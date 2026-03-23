विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण

पिछले पांच वर्षों में विदेश में शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. 2020 में 2.6 लाख, 2021 में 4.45 लाख, 2022 में 7.52 लाख, 2023 में 8.95 लाख और 2024 में 7.6 लाख छात्रों ने विदेश रुख किया. यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारतीय छात्र न केवल शिक्षा के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है. विदेश में पढ़ाई अब केवल डिग्री पाने का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने का जरिया बन चुकी है.