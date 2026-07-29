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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन

टेस्ट क्रिकेट में एलिस्टर कुक सबसे सफल ओपनर हैं. उनके बाद सुनील गावस्कर, ग्रीम स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मैथ्यू हेडन और वीरेंद्र सहवाग ने बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Jul 2026 10:49 AM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज की भूमिका सबसे कठिन मानी जाती है. नई गेंद, तेज गेंदबाजों की रफ्तार, स्विंग और उछाल के बीच पारी की शुरुआत करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होती है. इसके बावजूद क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे महान ओपनर हुए जिन्होंने इस मुश्किल जिम्मेदारी को अपनी ताकत बनाया और रनों के ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. आइए जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छह बल्लेबाजों के बारे में.

1. एलिस्टर कुक – 11,845 रन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक इस सूची में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने बतौर ओपनर 278 टेस्ट पारियों में 11,845 रन बनाए. उनका धैर्य, तकनीक और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे सफल सलामी बल्लेबाजों में शामिल करती है. 2018 में संन्यास लेने के बाद से उनका यह रिकॉर्ड अब तक कायम है.


टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन

2. सुनील गावस्कर – 9,607 रन

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 203 टेस्ट पारियों में ओपनिंग करते हुए 9,607 रन बनाए. बिना हेलमेट के दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों का सामना करना उनकी सबसे बड़ी पहचान रही. उनकी तकनीक और संयम आज भी युवा बल्लेबाजों के लिए मिसाल माने जाते हैं.

3. ग्रीम स्मिथ – 9,030 रन

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने बतौर सलामी बल्लेबाज 196 पारियों में 9,030 रन बनाए. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेलीं और कप्तान के रूप में भी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. मुश्किल परिस्थितियों में उनकी जुझारू बल्लेबाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी.

4. डेविड वॉर्नर – 8,747 रन

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट में आक्रामक ओपनिंग की नई परिभाषा लिखी. उन्होंने 202 पारियों में 8,747 रन बनाए. वॉर्नर शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते थे और कई मैचों में अकेले दम पर खेल का रुख बदल दिया.

5. मैथ्यू हेडन – 8,626 रन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में ओपनर के रूप में ही बल्लेबाजी की. उन्होंने 184 पारियों में 8,626 रन बनाए. उनकी ताकतवर बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज ने उन्हें अपने दौर का सबसे खतरनाक ओपनर बना दिया.

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6. वीरेंद्र सहवाग – 8,207 रन

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस सूची में छठे स्थान पर हैं. उन्होंने 170 पारियों में बतौर ओपनर 8,207 रन बनाए. सहवाग का बेखौफ अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता था. टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक लगाने वाले वह दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्होंने साबित किया कि आक्रामक बल्लेबाजी के साथ भी टेस्ट क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Jul 2026 10:49 AM (IST)
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