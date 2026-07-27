CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?

25 जुलाई 2026 की रात जंतर-मंतर पर दो अलग तस्वीरें दिखाई दे रही थीं.

एक तरफ CJP के युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे थे. तिरंगे लहराए जा रहे थे. मिठाइयां बांटी जा रही थीं. पांच सप्ताह से चल रहा आंदोलन अपनी सबसे बड़ी मांग पूरी होने के बाद खत्म हो रहा था.

दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील रिकॉर्ड बना रही थी.

रिपोर्टों के मुताबिक फोन के फ्रंट कैमरे से बनाया गया वीडियो 24 घंटे में 30.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया. प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 10 लाख नए फॉलोअर जुड़े. अगले दिन PM मोदी एक और छोटे वीडियो के साथ लौटे. इसके बाद उन्होंने मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव होकर युवाओं से जुड़ने की सलाह दी.

अगर राजनीति को केवल Views और Followers से मापा जाए, तो प्रधानमंत्री की बड़ी जीत हुई.

लेकिन अगर राजनीति का मतलब सरकार से जवाब मांगना और किसी मुद्दे पर फैसला करवाना है, तो जीत CJP की हुई. यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है.

एक डिजिटल आंदोलन ने बड़ी संख्या में युवाओं को सड़क पर उतारा. सरकार को बातचीत करनी पड़ी. आंदोलन की मुख्य मांग के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया. सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने और पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को सहायता देने का आश्वासन भी दिया. इन वादों का लागू होना अभी बाकी है.

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया. प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया. इसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की.

यह कहानी केवल सरकार के झुकने या प्रधानमंत्री की वायरल रील की नहीं है. यह उस नई राजनीति की कहानी है, जिसमें मीडिया, नेता, पार्टी और जनता के पुराने रिश्ते तेजी से बदल रहे हैं.

पहला बदलाव यह है कि मुद्दा तय करने की ताकत अब केवल टीवी और अखबारों के पास नहीं रही. दूसरा बदलाव यह है कि कई बार पार्टी से ज्यादा नेता का निजी चेहरा अहम हो रहा है.

तीसरा बदलाव यह है कि आंदोलन शुरू करने के लिए हमेशा पुरानी पार्टी और बड़ा संगठन जरूरी नहीं. किसी साझा परेशानी से जुड़े लोग ऑनलाइन मिलकर भी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं.

30 करोड़ व्यू, पर क्या 30 करोड़ समर्थक?

सबसे पहले एक जरूरी भ्रम दूर कर लेते हैं. इंस्टाग्राम पर Views का मतलब अलग-अलग लोगों की संख्या नहीं होता. एक व्यक्ति वीडियो को कई बार देख सकता है. वीडियो दोबारा चल सकता है. उसे समर्थक, विरोधी, पत्रकार और केवल जिज्ञासा रखने वाले लोग भी देख सकते हैं.

इसलिए 30.3 करोड़ व्यू को 30.3 करोड़ लोगों का राजनीतिक समर्थन नहीं माना जा सकता. फिर भी यह संख्या मामूली नहीं है.

व्यू समर्थन नहीं, लोगों का Attention बताते हैं. आज की राजनीति में जनता का ध्यान अपने आप में बड़ी ताकत है.

प्रधानमंत्री की रील से पहले चर्चा के केंद्र में CJP आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही थी. वीडियो आने के बाद बहस का एक हिस्सा उसके कैमरा एंगल, देर रात जारी होने, 'फ्रेंड्स' संबोधन और रिकॉर्ड व्यू पर चला गया.

रील ने आंदोलन खत्म नहीं किया. लेकिन उसने प्रधानमंत्री को दोबारा चर्चा के केंद्र में ला दिया. इसलिए सोशल मीडिया की सफलता को तीन सवालों से समझना चाहिए.

कितने लोगों ने वीडियो देखा?

कितने लोगों की राय बदली?

कितने लोग किसी वास्तविक काम या आंदोलन में शामिल हुए?

पार्टियां अक्सर पहले सवाल का आंकड़ा दिखाती हैं. असली राजनीति दूसरे और तीसरे सवाल में होती है. PM मोदी की रील ने लोगों का ध्यान जीता. CJP ने लोगों को जोड़ा, सड़क पर उतारा और अपनी मुख्य मांग को सरकारी फैसले तक पहुंचाया.

CJP ने युवाओं की असली परेशानी पकड़ी

CJP यानी कॉकरेच जनता पार्टी की शुरुआत 16 मई 2026 को हुई. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के मुताबिक इसका नाम बेरोजगार युवाओं को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के जवाब में रखा गया. चीफ जस्टिस ने बाद में सफाई दी कि उनकी टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी डिग्री रखने वाले लोगों के संदर्भ में थी.

21 मई तक CJP के इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब डेढ़ करोड़ फॉलोअर हो चुके थे. चार लाख से ज्यादा लोगों ने सदस्य बनने के लिए फॉर्म भरा था. CJP के अनुसार इनमें 70 प्रतिशत से अधिक की उम्र 19 से 25 वर्ष के बीच थी. ये आंकड़े संगठन की ओर से दिए गए थे और रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इनका उल्लेख किया.

इतनी तेजी केवल अच्छे नाम या सोशल मीडिया मैनेजमेंट से नहीं आती. CJP ने उस बेचैनी को पकड़ा, जो युवाओं के भीतर पहले से मौजूद थी.

पेपर लीक. भर्ती में देरी. बेरोजगारी. महंगी शिक्षा. वर्षों की तैयारी के बाद भी अनिश्चित भविष्य.

पुराने राजनीतिक संगठन लोगों से पहले अपनी पहचान स्वीकार करने को कहते थे. आप पार्टी से जुड़िए. उसकी सोच मानिए. उसके नेतृत्व को स्वीकार कीजिए. फिर आंदोलन में शामिल होइए.

CJP ने उलटा रास्ता अपनाया... उसने युवाओं से नहीं पूछा कि वे Left हैं, Right हैं या किसी पार्टी के समर्थक हैं. उसने केवल उनकी साझा परेशानी उठाई.

किसी विद्यार्थी को CJP से जुड़ने के लिए लंबा घोषणापत्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी. उसे केवल यह महसूस करना था कि यहां उसकी बात हो रही है.

राजनीतिक रिसर्च में इसे 'Connective Action' कहा जाता है.

सरल भाषा में इसका अर्थ है कि लोग किसी पार्टी के आदेश पर नहीं, अपनी कहानी और साझा परेशानी के कारण एक-दूसरे से जुड़ते हैं.

राजनीतिक संचार के विद्वान डब्ल्यू. लांस बेनेट और एलेक्जेंड्रा सेगरबर्ग के अनुसार डिजिटल माध्यम अलग-अलग अनुभव वाले लोगों को किसी सरल और खुले संदेश के आसपास जोड़ सकता है. इसके लिए सभी लोगों का एक जैसी राजनीतिक सोच रखना जरूरी नहीं होता.

CJP का नाम भी इसी तरह काम करता है.

'कॉकरेच' कोई विचारधारा नहीं थी. वह अपमान के जवाब में इस्तेमाल हुआ एक प्रतीक था. कोई बेरोजगारी के कारण जुड़ा. कोई पेपर लीक से परेशान था. कोई पुलिस कार्रवाई से नाराज था.

सबकी परेशानी अलग थी. लेकिन गुस्सा एक जगह आकर मिल गया. यही CJP की ताकत बनी. आगे चलकर यही उसकी कमजोरी भी बन सकती है.

गुस्सा लोगों को जल्दी जोड़ सकता है. लेकिन लंबे समय तक साथ रखने के लिए साफ नियम, भरोसेमंद नेतृत्व और आगे की योजना चाहिए.

हर वायरल पोस्ट आंदोलन क्यों नहीं बनती?

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई मुद्दा ट्रेंड करता है. लाखों लोग उस पर पोस्ट करते हैं. फिर कुछ घंटों बाद कोई नया विषय आ जाता है.

CJP अलग क्यों रहा?

क्योंकि उसने ऑनलाइन गुस्से को असली राजनीतिक दबाव में बदला. सबसे पहले उसके नाम और मीम ने लोगों का ध्यान खींचा.

फिर युवाओं को लगा कि यह केवल किसी दूसरे विद्यार्थी की समस्या नहीं है. यह उनके भविष्य से भी जुड़ी है. इसके बाद फॉलोअर सदस्य बने. डिजिटल ग्रुप बने. अलग-अलग शहरों के लोग आपस में जुड़े.

फिर लोग फोन की स्क्रीन से निकलकर सड़क पर आए. धरना हुआ. संसद मार्च हुआ. सरकार से कई दौर की बातचीत हुई.

अंत में आंदोलन की मुख्य मांग के बीच शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया. इसके बाद परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का गठन हुआ.

ज्यादातर डिजिटल अभियान ऑनलाइन चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाते. CJP ने चर्चा को पहले सड़क और फिर सरकारी फैसले तक पहुंचाया. इसलिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि करोड़ों फॉलोअर नहीं हैं.

उसकी असली उपलब्धि ऑनलाइन समर्थन को सरकार के लिए वास्तविक दबाव बना देना है.

PM की रील सिर्फ जवाब नहीं, नई रणनीति थी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया की ताकत समझने वाले भारत के शुरुआती बड़े नेताओं में रहे हैं. इसलिए उनका इंस्टाग्राम पर एक्टिव होना नई बात नहीं है.

नई बात थी...एक बड़े राजनीतिक संकट के बीच देर रात फोन के फ्रंट कैमरे से सीधे युवाओं तक जाना. प्रधानमंत्री का वीडियो 23 जुलाई की रात 11 बजकर 52 मिनट पर पोस्ट किया गया. इसकी शुरुआत 'फ्रेंड्स' से हुई. उन्होंने माना कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी और आगे कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया.

वीडियो का समय भी महत्वपूर्ण था.

उस वक्त बड़ी संख्या में युवा टीवी के सामने नहीं, अपने फोन पर एक्टिव थे. प्रधानमंत्री का संदेश किसी न्यूज शो के बीच नहीं आया. वह दोस्तों की तस्वीरों, संगीत, मनोरंजन और मीम वाली फीड में दिखाई दिया.

टीवी पर प्रधानमंत्री एक संस्था की तरह दिखाई देते हैं. फोन के फ्रंट कैमरे पर वही नेता किसी परिचित व्यक्ति जैसा लग सकता है. चेहरा पास होता है. आवाज धीमी होती है. भाषा कम औपचारिक होती है.

राजनीतिक संदेश भाषण के बजाय निजी बातचीत जैसा लगने लगता है. रिसर्च की भाषा में इसे 'Manufactured Authenticity' कहा जाता है. आम भाषा में कहें तो सहज और साधारण दिखना भी सोच-समझकर चुनी गई रणनीति हो सकती है.

इसका मतलब यह नहीं कि नेता की हर भावना नकली है. बात केवल इतनी है कि कैमरा, समय, भाषा और बैकग्राउंड मिलकर दर्शक पर खास असर डालते हैं.

इंस्टाग्राम रील पर प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म राजनीतिक संदेशों को छोटा, भावुक और नेता के चेहरे पर केंद्रित कर सकते हैं. इसमें कई बार नीति पीछे और नेता की छवि आगे आ जाती है.

आने वाले समय में नेता की नीति के साथ यह भी देखा जाएगा कि वह कैमरे पर कैसा दिखता है. कितनी सरल भाषा बोलता है. उसका वीडियो कितनी आसानी से शेयर किया जा सकता है.

नेता का रील बनाना समस्या नहीं है.

समस्या तब होगी, जब अच्छी रील बनाने को अच्छा शासन चलाने का प्रमाण मान लिया जाएगा.

जब पार्टी से बड़ा हो जाता है नेता का चेहरा

प्रधानमंत्री का संदेश सरकार या भाजपा के आधिकारिक अकाउंट के बजाय नरेंद्र मोदी के निजी अकाउंट से आया.

यह छोटा अंतर नहीं है.

जब सरकारी फैसले नेता के निजी अकाउंट से बताए जाते हैं, तो सरकार और नेता के बीच का अंतर कम होने लगता है. किसी योजना की सफलता पूरी व्यवस्था के बजाय एक व्यक्ति की उपलब्धि बन जाती है.

इसे नेता-केंद्रित राजनीति कह सकते हैं. सोशल मीडिया इस बदलाव को तेज करता है. लोग पार्टी के आधिकारिक अकाउंट के बजाय नेता को फॉलो करते हैं. सरकारी योजना भी उसी नेता की निजी कहानी के रूप में सामने आती है.

इसका फायदा है. नेता बिना किसी बिचौलिए के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है.

लेकिन खतरा भी है. अगर पूरी पार्टी एक ही चेहरे पर निर्भर हो जाए, तो दूसरा नेतृत्व तैयार नहीं होता. मंत्री अपने विभाग की नीति समझाने वाले स्वतंत्र नेता के बजाय केंद्रीय संदेश को आगे बढ़ाने वाले चेहरे बन सकते हैं.

मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की सलाह इसलिए केवल प्रचार का मामला नहीं है. यह आने वाले शासन के तरीके का संकेत भी हो सकती है.

अब मंत्री को विभाग चलाने के साथ कैमरे पर अपना काम सरल भाषा में समझाना भी होगा. सवाल यह है कि क्या वे अपनी स्वतंत्र आवाज बनाएंगे या ऊपर से मिले संदेश को रील में बदलेंगे.

मीडिया खत्म नहीं हुआ, उसका काम बदल गया

CJP के उभार के बाद यह कहना आसान है कि टीवी और अखबार अब बेकार हो गए हैं. ऐसा नहीं है. पुराना और नया मीडिया अब मिलकर एक बड़ा चक्र बनाते हैं. रिसर्च में इसे 'Hybrid Media System' कहा जाता है.

सरल भाषा में कहें तो टीवी, अखबार, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप एक-दूसरे से खबर उठाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं.

CJP के वीडियो इंस्टाग्राम पर बने. डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म ने उन्हें उठाया. फिर टीवी पर चर्चा हुई. टीवी की क्लिप दोबारा सोशल मीडिया पर पहुंची.

प्रधानमंत्री की रील इंस्टाग्राम पर आई. अखबारों और वेबसाइटों ने खबर बनाई. टीवी ने व्यू की संख्या दिखाई. उन खबरों के स्क्रीनशॉट फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फैल गए.

न्यू मीडिया खबर शुरू कर सकता है. मुख्यधारा का मीडिया उसे गंभीरता और बड़ी पहुंच दे सकता है. फिर वही कवरेज सोशल मीडिया पर जाकर उस खबर को और मजबूत करती है.

इसलिए टीवी और अखबार की ताकत खत्म नहीं हुई. उनका काम बदल गया है.

अगर मीडिया केवल यह बताता है कि प्रधानमंत्री की रील ने रिकॉर्ड बनाया, तो वह सरकार की ओर से तय कहानी को आगे बढ़ा रहा है. अगर वह पूछता है कि करोड़ों व्यू के बाद भी आंदोलन क्यों नहीं रुका, तो वह घटना का असली राजनीतिक अर्थ खोज रहा है.

मीडिया की हार तब होती है, जब वह जांच छोड़कर केवल वायरल वीडियो बांटने लगता है.

पत्रकार का काम केवल यह बताना नहीं कि नेता ने क्या कहा. उसे यह भी बताना है कि किन सवालों का जवाब नहीं दिया गया.

न्यू मीडिया की ताकत और उसका खतरा

CJP ने किसी बड़े टीवी नेटवर्क के बिना राष्ट्रीय बहस खड़ी कर दी. यह न्यू मीडिया की बड़ी ताकत है.

लेकिन एक असहज सच भी है. जिस डिजिटल मैदान को हम जनता का नया चौक कह रहे हैं, उसका मालिक जनता नहीं है.

