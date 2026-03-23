एक्सप्लोरर
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
2024 में ही 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, भले ही यह संख्या 2023 के 8.95 लाख से थोड़ी कम है.
भारतीय छात्र अब शिक्षा के लिए सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहे, हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं. 2024 में ही 7.6 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास किया, भले ही यह संख्या 2023 के 8.95 लाख से थोड़ी कम है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा के प्रति भारतीय छात्रों की रुचि और उत्साह को दर्शाती है. विदेश में वैश्विक नेटवर्क बनाने, नई तकनीकों और क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने और करियर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का अवसर बन गई है.
1/6
2/6
Published at : 23 Mar 2026 08:17 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
शिक्षा
6 Photos
IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे
शिक्षा
6 Photos
UP Board का बड़ा धमाका, अब रटकर नहीं पास होंगे छात्र, हिंदी सिलेबस में होगा क्रिएटिव बदलाव!
शिक्षा
6 Photos
जामिया में एडमिशन का सुनहरा मौका, 30 नए कोर्स शुरू और फीस में बड़ी राहत से छात्रों को फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
राजस्थान के स्कूलों में लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा, किताबों में दिखेंगे लाडू-मोटो बापो जैसे शब्द
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
शिक्षा
JEE मेन सेशन 2 एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, NTA ने शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव
शिक्षा
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
शिक्षा
6 Photos
IIM बैंगलोर प्लेसमेंट में छाए छात्र, 596 स्टूडेंट्स को मिले 664 जॉब ऑफर, कंसल्टिंग सेक्टर सबसे आगे
प्रेम कुमारJournalist
Opinion