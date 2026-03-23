माचिस की तीली का आविष्कार किसी सोचे समझे प्रयोग से नहीं बल्कि इत्तेफाक से हुआ था. 1826 मे ब्रिटिश केमिस्ट जॉन वॉकर ने देखा कि लकड़ी की एक तीली पर लगा केमिकल का मिश्रण जब किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो उसमें आग लग जाती है. इस अचानक हुई प्रतिक्रिया से पहली फ्रिक्शन मैच बनी.