इंस्टाग्राम एक निजी कंपनी का प्लेटफॉर्म है. उसका Algorithm तय करता है कि कौन-सा वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. किसी अकाउंट की Reach घटाई जा सकती है. अकाउंट रोका या हटाया जा सकता है. विज्ञापन की कीमत कभी भी बदल सकती है.

अगर किसी आंदोलन का पूरा नेटवर्क एक ही प्लेटफॉर्म पर टिका है, तो वह उस कंपनी के नियमों पर निर्भर हो जाता है.

इसलिए सोशल मीडिया किराए की जमीन है. अपना संगठन अपनी जमीन. किसी डिजिटल आंदोलन को फॉलोअर के साथ अपनी वेबसाइट, सदस्यता सूची, स्थानीय ग्रुप और साफ नेतृत्व भी तैयार करना होगा.

आगे चलकर चुनाव आयोग और संसद को केवल ऑनलाइन विज्ञापन खर्च नहीं देखना होगा. यह भी तय करना होगा कि राजनीतिक पोस्ट की पहचान कैसे हो. डीपफेक पर क्या नियम हों. किसी राजनीतिक अकाउंट को रोकने की प्रक्रिया कितनी साफ हो. Algorithm किसी संदेश को क्यों बढ़ा रहा है या दबा रहा है.

2011 से CJP तक, क्या सीख मिलती है?

भारत पहले भी डिजिटल और जमीनी राजनीति का मेल देख चुका है.

2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में टीवी, फेसबुक और SMS ने मिलकर लोगों को सड़क पर उतारा. अन्ना हजारे आंदोलन का चेहरा बने. बाद में अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने उसी ऊर्जा को आम आदमी पार्टी में बदल दिया.

लेकिन कई दूसरे आंदोलन बड़े प्रदर्शन के बाद कमजोर पड़ गए. उनके पास आगे की योजना और स्थायी संगठन नहीं था.

किसान आंदोलन ने दूसरा रास्ता दिखाया. सोशल मीडिया वहां भी महत्वपूर्ण था. लेकिन उसके पीछे वर्षों से मौजूद किसान संगठन और गांवों का नेटवर्क था. धरना चलाने के लिए भोजन, परिवहन, नेतृत्व और बातचीत की जमीनी व्यवस्था मौजूद थी.

CJP इन दोनों के बीच खड़ा है. उसके पास 2011 जैसी तेज डिजिटल ऊर्जा है. लेकिन किसान आंदोलन जैसा पुराना जमीनी संगठन नहीं.

उसने एक साफ मांग पर सफलता हासिल की है. अब उसे तय करना होगा कि वह आंदोलन रहेगा, सरकारों की निगरानी करने वाला समूह बनेगा या चुनावी राजनीति में उतरेगा.

यही फैसला CJP और भारत की Gen-Z राजनीति का आगे का रास्ता तय करेगा.

क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा मौका

IAMAI और Kantar की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 88.6 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर थे. इनमें करीब 48.8 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों से थे. तीन में से करीब दो इंटरनेट यूजर किसी न किसी रूप में ऑनलाइन खबर और जानकारी तक पहुंच रहे थे.

यानी डिजिटल राजनीति अब केवल दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों की चीज नहीं है.

यहीं क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा मौका है. राष्ट्रीय दल एक वीडियो कई राज्यों में चला सकता है. लेकिन क्षेत्रीय दल किसी जिले की समस्या को उसी इलाके की बोली, चेहरे और अनुभव के साथ उठा सकता है.

तमिलनाडु में भाषा राजनीतिक पहचान है. बंगाल में बंगाली अस्मिता का असर है. पंजाब में खेती, राज्यों के अधिकार और क्षेत्रीय स्वाभिमान की अपनी राजनीति है.

लेकिन स्थानीय भाषा में राष्ट्रीय दलों जैसी रील बना देना पर्याप्त नहीं होगा.

क्षेत्रीय दलों को जिला और विधानसभा स्तर पर अपने डिजिटल नेटवर्क बनाने होंगे. स्थानीय पत्रकार, विद्यार्थी, शिक्षक, किसान और छोटे Content Creators इसमें शामिल हो सकते हैं.

संदेश केवल पार्टी से जनता तक न जाए. जनता की शिकायत भी उसी रास्ते से पार्टी नेतृत्व तक पहुंचे.

क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी ताकत स्थानीय भरोसा है. लेकिन कई दलों की सबसे बड़ी कमजोरी परिवारवाद और एक नेता पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता है.

अगर हर मुद्दे पर एक ही व्यक्ति बोलेगा, तो पार्टी तेज डिजिटल राजनीति का मुकाबला नहीं कर पाएगी. शिक्षा, रोजगार, खेती, अर्थव्यवस्था और तकनीक पर अलग-अलग जानकार तथा भरोसेमंद चेहरे तैयार करने होंगे.

युवाओं को केवल रील बनाने का काम देना पर्याप्त नहीं. उन्हें टिकट, नीति और संगठन में भी अधिकार देना होगा.

पार्टियों को सिर्फ IT Cell नहीं, कान भी चाहिए

CJP के बाद लगभग हर पार्टी अपनी इंस्टाग्राम टीम मजबूत करेगी. नेता पॉडकास्ट पर जाएंगे. मंत्री रील बनाएंगे. स्थानीय इन्फ्लुएंसर जोड़े जाएंगे.

लेकिन अगर किसी दल ने इससे केवल ज्यादा प्रचार करना सीखा, तो उसने गलत सबक लिया.

CJP की ताकत लगातार बोलने में नहीं थी. उसकी ताकत उस बात को सुनने में थी, जिसे पुरानी राजनीति सुन नहीं रही थी.

पारंपरिक IT Cell ऊपर से तय संदेश को नीचे भेजता है. भविष्य की राजनीतिक पार्टी को नीचे से उठ रही नाराजगी ऊपर भी पहुंचानी होगी.

पार्टी को पता होना चाहिए कि किस जिले में भर्ती अटकी है. किस परीक्षा को लेकर शिकायत बढ़ रही है. कौन-सी योजना कागज पर सफल, लेकिन जमीन पर फेल है. किस समुदाय को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही.

डिजिटल आंकड़े केवल यह न बताएं कि रील कितनी चली. यह भी बताएं कि लोग नाराज क्यों हैं.

जो दल न्यू मीडिया को केवल Mic की तरह इस्तेमाल करेगा, वह प्रचार करेगा. जो उसे कान की तरह इस्तेमाल करेगा, वह राजनीति समझेगा.

इस्तीफा हुआ, असली सुधार अभी बाकी

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक जवाबदेही की महत्वपूर्ण घटना है. लेकिन एक व्यक्ति के पद छोड़ने से परीक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक नहीं होगी.

नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाला टास्क फोर्स तभी काम का साबित होगा, जब उसके लिए साफ समयसीमा तय हो. उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. विद्यार्थियों, परीक्षा विशेषज्ञों, साइबर सुरक्षा के जानकारों और राज्यों के प्रतिनिधियों को भी जगह मिले.

यह भी बताया जाए कि उसकी सिफारिशें लागू करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी और मंत्रालय की होगी.

पेपर लीक केवल तकनीकी समस्या नहीं है. इसके पीछे ठेके, परीक्षा केंद्र, अंदर के लोगों की मिलीभगत, भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी भी हो सकती है.

तकनीक प्रश्नपत्र को सुरक्षित बना सकती है. वह अपने आप ईमानदारी और जवाबदेही नहीं ला सकती.

इसलिए CJP की असली परीक्षा अब शुरू हुई है. क्या वह टास्क फोर्स के काम पर नजर रखेगा? क्या प्रस्तावित कानून को पढ़ेगा? क्या अगली परीक्षा में गड़बड़ी होने पर प्रमाण जुटाएगा? क्या सुधार सफल होने पर सरकार की तारीफ भी करेगा?

समझदार आंदोलन केवल विरोध नहीं करता. वह आगे होने वाले काम की निष्पक्ष निगरानी भी करता है.

