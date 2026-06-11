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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPolymer Notes: जिस देश में शुरू हुआ था पहला प्लास्टिक नोट, वहां की करेंसी में कितना दम; भारत के 500 रुपये वहां कितने?

Polymer Notes: जिस देश में शुरू हुआ था पहला प्लास्टिक नोट, वहां की करेंसी में कितना दम; भारत के 500 रुपये वहां कितने?

Polymer Notes: ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने पॉलीमर नोट जारी किए थे. आइए जानते हैं कि वहां की करेंसी कितनी मजबूत है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 11 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Polymer Notes: ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने पॉलीमर नोट जारी किए थे. आइए जानते हैं कि वहां की करेंसी कितनी मजबूत है.

Polymer Notes: भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की संभावना ने उन देशों में नई दिलचस्पी जगाई है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में पॉलीमर नोट जारी किया और करेंसी की सुरक्षा और मजबूती के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया. आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कितनी मजबूत है और भारत के ₹500 वहां कितने हो जाएंगे.

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ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा था. इस कदम का मकसद नकली नोटों को रोकना और करेंसी की उम्र बढ़ाना था. तब से कई देशों ने अपने नोटों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई है.
ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा था. इस कदम का मकसद नकली नोटों को रोकना और करेंसी की उम्र बढ़ाना था. तब से कई देशों ने अपने नोटों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई है.
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मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर भारतीय ₹500 के नोट की कीमत लगभग 7.45 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है. एक्सचेंज वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है. लेकिन इससे खरीदने की क्षमता की एक उपयोगी तुलना मिलती है.
मौजूदा एक्सचेंज रेट के आधार पर भारतीय ₹500 के नोट की कीमत लगभग 7.45 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है. एक्सचेंज वैल्यू इंटरनेशनल करेंसी मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है. लेकिन इससे खरीदने की क्षमता की एक उपयोगी तुलना मिलती है.
Published at : 11 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Plastic Notes Polymer Notes Australia Currency

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