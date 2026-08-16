क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

Vande Mataram Singing Rules: स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के सभी छह पद गाने पर आपत्ति जताई थी. हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं. पार्टी ने यह भी कहा कि उसके मुख्यालय में सभी छह पद गाए गए थे. इस राजनीतिक बहस के बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है. क्या अब वंदे मातरम के सभी 6 पद गाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? क्या सिर्फ दो पद गाने पर किसी को जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं इन दोनों सवालों के जवाब.

कानून में क्या बदलाव हुआ है?

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 ने मौजूदा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत वंदे मातरम को उन प्रावधानों के दायरे में लाया गया है जो पहले खास तौर पर राष्ट्रगान में बाधा डालने से संबंधित थे.

संशोधित प्रावधान के तहत जो व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के आधिकारिक गायन या फिर वादन में बाधा डालता है या फिर ऐसे कार्यक्रम के दौरान जानबूझकर व्यवधान पैदा करता है उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. दोबारा अपराध करने पर बताए गए प्रावधानों के तहत कम से कम एक साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.





क्या कानून हर किसी को गाने के लिए मजबूर करता है?

यहीं पर एक जरूरी अंतर समझना काफी जरूरी है. बताए गए प्रावधानों के तहत हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत रूप से वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है. जो व्यक्ति व्यक्तिगत या फिर धार्मिक वजह से गाना नहीं चाहता वह सम्मानजनक मुद्रा में रहते हुए चुप रह सकता है. अपराध तब माना जाता है जब कोई आधिकारिक गायन के दौरान जानबूझकर बाधा डालता है, व्यवधान पैदा करता है या फिर अनादर करता है. इस वजह से सिर्फ चुप रहना व्यवधान पैदा करने या फिर दूसरों को गाने से जानबूझकर रोकने से मौलिक रूप से अलग है.

सिर्फ दो पद गाने के बारे में क्या?

दो बनाम 6 पदों का सवाल गायन के आधिकारिक प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है. गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है. इस प्रोटोकॉल के तहत पूरे आधिकारिक गायन में सभी 6 पद शामिल हैं. पूरे संस्करण के लिए लगभग 3 मिनट 10 सेकंड यानी 190 सेकंड का समय तय किया गया है.

इसका मतलब है कि जब किसी कार्यक्रम में आधिकारिक गायन का पालन करना जरूरी हो तो आयोजकों से प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद की जाती है. इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई नागरिक व्यक्तिगत रूप से सिर्फ दो पद गाता है तो वह अपने आप कोई अपराधिक अपराध कर रहा है.

सिर्फ दो पद ही क्यों गाए जाते थे?

वंदे मातरम के पहले दो पदों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से आधिकारिक सार्वजनिक गायन के लिए किया जाता रहा है. इस चलन में ऐतिहासिक और राजनीतिक वजहों की भूमिका रही है. खासकर 1930 के दशक के आखिर में इस गीत के इस्तेमाल को लेकर हुई बहस के बाद. नया प्रोटोकॉल आधिकारिक गायन के तय प्रारूप को बदलता है और इसमें पूरे 6 पद वाले संस्करण को शामिल करने का प्रावधान है. यही वजह है कि जो बात पहले मुख्य रूप से प्रोटोकॉल का मामला थी वह अब काफी राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी है.





जानबूझकर बाधा डालने पर क्या होगा?

कानून इसमें शामिल न होने और बाधा डालने के बीच साफ अंतर करता है. जैसे जो व्यक्ति गायन के दौरान बस चुपचाप खड़ा रहता है उस पर अपने आप कोई अपराधिक दंड लागू नहीं होता. लेकिन गीत को रोकने के लिए जानबूझकर नारे लगाना, हंगामा करना, इसके प्रदर्शन को शारीरिक रूप से रोकना या फिर आधिकारिक गायन में जानबूझकर बाधा डालना प्रतिबंधित व्यवहार के दायरे में आ जाता है. इस वजह से ध्यान जानबूझकर की गई बाधा या हंगामे पर है ना कि सिर्फ इस बात पर की किसी व्यक्ति ने हर पद गाया है या फिर नहीं.

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