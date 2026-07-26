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Loco Pilot Salary: कितनी होती है लोको पायलट की सैलरी, मेट्रो ड्राइवर से ज्यादा या कम?
Loco Pilot Salary: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन ड्राइवर को मेट्रो ड्राइवर की तुलना में कम सैलरी मिलती है या फिर ज्यादा. आइए जानते हैं.
Loco Pilot Salary: ट्रेन ड्राइवर की भूमिका अक्सर जिम्मेदारी और तकनीकी जानकारी से जुड़े होती है. लेकिन अक्सर ही लोग यह जानना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन के लोग कितना कमाते हैं. हालांकि मेट्रो ड्राइवर और इंडियन रेलवे के लोको पायलट एक जैसा काम करते हैं लेकिन उनके काम के तरीके और मिलने वाले अलाउंस की वजह से उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर काफी अलग-अलग है.
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Published at : 26 Jul 2026 08:43 AM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion