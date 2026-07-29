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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?

अचानक संसद क्यों पहुंचे NSA अजीत डोभाल, क्या है बड़ी वजह?

NSA Ajit Doval: एंटी पेपर लीक बिल पर लोकसभा में चल रही चर्चा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के संसद पहुंचें.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 29 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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NSA Ajit Doval: संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के संसद पहुंचने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई. उस समय लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी और सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी.

डोभाल के संसद पहुंचते ही कई तरह के कयास लगाए जाने लगे. चर्चा शुरू हो गई कि क्या वह मंत्रियों को किसी अहम सुरक्षा मुद्दे पर जानकारी देने पहुंचे हैं या फिर किसी संवेदनशील मामले को लेकर बैठक होने वाली है. हालांकि, सूत्रों के अनुसार अजीत डोभाल का संसद पहुंचना पूरी तरह रूटीन विजिट था. उनका दौरा किसी विशेष सुरक्षा इनपुट या आपात बैठक से जुड़ा नहीं था.

 

आज लोकसभा में कई अहम विधेयकों पर होगी चर्चा

लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार बुधवार को सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश की जाएगी. इनमें एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक प्रमुख हैं.

देरी से पंजीकरण के लिए तय होंगे नए नियम

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक से दो वर्ष की देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी. वहीं, यदि पंजीकरण दो वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही उसका पंजीकरण किया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि इस संशोधन के जरिए फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी. साथ ही पूरे देश के जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा.

आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट से होगा लिंक

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इस केंद्रीय डेटाबेस को आधार, मतदाता सूची, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे प्रमुख सरकारी दस्तावेजों से भी जोड़ा जाएगा. इससे रिकॉर्ड का सत्यापन आसान होगा और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक पर भी चर्चा जारी रहेगी. सरकार इस विधेयक को सदन से पारित कराने की कोशिश करेगी.

यह भी पढ़ेंः एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी होगा पेश

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़े संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे. यह विधेयक न्यायपालिका में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और मामलों के तेजी से निपटारे के उद्देश्य से लाया गया है.

अमित शाह पेश करेंगे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और डिजिटल बनाना है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 29 Jul 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Parliament Ajit Doval NSA Ajit Doval Breaking News Abp News
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