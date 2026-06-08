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House Dust: घर में कितना भी झाडू-पोछा लगा लो लेकिन आ ही जाती है धूल, आखिर इतनी डस्ट आती कहां से है?
House Dust: सफाई करने के बाद भी घर में लगातार धूल जमा होती रहती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
House Dust: आप चाहे कितनी भी बार घर में झाड़ू पोछा कर लें या फिर धूल साफ कर लें अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे धूल की एक नई परत तुरंत जमा हो गई हो. हालांकि काफी लोग यह सोचते हैं कि धूल बाहर से आती है लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है. आइए जानते हैं कि आखिर घर में इतनी धूल कहां से आती है.
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Published at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :Cleaning Tips House Dust Dust Sources
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