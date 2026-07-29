#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप

ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप

ऑस्ट्रेलिया की Griffith University ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए Vice Chancellor's International Scholarship की घोषणा की. इसके तहत डिग्री की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

Australia Scholarship: अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं और विदेश में पढ़ाई का खर्च आपकी सबसे बड़ी चिंता है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी (Griffith University) ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए Vice Chancellor's International Scholarship की घोषणा की है. इस स्कॉलरशिप के तहत पात्र सभी भारतीयों को अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की पूरी अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी. यह स्कॉलरशिप उन छात्रों के लिए उपलब्ध है, जो 2026 या 2027 में यूनिवर्सिटी में फुल टाइम पढ़ाई शुरू करेंगे और तय एलिजिबिलिटी को पूरा करेंगे. यह स्कॉलरशिप खासतौर पर मेधावी अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए शुरू की गई है, ताकि स्टूडेंट्स का आर्थिक बोझ कम हो और वह ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन हासिल कर सके.

किन छात्रों को मिलेगा लाभ?

यह स्कॉलरशिप ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क में एडमिशन लेने वाले नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए है. चयनित छात्रों को पूरी डिग्री के दौरान ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, लेकिन शर्त यह रहेगी कि वे स्कॉलरशिप की सभी शर्तों का पालन करें. 

कौन कर सकता है आवेदन?

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्र को भारत का नागरिक होना चाहिए. इसके अलावा व्यक्ति के पास ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के किसी एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का ऑफर लेटर होना चाहिए. आवेदक का पिछला शैक्षणिक रिकॉर्ड भी बेहतर होना चाहिए. इसके लिए लिए न्यूनतम 6.0 जीपीए या उसके समान अंक जरूरी है. साथ ही छात्र को जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अंग्रेजी भाषा की सभी शर्तें पूरी करनी होगी. 

ये भी पढ़ें-UP Police Constable Result 2026: इस हफ्ते जारी हो सकता है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले इच्छुक छात्र को ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अपने पसंदीदा अंडरग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन करना होगा. ऑफर लेटर मिलने के बाद तय सीमा के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अलग से आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ छात्रों को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट भी जमा करना होगा.  इसके बाद यूनिवर्सिटी की चयन समिति सभी आवेदन की समीक्षा करेंगे और एलिजिबल उम्मीदवारों का चयन करेगी. 

स्कॉलरशिप के लिए जरूरी तारीखें 

यूनिवर्सिटी अलग-अलग ट्राइमेस्टर के अनुसार आवेदन स्वीकार कर रही है. ट्राइमेस्टर-3 (नवंबर 2026 इनटेक) आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है, जबकि रिजल्ट 28 अगस्त 2026 तक जारी किए जाएंगे. इसके अलावा ट्राइमेस्टर-1 (मार्च 2027 इनटेक) आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है. ऐसे में जो छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, वह ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.  इसके बाद ऑफर लेटर मिलने के बाद निर्धारित समय के अंदर छात्र स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-CBSE की दूसरी बोर्ड परीक्षा से बढ़ा पास पर्सेंटेज, छात्रों को राहत

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Study In Australia Australia Scholarship Griffith University Scholarship Vice Chancellor International Scholarships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना है? यहां मिल रही स्कॉलरशिप
शिक्षा
Nurse recruitment 2026: नर्स के 312 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन
नर्स के 312 पदों पर भर्ती, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
CJP प्रोटेस्ट से वायरल इरफान, कितने पढ़े-लिखे हैं?
CJP प्रोटेस्ट से वायरल इरफान, कितने पढ़े-लिखे हैं?
शिक्षा
Government Jobs 2026 : इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी
इस साल इन 3 राज्यों में आ रही है बंपर वैकेंसी, आज से ही शुरू कर दें तैयारी
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
वैभव की किसने की डॉन ब्रैडमैन से तुलना, पूर्व खिलाड़ी का बयान वायरल
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
झारखंड
JPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव
JPSC पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन, 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget