#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?

क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?

माता वैष्णो देवी मंदिर के चढ़ावे में बड़ी मात्रा में नकली चांदी मिलने के बाद चलिए जान लेते हैं कि मंदिरों में सोना-चांदी चढ़ाना कितना बड़ा जुर्म है. इस मामले में धोखा करने वाले को कितनी सजा हो सकती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Jul 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

कुछ वक्त पहले वैष्णों देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने करीब 20 टन चांदी चढ़ाई थी. इस चढ़ावे की जब जांच कराई गई तो पता चला कि उसमें महज 5 से 6 फीसदी ही असली चांदी थी बाकी मटीरियल पूरी तरह से नकली निकला. इसके बाद तो मामले की जांच की जा रही है और भी दोषी पाया जाएगा, कानून के तहत उसे सजा मिलेगी. लेकिन इस खुलासे के बाद यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या मंदिरों में नकली सोना-चांदी चढ़ाने पर कानूनी रूप से कार्रवाई हो सकती है कि नहीं. भारत के कानून में ऐसे मामलों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, चलिए जानें.

आस्था के साथ पर कानूनी कार्रवाई

धार्मिक स्थलों या मंदिरों में नकली सोना-चांदी चढ़ाना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाता है. अगर कोई शख्स जानबूझकर धोखा देने के मकसद से सोना-चांदी में मिलावट करके उसे असली बताकर मंदिरों में अर्पित करता है तो इसे मंदिर ट्रस्ट के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र का मामला माना जाता है. ऐसे केस में पुलिस तुरंत मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें जेल की सख्त सजा और भारी जुर्माना दोनों शामिल हैं.

BNS के तहत क्या हैं सजा के प्रावधान?

ऐसे केस में भारतीय न्याय संहिता के तहत किसी के साथ छल करना या नकली सामान को असली बताकर बेचना धारा 318 के तहत अपराध माना जाता है. इसके अलावा अगर कोई शख्स मंदिर प्रशासन को जानबूझकर धोखा देकर अपनी संपत्ति या चढ़ावा दर्ज करवाता है, तो गबन और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. अगर इस पूरे खेल में कोई संगठित गिरोह शामिल होता है, तब भी उसका कानूनी शिकंजे से बचना मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: क्या नीट पेपर लीक के अपराधियों पर भी लागू होगा नया कानून?


क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?

अनजाने में हुई गलती पर क्या कहते हैं नियम?

कई बार श्रद्धालु किसी स्थानीय सुनार की ठगी का शिकार होकर अनजाने में मिलावटी या कम शुद्धता वाला सोना-चांदी खरीद लेते हैं और मंदिरों में चढ़ा देते हैं. ऐसे मामलों में कानून नीयत को सबसे पहला आधार मानता है. जांच एजेंसियां यह भी देखती हैं कि श्रद्धालु का मकसद धोखा देना था या फिर वह खुद किसी सुनार की ठगी का शिकार हुआ है. अगर श्रद्धालु की नीयत साफ पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई का रुख मिलावटी सोना-चांदी बेचने वाले दुकानदार की ओर मुड़ जाता है.

मंदिरों में चढ़ावे की पारदर्शिता और जांच की क्या होती है व्यवस्था?

देश के प्रमुख और बड़े धार्मिक स्थलों जैसे महाकाल, तिरुपति, राम मंदिर या वैष्णो देवी में चढ़ावे में मिलने वाले आभूषणों के मूल्यांकन के लिए विशेष समितियां होती हैं. इन कमेटियों में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ प्रामाणिक सुनार भी शामिल किए जाते हैं. इन मंदिरों में परिसर में लगने वाले हर दान पर सीसीटीवी की पैनी नजर रखी जाती है. इसके अलावा धातु की शुद्धता जांचने के बाद ही रसीद जारी की जाती है, ताकि किसी भी तरह की हेर-फेर या फिर गबन को रोका जा सके.

नकली सोने में क्या-क्या मिलाते हैं जालसाज?

सोने के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े में सबसे ज्यादा इस्तेमाल पीतल, तांबा और जिंक का किया जाता है. आमतौर पर पीतल आधारित नकली सोने में 70 से 80 प्रतिशत तक तांबा और 20 से 30 प्रतिशत जस्ता मिलाया जाता है. इसके अलावा चमक बनी रहे, इसके लिए एल्युमीनिम का भी इस्तेमाल होता है. वहीं हाई-टेक धोखाखड़ी में सोने के वजन की हूबहू नकल करने के लिए अंदर टंगस्टन भरकर ऊपर से सोने की परत चढ़ा दी जाती है.


क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?

नकली चांदी और जर्मन सिल्वर में कैसे होती है मिलावट?

बाजार और धार्मिक स्थलों में चांदी के नाम पर जो सबसे बड़ा धोखा होता है, वह है जर्मन सिल्वर. इसमें असली चांदी एक प्रतिशत भी नहीं होत है, बल्कि यह 60 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत जस्ता और 20 प्रतिशत निकल का मिश्रण होती है. इसके अलावा कैडमियम, लोहा और रांगा जैसी सस्ती धातुओं का इस्तेमाल करके धातु में भारीपन और चमक लाई जाती है. ऊपरी तौर पर सिल्वर प्लेटिंग करके आम लोगों को चकमा दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: ब्लैक सी से क्या इंपोर्ट करता है भारत? समझें व्यापार का गणित

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Vaishno Devi German Silver Fake Silver Donation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?
क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?
जनरल नॉलेज
अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
अमेरिका के इस शहर में बचा सिर्फ 1 साल का पानी, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी
जनरल नॉलेज
ब्लैक सी से क्या इंपोर्ट करता है भारत? समझें व्यापार का गणित
ब्लैक सी से क्या इंपोर्ट करता है भारत? समझें व्यापार का गणित
जनरल नॉलेज
टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति
टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रियंका गांधी के बयान का सपा ने किया विरोध, कहा- PM को अधिकार है...
प्रियंका गांधी के बयान का सपा ने किया विरोध, कहा- PM को अधिकार है...
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget