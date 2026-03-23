अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध भयानक रूप ले चुका है. जंग को शुरू हुए करीब तीन हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. वे युद्ध की वजह से आलोचना का शिकार हो रहे हैं. अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ लियोन पैनेटा ने ट्रंप को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि यूएस ट्रंप की वजह से युद्ध में फंस गया है.

अंग्रेजी अखबार गार्डियन से बात करते हुए पूर्व CIA चीफ पैनेटा ने कहा कि ईरान से युद्ध करके ट्रंप अब फंस चुके हैं और उनके पास निकलने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है. पैनेटा ने कहा कि युद्ध के लिए पूरी तरह से ट्रंप जिम्मेदार हैं. उन्होंने ईरान से युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, यह भी बताया. पैनेटा ने कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोककर पूरे दुनिया का तेल रोका जा सकता है.

बड़े खतरे को कर दिया गया नजरअंदाज - पैनेटा

पैनेटा ने कहा कि ईरान से युद्ध करके तेल संकट को बढ़ा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा खतरा था. उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले इसे नजरअंदाज कर दिया गया. पैनेटा ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहिए, जिससे दबाव को खत्म किया जा सके.

हॉर्मुज के लिए प्लान होगा स्पेशल ऑपरेशन?

अमेरिका ने हॉर्मुज को लेकर कहा है कि इस पर फौरन कब्जा नहीं किया जा सकता है. इसके लिए ऑपरेशन प्लान करना होगा, जिसमें हफ्तों लग सकते हैं. अमेरिका ने इसको लेकर इजरायल को भी जानकारी दी है. यह जानकारी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और होर्मुज की खाड़ी में तनाव बढ़ गया है.

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