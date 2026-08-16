स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

Vande Mataram Singing Rules: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम गाने को लेकर राजनीति विवाद खड़ा हुआ. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या अब पूरा ही गाना होगा वंदे मातरम.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

Vande Mataram Singing Rules: स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा का यह आरोप है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत के सभी छह पद गाने पर आपत्ति जताई थी. हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थीं. पार्टी ने यह भी कहा कि उसके मुख्यालय में सभी छह पद गाए गए थे. इस राजनीतिक बहस के बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है. क्या अब वंदे मातरम के सभी 6 पद गाना कानूनी रूप से अनिवार्य है? क्या सिर्फ दो पद गाने पर किसी को जेल भी हो सकती है? आइए जानते हैं इन दोनों सवालों के जवाब.

कानून में क्या बदलाव हुआ है?

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, 2026 ने मौजूदा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत वंदे मातरम को उन प्रावधानों के दायरे में लाया गया है जो पहले खास तौर पर राष्ट्रगान में बाधा डालने से संबंधित थे. 

संशोधित प्रावधान के तहत जो व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के आधिकारिक गायन या फिर वादन में बाधा डालता है या फिर ऐसे कार्यक्रम के दौरान जानबूझकर व्यवधान पैदा करता है उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. दोबारा अपराध करने पर बताए गए प्रावधानों के तहत कम से कम एक साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.


क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

क्या कानून हर किसी को गाने के लिए मजबूर करता है? 

यहीं पर एक जरूरी अंतर समझना काफी जरूरी है. बताए गए प्रावधानों के तहत हर नागरिक के लिए व्यक्तिगत रूप से वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं है. जो व्यक्ति व्यक्तिगत या फिर धार्मिक वजह से गाना नहीं चाहता वह सम्मानजनक मुद्रा में रहते हुए चुप रह सकता है. अपराध तब माना जाता है जब कोई आधिकारिक गायन के दौरान जानबूझकर बाधा डालता है, व्यवधान पैदा करता है या फिर अनादर करता है. इस वजह से सिर्फ चुप रहना व्यवधान पैदा करने या फिर दूसरों को गाने से जानबूझकर रोकने से मौलिक रूप से अलग है.

सिर्फ दो पद गाने के बारे में क्या? 

दो बनाम 6 पदों का सवाल गायन के आधिकारिक प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है. गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है. इस प्रोटोकॉल के तहत पूरे आधिकारिक गायन में सभी 6 पद शामिल हैं. पूरे संस्करण के लिए लगभग 3 मिनट 10 सेकंड यानी 190 सेकंड का समय तय किया गया है. 

इसका मतलब है कि जब किसी कार्यक्रम में आधिकारिक गायन का पालन करना जरूरी हो तो आयोजकों से प्रोटोकॉल का पालन करने की उम्मीद की जाती है. इसका यह मतलब नहीं है कि अगर कोई नागरिक व्यक्तिगत रूप से सिर्फ दो पद गाता है तो वह अपने आप कोई अपराधिक अपराध कर रहा है. 

सिर्फ दो पद ही क्यों गाए जाते थे? 

वंदे मातरम के पहले दो पदों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से आधिकारिक सार्वजनिक गायन के लिए किया जाता रहा है. इस चलन में ऐतिहासिक और राजनीतिक वजहों की भूमिका रही है. खासकर 1930 के दशक के आखिर में इस गीत के इस्तेमाल को लेकर हुई बहस के बाद. नया प्रोटोकॉल आधिकारिक गायन के तय प्रारूप को बदलता है और इसमें पूरे 6 पद वाले संस्करण को शामिल करने का प्रावधान है. यही वजह है कि जो बात पहले मुख्य रूप से प्रोटोकॉल का मामला थी वह अब काफी राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुकी है. 


क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?

जानबूझकर बाधा डालने पर क्या होगा? 

कानून इसमें शामिल न होने और बाधा डालने के बीच साफ अंतर करता है. जैसे जो व्यक्ति गायन के दौरान बस चुपचाप खड़ा रहता है उस पर अपने आप कोई अपराधिक दंड लागू नहीं होता. लेकिन गीत को रोकने के लिए जानबूझकर नारे लगाना, हंगामा करना, इसके प्रदर्शन को शारीरिक रूप से रोकना या फिर आधिकारिक गायन में जानबूझकर बाधा डालना प्रतिबंधित व्यवहार के दायरे में आ जाता है. इस वजह से ध्यान जानबूझकर की गई बाधा या हंगामे पर है ना कि सिर्फ इस बात पर की किसी व्यक्ति ने हर पद गाया है या फिर नहीं.

यह भी पढ़ेंः जनगणना में गलत जवाब दिया तो क्या होगा, क्या हो सकती है जेल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
Vande Mataram Singing Rules Vande Mataram Law 2026 Vande Mataram Jail Punishment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?
क्या अब पूरा गाना होगा वंदे मातरम, दो अंतरे गाने पर हो जाएगी जेल?
जनरल नॉलेज
Moon Land: चांद पर जमीन किसकी, क्या कोई देश वहां अपना इलाका बना सकता है?
चांद पर जमीन किसकी, क्या कोई देश वहां अपना इलाका बना सकता है?
जनरल नॉलेज
क्या सीबीआई भी किसी को हथकड़ी पहना सकती है, जानें कानून?
क्या सीबीआई भी किसी को हथकड़ी पहना सकती है, जानें कानून?
जनरल नॉलेज
जनगणना में गलत जवाब दिया तो क्या होगा, क्या हो सकती है जेल?
जनगणना में गलत जवाब दिया तो क्या होगा, क्या हो सकती है जेल?
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
रांची: CM आवास का घेराव करेंगे छात्र, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की है मांग
बॉलीवुड
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, कूल लुक में दिखीं एक्ट्रेस
प्रेग्नेंट दीपिका को एयरपोर्ट छोड़ने पहुंचे रणवीर, दिखा कूल लुक
क्रिकेट
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
गॉल में दूसरे दिन कैसा रहेगा मौसम? बारिश की कितनी संभावना, जानें
विश्व
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
US-ईरान जंग से चीन का फायदा, प्रशांत महासागर में अब ड्रैगन पसारेगा पैर!
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
इंडिया
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
'मां से पूछो ...', BJP प्रदेश अध्यक्ष के CM विजय पर दिए बयान पर विवाद
शिक्षा
Success Story: कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
कन्नूर कोर्ट में काम कर रहीं पहली दृष्टिहीन जज, ऐसे सुनती हैं केस
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
क्या होता है Thermal Scanner, जानें कैसे करता है काम?
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget