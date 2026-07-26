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Cheapest Gold Country: दुनिया में सबसे सस्ता कहां है 1 तोला सोना, देखें रेट

Cheapest Gold Country: भारत में सोना एक पसंदीदा धातु है. कुछ खास त्योहार या फिर शादी समारोह जैसे अवसर पर इसकी खरीदारी जमकर होती है. जानें कहां एक तोला सोना सबसे कम भाव में मिलता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 26 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Cheapest Gold Country: भारत में सोना एक पसंदीदा धातु है. कुछ खास त्योहार या फिर शादी समारोह जैसे अवसर पर इसकी खरीदारी जमकर होती है. जानें कहां एक तोला सोना सबसे कम भाव में मिलता है.

Cheapest Gold Country: अलग-अलग देशों में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल मार्केट की स्थिति की वजह से सोने की कीमतों में काफी अंतर होता है. भारत सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है लेकिन दुबई, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह कीमती धातु काफी ज्यादा सस्ती मिल सकती है. आइए जानते हैं कि दुनिया में एक तोला सोना सबसे ज्यादा सस्ता कहां मिलता है.

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हांगकांग में सोने की कीमत दुनिया में सबसे कम है. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,40,470 से ₹1,40,500 प्रति 10 ग्राम है. दुबई में भी कीमत लगभग इतनी ही है. यहां ₹1,40,690 से ₹1,40,800 के भाव सोना मिलता है.
हांगकांग में सोने की कीमत दुनिया में सबसे कम है. यहां 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,40,470 से ₹1,40,500 प्रति 10 ग्राम है. दुबई में भी कीमत लगभग इतनी ही है. यहां ₹1,40,690 से ₹1,40,800 के भाव सोना मिलता है.
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भारत में सोने की कीमत ₹1,50,800 से ₹1,51,800 प्रति 10 ग्राम के बीच है. इसके पीछे की मुख्य वजह इंपोर्ट ड्यूटी और तीन प्रतिशत का जीएसटी है. इससे यह कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में महंगा हो जाता है.
भारत में सोने की कीमत ₹1,50,800 से ₹1,51,800 प्रति 10 ग्राम के बीच है. इसके पीछे की मुख्य वजह इंपोर्ट ड्यूटी और तीन प्रतिशत का जीएसटी है. इससे यह कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में महंगा हो जाता है.
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दुबई, हांगकांग, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश इन्वेस्टमेंट ग्रेड सोने पर कम या फिर जीरो टैक्स और काफी कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर सोने की कीमत को कॉम्पिटेटिव बनाए रखते हैं.
दुबई, हांगकांग, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देश इन्वेस्टमेंट ग्रेड सोने पर कम या फिर जीरो टैक्स और काफी कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर सोने की कीमत को कॉम्पिटेटिव बनाए रखते हैं.
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दुबई के गोल्ड सूक जैसे बाजारों में काफी कॉम्पिटीशन है. इससे गहनों पर मेकिंग चार्ज काफी कम लगता है. यह देश शुद्धता के कड़े नियमों का भी पालन करते हैं.
दुबई के गोल्ड सूक जैसे बाजारों में काफी कॉम्पिटीशन है. इससे गहनों पर मेकिंग चार्ज काफी कम लगता है. यह देश शुद्धता के कड़े नियमों का भी पालन करते हैं.
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पुरुष 20 ग्राम तक के सोने के गहने बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं और महिलाओं को भी 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना कस्टम ड्यूटी लाने की अनुमति है.
पुरुष 20 ग्राम तक के सोने के गहने बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं और महिलाओं को भी 40 ग्राम तक के सोने के गहने बिना कस्टम ड्यूटी लाने की अनुमति है.
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जो यात्री तय ड्यूटी फ्री सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं उन्हें भारत पहुंचने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. ज्यादा सोना होने की जानकारी न देने पर कस्टम अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं और सोने को जब्त भी कर सकते हैं.
जो यात्री तय ड्यूटी फ्री सीमा से ज्यादा सोना लाते हैं उन्हें भारत पहुंचने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है. ज्यादा सोना होने की जानकारी न देने पर कस्टम अधिकारी जुर्माना लगा सकते हैं और सोने को जब्त भी कर सकते हैं.
Published at : 26 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Gold Price Dubai Gold Rate Cheapest Gold Country

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