जो यात्री तय ड्यूटी फ्री सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं उन्हें भारत पहुंचने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. ज्यादा सोना होने की जानकारी न देने पर कस्टम अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं और सोने को जब्त भी कर सकते हैं.