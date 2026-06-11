ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पॉलीमर नोट जारी करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रचा था. इस कदम का मकसद नकली नोटों को रोकना और करेंसी की उम्र बढ़ाना था. तब से कई देशों ने अपने नोटों के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई है.