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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ

क्या फिर मारेंगे पलटी? ओम प्रकाश राजभर ने कर दी राहुल गांधी की तारीफ

Om Prakash Rajbhar: ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ़ की है. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के बाद काँग्रेस नेता की ताकत बढ़ गई है, जबकि अखिलेश यादव की कम हुई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 29 Jul 2026 12:02 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में छात्रों के आंदोलन और एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के बीच योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की है. जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. कयास लग रहे हैं कि क्या राजभर का मन बदल रहा है वो आने वाले समय में फिर से पलटी मार सकते हैं. 

ओम प्रकाश राजभर ने भारत समाचार से बात करते हुए राहुल गांधी की तारीफ़ की और कहा कि उनकी ताकत पहले से बढ़ती जा रही है जबकि अखिलेश यादव की कमज़ोर हो रही हैं. उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन की वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढी है जबकि विपक्ष में घबराहट हो रही है. अखिलेश सिर्फ सीएम बनने के चक्कर में है. 

'राहुल गांधी की ताकत बढ़ गई है'

राजभर ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी की ताकत बढ़ गई और अखिलेश यादव की घट गई है. उसका कारण हैं कि आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान योगी जी के काम से संतुष्ट हैं. तो जब यादव और मुसलमान ही उनका मूल बेस हैं जब वो उनके यहां से हट रहे हैं. आप 2022, 2024 के नतीजे उठाकर देखिए, काँग्रेस ने जो वोट हासिल किया है उसकी तुलना करिए तो समझ आएगा. 

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अखिलेश यादव पर साधा निशाना

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो नकल खुलेआम कराई जाती थी. नौकरी बेची जाती थी, अयोग्य बच्चे पास कराए जाते थे और योग्य बच्चे अयोग्य कर देते थे, ऐसे लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं. उनकी सरकार में पेपर लीक की बात तो छोड़ दीजिए, पेपर खुलेआम बिक रहे हैं.

राजभर ने कहा कि आप लोग सदन चलने दो, पूरा देश देख रहा है. आप चाहते हो कि फिर से अयोग्य लोगों को भर्ती किया जाए. उन्हीं को नौकरी दी जाए. योगी जी के राज में सरकारी नौ लाख बच्चों को नौकरी दी गई. इसलिए मैं अखिलेश यादव को सलाह दे रहा हूं.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 29 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
UP News OM Prakash Rajbhar RAHUL GANDHI
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