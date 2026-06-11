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Polymer Notes: जिस देश में शुरू हुआ था पहला प्लास्टिक नोट, वहां की करेंसी में कितना दम; भारत के 500 रुपये वहां कितने?
Polymer Notes: ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने पॉलीमर नोट जारी किए थे. आइए जानते हैं कि वहां की करेंसी कितनी मजबूत है.
Polymer Notes: भारत में प्लास्टिक के नोट लाने की संभावना ने उन देशों में नई दिलचस्पी जगाई है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी. ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने 1988 में पॉलीमर नोट जारी किया और करेंसी की सुरक्षा और मजबूती के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया. आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कितनी मजबूत है और भारत के ₹500 वहां कितने हो जाएंगे.
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Published at : 11 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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