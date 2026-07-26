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Cheapest Gold Country: दुनिया में सबसे सस्ता कहां है 1 तोला सोना, देखें रेट
Cheapest Gold Country: भारत में सोना एक पसंदीदा धातु है. कुछ खास त्योहार या फिर शादी समारोह जैसे अवसर पर इसकी खरीदारी जमकर होती है. जानें कहां एक तोला सोना सबसे कम भाव में मिलता है.
Cheapest Gold Country: अलग-अलग देशों में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल मार्केट की स्थिति की वजह से सोने की कीमतों में काफी अंतर होता है. भारत सोने के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है लेकिन दुबई, हांगकांग और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में यह कीमती धातु काफी ज्यादा सस्ती मिल सकती है. आइए जानते हैं कि दुनिया में एक तोला सोना सबसे ज्यादा सस्ता कहां मिलता है.
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Published at : 26 Jul 2026 02:01 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion