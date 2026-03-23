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Matchstick History: LPG संकट के बीच जान लीजिए 'माचिस' का इतिहास, कैसे हुआ था इसका आविष्कार?
Matchstick History: माचिस की तीली जो एक छोटी सी लकड़ी की तीली लगती है, उसके आविष्कार की कहानी काफी दिलचस्प है. आइए जानते हैं कैसे हुआ था इसका आविष्कार.
Matchstick History: खाड़ी देशों में तनाव की वजह से एलपीजी की सप्लाई पर काफी असर पड़ा है और आपूर्ति भी प्रभावित हुई है. लेकिन इन सबके बीच इंसान के इतिहास के सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार अविष्कारों पर लोगों को ध्यान गया है. यह अविष्कार है माचिस की तीली. आइए जानते हैं इसका आविष्कार कैसे हुआ था.
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Published at : 23 Mar 2026 09:53 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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