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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपप्पू यादव ने चीन का जिक्र कर किया बड़ा दावा, बताया कैसे पेपर लीक रोके सरकार

पप्पू यादव ने चीन का जिक्र कर किया बड़ा दावा, बताया कैसे पेपर लीक रोके सरकार

Pappu Yadav News: पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार माफियाओं के निवारण पर चर्चा नहीं कर रही है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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बिहार स्थित पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026 की चर्चा में हिस्सा लिया. इस दौरान पप्पू यादव ने चीन, जापान, फिनलैंड, सिंगापुर का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार पेपर लीक को कैसे रोक सकती है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को माफिया एजेंसी बताते हुए यादव ने कहा कि इस बिल में माफियाओं को निवारण की कोई चर्चा नहीं है.

पप्पू यादव ने यह सवाल भी उठाया कि कैसे 24 लोग एनटीए संचालित कर रहे हैं. 2026 तक एनटीए में केवल 24 पदाधिकारी थे. ये परीक्षा करा रहे हैं. आश्चर्य होगा कि यह संस्था ऐसी संस्था है जो 6 से 8 करोड़ फॉर्म भरवाती है. एक ही पदाधिकारी को बार-बार बड़े पदों पर रखा जा रहा है. 

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उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए की नीतियों के चलते बच्चे डिप्रेशन में चले गए. सांसद ने पूछा कि जवाबदेही किसकी तय होगी? एनटीए के चेयरमैन को अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

यादव ने कहा कि सीबीआई ने पेपर लीक के एक मामले में संजीव मुखिया को बरी कर दिया. 

इससे पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीट पेपर लीक मामले में चार्जशीट दाखिल होने पर कहा, 12-13 केस हुए, 12-13 केस में एक सजा हुई, 11 केस में कोई सजा नहीं हुई. इन्वेस्टिगेशन छोटी मछली को होगा. NTA के चीफ को बचाने के लिए ही CBI जांच, अलग-अलग कमिटी जितनी बनाएंगे, उतना ही चोरी होगी और उतनी ही हिस्सेदारी बढ़ जाएगी. ये NTA को बचाने के लिए और चोरी को बढ़ाने के लिए यह नया कानून हमको दिख रहा है.

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Published at : 29 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Loksabha BIHAR NEWS Monsoon Session 2026
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