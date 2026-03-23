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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाविदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण

विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण

2024 में ही 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, भले ही यह संख्या 2023 के 8.95 लाख से थोड़ी कम है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Mar 2026 08:17 AM (IST)
2024 में ही 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, भले ही यह संख्या 2023 के 8.95 लाख से थोड़ी कम है.

भारतीय छात्र अब शिक्षा के लिए सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहे, हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं. 2024 में ही 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, भले ही यह संख्या 2023 के 8.95 लाख से थोड़ी कम है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के प्रति भारतीय छात्रों की रुचि और उत्साह को दर्शाती है. विदेश में वैश्विक नेटवर्क बनाने, नई तकनीकों और क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और करियर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर बन गई है.

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पिछले पांच वर्षों में विदेश में शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. 2020 में 2.6 लाख, 2021 में 4.45 लाख, 2022 में 7.52 लाख, 2023 में 8.95 लाख और 2024 में 7.6 लाख छात्रों ने विदेश रुख किया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय छात्र न केवल शिक्षा के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है. विदेश में पढ़ाई अब केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का जरिया बन चुकी है.
पिछले पांच वर्षों में विदेश में शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. 2020 में 2.6 लाख, 2021 में 4.45 लाख, 2022 में 7.52 लाख, 2023 में 8.95 लाख और 2024 में 7.6 लाख छात्रों ने विदेश रुख किया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय छात्र न केवल शिक्षा के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है. विदेश में पढ़ाई अब केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का जरिया बन चुकी है.
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विदेश में शिक्षा के लिए अमेरिकी, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक देश अब भी छात्रों की पहली पसंद हैं, लेकिन जर्मनी, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे नए गंतव्य भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अमेरिका और कनाडा में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसंधान और कार्य अध्ययन के अवसर, जर्मनी में कम ट्यूशन फीस और इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रोग्राम में मजबूती, ब्रिटेन में छात्रवृत्तियां और प्रतिष्ठित संस्थान. विदेशी देशों में हाई क्वालिटी वाली शिक्षा और रोजगार के अवसर छात्र आकर्षित करते हैं.
विदेश में शिक्षा के लिए अमेरिकी, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे पारंपरिक देश अब भी छात्रों की पहली पसंद हैं, लेकिन जर्मनी, रूस और उज्बेकिस्तान जैसे नए गंतव्य भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. अमेरिका और कनाडा में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसंधान और कार्य अध्ययन के अवसर, जर्मनी में कम ट्यूशन फीस और इंजीनियरिंग, तकनीकी प्रोग्राम में मजबूती, ब्रिटेन में छात्रवृत्तियां और प्रतिष्ठित संस्थान. विदेशी देशों में हाई क्वालिटी वाली शिक्षा और रोजगार के अवसर छात्र आकर्षित करते हैं.
Published at : 23 Mar 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
Indian Students Higher Education Abroad Study Abroad 2024 Education Trends

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