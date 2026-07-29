'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात

'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात

Raja Chaudhary On Palak Tiwari: राजा चौधरी ने अपनी बेटी पलक तिवारी के बारे में कहा कि वो उन्हें पिता नहीं मानती. वहीं उन्होंने पलक और इब्राहिम अली खान के रूमर्ड रिश्ते पर भी रिएक्ट किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Jul 2026 09:13 AM (IST)
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राजा चौधरी ने एक बार फिर अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ अपने बिगड़े रिश्तों के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने पलक को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है और अब वे उसकी जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते. एक्टर ने पलक और इब्राहिम अली खान के अफेयर रूमर्स पर भी रिएक्शन दिया है.

वो मुझे पिता नहीं मानती’
दरअसल सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में राजा ने कहा कि उन्होंने अपने और पलक के बीच की दूरी को एक्सेप्ट कर लिया है, भले ही इससे उन्हें दुख होता है. जब उनसे पलक और इब्राहिम अली खान के रूमर्ड रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया, तो राजा ने कहा कि उन्हें इस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं लगती.

उन्होंने कहा, "अगर वह मेरी जिंदगी का हिस्सा होती तो मुझे फर्क पड़ता, लेकिन वह मुझे पिता नहीं मानती. आपको उसकी मां से पूछना चाहिए कि क्या उन्हें फर्क पड़ता है. मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं बस उसका बायोलॉजिकल पिता हूं, बस इतना ही. मुझे यही बताया गया था. मुझसे कहा गया था कि मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है. आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं?"

आधी रात को भी उसके लिए मौजूद रहूंगा’
राजा ने ये भी कहा कि अगर पलक कभी उनसे कॉन्टेक्ट करती है तो वे हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा, "अगर वह मुझे आधी रात को भी बुलाएगी तो मैं उसके लिए मौजूद रहूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है."

'मैंने उससे जुड़ी हर चीज ब्लॉक कर दी है'
राजा ने यह भी बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पलक से जुड़ी हर चीज ब्लॉक कर दी है क्योंकि दूर से उसकी जिंदगी पर नजर रखना इमोशनली बहुत मुश्किल हो गया था.उन्होंने कहा, "मैं उनकी तस्वीरें या वीडियो नहीं देखना चाहता क्योंकि मैंने बहुत मिन्नतें कर ली हैं. मैंने खुद को सही साबित करने के लिए काफी कुछ कहा है कि मैं उन्हें कितना याद करता हूं. अब मैं और कुछ नहीं करना चाहता."

18 सालों में दो या तीन बार की है बात’
राजा के मुताबिक, जब तक पलक आठ साल की नहीं हो गईं, तब तक उन्होंने हर दिन उनकी केयर की. ​​हालांकि, श्वेता तिवारी से अलग होने के बाद उनके रिश्ते धीरे-धीरे खत्म हो गए. उन्होंने दावा किया, "पिछले 18 सालों में मैंने उनसे सिर्फ दो या तीन बार ही बात की है."

 

 
 
 
 
 
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‘मैं बिना पैसे वाला घरेलू नौकर था'
इंटरव्यू के दौरान, राजा ने अपनी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी के साथ अपनी शादी के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि जब श्वेता परिवार के लिए पैसे कमाती थीं, तो बाकी सब कुछ वह संभालते थे. उन्होंने कहा, "वह कमाती थीं और मैं सब कुछ मैनेज करता था. और वह बहुत कमाती थीं. मैं बस एक मैनेजर था और मैनेजर की परवाह कौन करता है?"

उन्होंने आरोप लगाया कि गलतफहमियों और लगातार झगड़ों की वजह से आखिरकार शादी टूट गई. उन्होंने कहा, "मैं बिना पैसे वाला घरेलू नौकर और बिना पैसे वाला ड्राइवर था, हम बस लड़ते रहते थे, एक-दूसरे को समझते नहीं थे. मैं अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा था और वह अपनी, लेकिन किसी की बात साबित नहीं हो पाई. यह बस एक टूटा हुआ परिवार था."

अलग होने से मानसिक हालत खराब हो गई
राजा ने माना कि अलग होने से उन्हें गहरा इमोशनल सदमा लगा और आखिरकार वह शराब की लत का शिकार हो गए और उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहना पड़ा. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ शराब की लत नहीं थी. यह मानसिक रूप से टूट जाने जैसा था. ये सब मेरी भावनाएं थीं. मेरा किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं था. मैं अपनी बेटी से मिल भी नहीं पा रहा था. मैं यह सोच भी नहीं पा रहा था कि मेरी बेटी अब मेरे साथ नहीं है. मेरा उसके साथ बहुत गहरा जुड़ाव था."

श्वेता तिवारी और राजा चौधरी ने 1999 में शादी की थी और बाद में श्वेता द्वारा घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और शराब की लत का आरोप लगाने के बाद वे अलग हो गए थे. साल 2012 में उनका तलाक हो गया था.

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Published at : 29 Jul 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Palak Tiwari Raja Chaudhary
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