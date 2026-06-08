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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHouse Dust: घर में कितना भी झाडू-पोछा लगा लो लेकिन आ ही जाती है धूल, आखिर इतनी डस्ट आती कहां से है?

House Dust: घर में कितना भी झाडू-पोछा लगा लो लेकिन आ ही जाती है धूल, आखिर इतनी डस्ट आती कहां से है?

House Dust: सफाई करने के बाद भी घर में लगातार धूल जमा होती रहती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
House Dust: सफाई करने के बाद भी घर में लगातार धूल जमा होती रहती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

House Dust: आप चाहे कितनी भी बार घर में झाड़ू पोछा कर लें या फिर धूल साफ कर लें अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे धूल की एक नई परत तुरंत जमा हो गई हो. हालांकि काफी लोग यह सोचते हैं कि धूल बाहर से आती है लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है. आइए जानते हैं कि आखिर घर में इतनी धूल कहां से आती है.

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इंसान हर दिन बिना जाने ही लाखों डेड स्किन सेल्स छोड़ते हैं. त्वचा के ये काफी छोटे कण बाल, कपड़ों के रेशों और दूसरे कणों के साथ मिलकर फर्श, फर्नीचर और शेल्फ पर जमा हो जाते हैं.
इंसान हर दिन बिना जाने ही लाखों डेड स्किन सेल्स छोड़ते हैं. त्वचा के ये काफी छोटे कण बाल, कपड़ों के रेशों और दूसरे कणों के साथ मिलकर फर्श, फर्नीचर और शेल्फ पर जमा हो जाते हैं.
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अगर घर में कुत्ते, बिल्ली या फिर दूसरे रोएंदार पालतू जानवर हैं तो धूल की मात्रा काफी बढ़ सकती है. पालतू जानवरों के बाल, डेंडर और सूखी त्वचा के कण हवा में फैल जाते हैं और पूरे घर में जमा हो जाते हैं. ये कण ना सिर्फ धूल जमा होने में योगदान देते हैं बल्कि एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं.
अगर घर में कुत्ते, बिल्ली या फिर दूसरे रोएंदार पालतू जानवर हैं तो धूल की मात्रा काफी बढ़ सकती है. पालतू जानवरों के बाल, डेंडर और सूखी त्वचा के कण हवा में फैल जाते हैं और पूरे घर में जमा हो जाते हैं. ये कण ना सिर्फ धूल जमा होने में योगदान देते हैं बल्कि एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं.
Published at : 08 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Cleaning Tips House Dust Dust Sources

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