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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLoco Pilot Salary: कितनी होती है लोको पायलट की सैलरी, मेट्रो ड्राइवर से ज्यादा या कम?

Loco Pilot Salary: कितनी होती है लोको पायलट की सैलरी, मेट्रो ड्राइवर से ज्यादा या कम?

Loco Pilot Salary: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन ड्राइवर को मेट्रो ड्राइवर की तुलना में कम सैलरी मिलती है या फिर ज्यादा. आइए जानते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jul 2026 08:43 AM (IST)
Loco Pilot Salary: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन ड्राइवर को मेट्रो ड्राइवर की तुलना में कम सैलरी मिलती है या फिर ज्यादा. आइए जानते हैं.

Loco Pilot Salary: ट्रेन ड्राइवर की भूमिका अक्सर जिम्मेदारी और तकनीकी जानकारी से जुड़े होती है. लेकिन अक्सर ही लोग यह जानना चाहते हैं कि इस प्रोफेशन के लोग कितना कमाते हैं. हालांकि मेट्रो ड्राइवर और इंडियन रेलवे के लोको पायलट एक जैसा काम करते हैं लेकिन उनके काम के तरीके और मिलने वाले अलाउंस की वजह से उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर काफी अलग-अलग है.

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इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी ₹19,900 होती है. यह पे लेवल 2 पर आती है. इसी के साथ अलाउंस जोड़ने के बाद उनकी इन हैंड सैलेरी हर महीने ₹35000 से ₹50000 के बीच पहुंच जाती है.
इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी ₹19,900 होती है. यह पे लेवल 2 पर आती है. इसी के साथ अलाउंस जोड़ने के बाद उनकी इन हैंड सैलेरी हर महीने ₹35000 से ₹50000 के बीच पहुंच जाती है.
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लंबी दूरी तक ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट को किलोमीटर के आधार पर रनिंग अलाउंस मिलता है. इससे बेसिक सैलरी के अलावा उनकी मासिक इनकम काफी बढ़ सकती है.
लंबी दूरी तक ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट को किलोमीटर के आधार पर रनिंग अलाउंस मिलता है. इससे बेसिक सैलरी के अलावा उनकी मासिक इनकम काफी बढ़ सकती है.
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प्रमोशन और कई साल के अनुभव के बाद मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट अलाउंस मिलाकर हर महीने ₹90,000 से ₹1.10 लाख तक कमा सकते हैं.
प्रमोशन और कई साल के अनुभव के बाद मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट अलाउंस मिलाकर हर महीने ₹90,000 से ₹1.10 लाख तक कमा सकते हैं.
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मेट्रो ड्राइवर की शुरुआती सैलरी आमतौर पर ₹30000 से ₹39000 महीना होती है. अनुभव बढ़ने के साथ उनकी कमाई बढ़कर लगभग ₹70 हजार से ₹91,000 तक हो जाती है.
मेट्रो ड्राइवर की शुरुआती सैलरी आमतौर पर ₹30000 से ₹39000 महीना होती है. अनुभव बढ़ने के साथ उनकी कमाई बढ़कर लगभग ₹70 हजार से ₹91,000 तक हो जाती है.
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मेट्रो ड्राइवर अक्सर शहर के तय रूट और तय शिफ्ट में काम करते हैं. लेकिन लोको पायलट लंबी दूरी की पैसेंजर और मालगाड़ी चलाते हैं. इस वजह से उन्हें ज्यादा ऑपरेशनल अलाउंस मिलता है.
मेट्रो ड्राइवर अक्सर शहर के तय रूट और तय शिफ्ट में काम करते हैं. लेकिन लोको पायलट लंबी दूरी की पैसेंजर और मालगाड़ी चलाते हैं. इस वजह से उन्हें ज्यादा ऑपरेशनल अलाउंस मिलता है.
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हालांकि शुरुआती सैलरी लगभग एक जैसी होती है लेकिन रनिंग एलाउंस और लंबी दूरी की ड्यूटी के फायदे की वजह से लोको पायलट मेट्रो ड्राइवर की तुलना में ज्यादा इनकम पाते हैं.
हालांकि शुरुआती सैलरी लगभग एक जैसी होती है लेकिन रनिंग एलाउंस और लंबी दूरी की ड्यूटी के फायदे की वजह से लोको पायलट मेट्रो ड्राइवर की तुलना में ज्यादा इनकम पाते हैं.
Published at : 26 Jul 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Loco Pilot Salary Metro Driver Salary Indian Railways Loco Pilot

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