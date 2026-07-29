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अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

अमेरिका का एक शहर सूखे, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक खपत के कारण भीषण जल संकट झेल रहा है. यहां केवल 1 साल का पानी बचा है और प्रशासन आपातकालीन पाबंदियां लागू कर रहा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jul 2026 10:36 AM (IST)
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  • गहरे कुएँ, पुनर्चक्रण जैसे स्थायी समाधानों पर विचार जारी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का तटीय शहर कॉर्पस क्रिस्टी इस समय अभूतपूर्व प्राकृतिक और औद्योगिक जल संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है. टेक्सास प्रांत में स्थित इस शहर की आबादी करीब 3 लाख से अधिक है, जो आज पानी की गंभीर किल्लत से जूझ रही है. विशेषज्ञों और पर्यावरण वैज्ञानिकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हालात पर तुरंत काबू नहीं पाया गया, तो यह अमेरिका का ऐसा पहला शहर बनेगा जहां पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा. जलवायु परिवर्तन और विशाल उद्योगों की अत्यधिक खपत ने इस स्थिति को बेहद खतरनाक बना दिया है.

कॉर्पस क्रिस्टी पर मंडराया जीरो वाटर का खतरा

अमेरिका के टेक्सास राज्य में बसा कॉर्पस क्रिस्टी शहर बेहद भयावह जल संकट के दौर से गुजर रहा है. पर्यावरण वैज्ञानिकों की मानें तो शहर के जलाशयों और जल स्रोतों में अब केवल 1 साल तक की जरूरत का पानी ही बाकी बचा है. हालांकि हाल के दिनों में हुई थोड़ी बारिश ने कुछ समय के लिए राहत जरूर दी है, लेकिन मुख्य तालाबों का जलस्तर अब भी बेहद निचले स्तर पर बना हुआ है. अगर आने वाले महीनों में नए विकल्प तैयार नहीं किए गए, तो 3 लाख से अधिक निवासियों के सामने पीने के पानी का संकट पूरी तरह गहरा जाएगा और शहर अमेरिका का पहला निर्जल क्षेत्र बन सकता है.

उद्योगों की असीमित खपत बनी संकट 

इस तटीय शहर में बढ़ती आबादी के साथ-साथ अंधाधुंध औद्योगिक विकास ने पानी के संकट को विकराल रूप दे दिया है. कॉर्पस क्रिस्टी में स्थित विशाल पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयां रोजाना करोड़ों लीटर पानी इस्तेमाल कर रही हैं. उदाहरण के तौर पर, साल 2022 में शुरू हुआ एक बड़ा प्लास्टिक केमिकल प्लांट अकेले कूलिंग प्रक्रिया के लिए प्रतिदिन उतना पानी इस्तेमाल कर लेता है, जितना पूरे शहर के तमाम नागरिक मिलकर खर्च करते हैं. औद्योगिक मांग और आम जनता की दैनिक जरूरतों के बीच का यह असंतुलन जल स्रोतों को तेजी से सुखा रहा है. 

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अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

डिसेलिनेशन परियोजना में लगातार हो रही देरी

पानी की किल्लत से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन ने समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले डिसेलिनेशन प्लांट की योजना तैयार की थी. इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य हर दिन करोड़ों लीटर शुद्ध पेयजल बनाकर शहर को देना था. हालांकि, बजट की भारी कमी, कड़े सरकारी पर्यावरणीय नियमों और स्थानीय स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते यह परियोजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है. नए जल स्रोत विकसित करने में हो रही इस प्रशासनिक देरी ने संकट को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे भविष्य की राह काफी कठिन दिख रही है.

आपातकालीन कदम और दैनिक जीवन पर पाबंदियां

हालातों की गंभीरता को देखते हुए नगर प्रशासन ने नागरिकों पर कई तरह की सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं. शहर में रहने वाले लोगों के लिए घरों के बगीचों में पानी देने और गाड़ियां धोने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि यदि जलाशयों में पानी का स्तर और गिरता है, तो आने वाले दिनों में नलों से मिलने वाले पानी की सप्लाई में समय सीमा तय की जाएगी और आपातकालीन कटौती लागू होगी. प्रशासन लोगों से पानी की हर एक बूंद सोच-समझकर खर्च करने की अपील कर रहा है. 


अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

समाधान के स्थायी विकल्प क्या हैं?

संकट को स्थायी रूप से हल करने के लिए प्रशासन गहरे भूजल कुओं से पानी निकालने और कारखानों के लिए रीसायकल किए गए वेस्टवॉटर का उपयोग करने पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही विशाल डिसेलिनेशन संयंत्रों के निर्माण को गति देने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि, इन सभी तकनीकी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अरबों डॉलर के फंड की जरूरत है और इन्हें पूरा होने में कई साल का समय लग सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति केवल अमेरिका नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन के बीच एक चेतावनी है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 10:36 AM (IST)
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