इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी ₹19,900 होती है. यह पे लेवल 2 पर आती है. इसी के साथ अलाउंस जोड़ने के बाद उनकी इन हैंड सैलेरी हर महीने ₹35000 से ₹50000 के बीच पहुंच जाती है.