राजनीति अब तेजी से बनती और बिगड़ती है

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश केवल यह नहीं है कि Gen-Z ताकतवर हो गई है.

बड़ा बदलाव यह है कि अब राजनीतिक ताकत बहुत तेजी से बन सकती है और उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकती है. पहले किसी दल को राष्ट्रीय पहचान बनाने में वर्षों लगते थे. CJP कुछ दिनों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया.

पहले किसी नेता का संदेश टीवी और अखबारों से होकर फैलता था. प्रधानमंत्री का संदेश कुछ ही मिनटों में करोड़ों स्क्रीन तक पहुंच गया.

पहले किसी आंदोलन को राष्ट्रीय दबाव बनाने में लंबा समय लगता था. अब सही मुद्दा, मजबूत वीडियो और जुड़े हुए लोग मिल जाएं तो यह काम बहुत तेजी से हो सकता है.

लेकिन इस तेजी के साथ भुला दिए जाने का खतरा भी आता है. आज हर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला आंदोलन अगले महीने गायब हो सकता है. आज रिकॉर्ड बनाने वाला वीडियो अगली बार Algorithm में पीछे रह सकता है. आज सड़क पर दिखने वाला गुस्सा स्थायी संगठन न मिलने पर बिखर सकता है.

इसलिए भविष्य की राजनीति Speed और टिकाऊपन के बीच लड़ी जाएगी. न्यू मीडिया Speed देगा. संगठन टिकाऊपन देगा. रील चेहरा देगी. नीति भरोसा देगी.

मीम पुराना दरवाजा तोड़ सकता है. लेकिन नई संस्था बनाने के लिए नियम, नेतृत्व और धैर्य चाहिए.

नारे मिट गए, सवाल अभी बाकी हैं

जंतर-मंतर खाली हो चुका है. दीवारों से नारे मिटाए जा चुके हैं. शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं. प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है. परीक्षा सुधार के लिए टास्क फोर्स बन चुका है.

ऊपर से देखें तो संकट खत्म दिखाई देता है. लेकिन CJP ने भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव दर्ज कर दिया है.

उसने दिखाया कि कोई डिजिटल समुदाय पुरानी पार्टी के बिना मुद्दा तय कर सकता है. अपना मीडिया बना सकता है. लोगों को सड़क पर ला सकता है. प्रधानमंत्री को उसी मंच और उसी भाषा में जवाब देने के लिए ला सकता है. मांग साफ हो और लोग डटे रहें तो सरकारी फैसले पर असर भी डाल सकता है.

प्रधानमंत्री की रिकॉर्डतोड़ रील ने भाजपा की डिजिटल ताकत दिखाई. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ने यह भी बताया कि डिजिटल सफलता हर राजनीतिक मांग को शांत नहीं कर सकती.

अब परीक्षा सभी की है. CJP को वायरल समुदाय से भरोसेमंद और जवाबदेह संगठन बनना होगा.

सरकार को वीडियो और टास्क फोर्स से आगे वास्तविक परीक्षा सुधार दिखाना होगा.

मीडिया को वायरल सामग्री बांटने से आगे बढ़कर दावों की जांच करनी होगी.

क्षेत्रीय दलों को स्थानीय भरोसे और न्यू मीडिया को जोड़ना होगा.

राजनीतिक दलों को युवाओं को केवल प्रचारक नहीं, फैसले लेने वाला भागीदार बनाना होगा.

इस घटना में प्रधानमंत्री और CJP दोनों को सफलता मिली. प्रधानमंत्री ने डिजिटल Attention जीता. CJP ने राजनीतिक नतीजा हासिल किया.

लेकिन लोकतंत्र की असली जीत उस दिन होगी, जब किसी विद्यार्थी को निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही के लिए सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा.

अब युवा राजनीति के दरवाजे पर खड़ा नहीं है. वह मुद्दा, मंच और भाषा...तीनों अपने हाथ में लेने लगा है. जो दल इसे केवल सोशल मीडिया का शोर समझेगा, उसके लिए अगला राजनीतिक झटका किसी रील से नहीं, मतदान केंद्र (Polling station) से आएगा.