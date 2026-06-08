अगर घर में कुत्ते, बिल्ली या फिर दूसरे रोएंदार पालतू जानवर हैं तो धूल की मात्रा काफी बढ़ सकती है. पालतू जानवरों के बाल, डेंडर और सूखी त्वचा के कण हवा में फैल जाते हैं और पूरे घर में जमा हो जाते हैं. ये कण ना सिर्फ धूल जमा होने में योगदान देते हैं बल्कि एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं.