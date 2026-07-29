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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजटैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति

टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति

World's Largest Tank Fleet: आधुनिक युद्ध में भी टैंक अपना पूरा किरदार निभाते हैं. आइए जानते हैं कि किस देश के पास सबसे ज्यादा टैंक हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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  • भारत सक्रिय टैंकों की क्षमता में विश्व में पाँचवें स्थान पर।

World's Largest Tank Fleet: बख्तरबंद टैंक सैन्य ताकत के सबसे मजबूत प्रतीकों में से एक हैं. इनमें भारी मारक क्षमता, गतिशीलता और युद्ध के मैदान में सुरक्षा का मेल होता है. हालांकि आधुनिक युद्ध में ड्रोन और सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है लेकिन इसके बावजूद भी पारंपरिक संघर्ष में टैंक बड़ी भूमिका निभाते हैं. ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग और सैन्य आकलन के मुताबिक चीन के पास अभी दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव कॉम्बैट रेडी टैंक बेड़ा है. आइए जानते हैं क्या है भारत की स्थिति.

नंबर 1 स्थान को लेकर उलझन 

दरअसल कई रिपोर्ट में रूस को दुनिया की सबसे बड़ी टैंक शक्ति बताया जाता है लेकिन कुछ में चीन को टॉप पर रखा गया है. यह अंतर गिनती के तरीके की वजह से है. अगर रिजर्व और स्टोर किए गए टैंकों को शामिल किया जाए तो रूस 12500 से ज्यादा टैंकों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टैंक ऑपरेटर बना हुआ है. इस आंकड़े में एक्टिव सर्विस के अलावा स्टोरेज या फिर रिजर्व डिपो में रखे हजारों वाहन शामिल है. लेकिन जब सिर्फ एक्टिव कॉम्बैट रेडी टैंक की गिनती की जाती है तो चीन लगभग 5870 ऑपरेशनल टैंक के साथ आगे निकल जाता है. यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के दौरान भारी नुकसान के बाद रूस के एक्टिव बेड़े में कमी आई है. इस वजह से वह एक्टिव टैंक क्षमता के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है. 


टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति

दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव टैंक फोर्स 

चीन के पास अभी लगभग 5870 कॉम्बैट रेडी टैंक हैं. ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव आर्म्ड फोर्स बनाते हैं. इसके फ्रंटलाइन बेड़े में एडवांस्ड टाइप 99A मुख्य युद्ध टैंक और हल्का टाइप 15 टैंक शामिल हैं. टाइप 99A मैं आधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम और शक्तिशाली 125 एमएम गन लगी है. वहीं हल्के टाइप 15 को खासतौर पर तिब्बत और भारत चीन सीमा के पास के पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है. 

कुल मिलाकर अब तक का सबसे बड़ा टैंक भंडार 

 रिजर्व वाहनों की गिनती करने पर रूस के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा कल टैंक भंडार है. इसके एक्टिव फ्लीट में लगभग 5630 टैंक हैं. इनमें T-90M Proryv, T-80BVM और एडवांस्ड T-14 Armata शामिल हैं. 

T-14 Armata रूस के सबसे बड़े टैंक प्रोजेक्ट में से एक है. इसमें बिना क्रू वाला बुर्ज और हल के अंदर सुरक्षित क्रू कम्पार्टमेंट हैं. यूक्रेन में नुकसान के बावजूद रूस अपने बड़े रिजर्व स्टॉक की वजह से दुनिया की सबसे मजबूत आर्मर्ड ताकतों में से एक बना हुआ है.

संख्या के दम पर ताकत 

उत्तर कोरिया के पास लगभग 4895 टैंकों का एक्टिव फ्लीट है. इसके मुख्य टैंकों में Chonma-ho सीरीज और M2020 डिजाइन शामिल है. हालांकि में से कई प्लेटफार्म पुराने सोवियत युग के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं लेकिन उत्तर कोरिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के बजाय संख्यात्मक बढ़त पर ज्यादा निर्भर करता है. 

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संयुक्त राज्य अमेरिका 

संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 466 सक्रिय टैंक ऑपरेट करता है. Abrams दुनिया के सबसे काबिल मेन बैटल टैंकों में से एक माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें डिप्लॉयड यूरेनियम आर्मर, एडवांस्ड थर्मल इमेजिंग सिस्टम और काफी सटीक फायर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है.


टैंक के‌‌ मामले में इस देश का नहीं है तोड़, जानें भारत की स्थिति

भारत दुनिया में पांचवें स्थान पर 

भारत के पास अभी लगभग 3913 एक्टिव कॉम्बैट टैंक हैं. ये इसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी टैंक ताकत बनाते हैं. इसके आर्मर्ड फ्लीट में मुख्य रूप से T-90 Bhishma, T-72 Ajeya  और स्वदेशी Arjun Mk-1A शामिल हैं. Arjun Mk-1A मैं डीआरडीओ द्वारा विकसित कंचन आर्मर और एडवांस्ड हंटर किलर क्षमताएं हैं. यह इसे भारत के सबसे आधुनिक स्वदेशी कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में से एक बनाता है.

भारत को लद्दाख में काफी ऊंचाई वाले इन इलाकों में टैंक तैनात करने से एक खास ऑपरेशनल फायदा भी मिलता है. भारतीय सेना ने 14,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई और -40 डिग्री सेल्सियस तक के कम तापमान में T-90 और T-72  टैंकों का सफलतापूर्वक संचालन किया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 08:51 AM (IST)
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