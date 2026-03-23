आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
मुंबई इंडियंस आईपीएल के 19वें सीजन को लेकर जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है. इससे पहले खेले गए 18 सीजन में मुंबई इंडियंस एकमात्र फ्रेंचाइजी है, जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा है.
Mumbai Indians Never Included Any Pakistani Player: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. इसी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की भी शुरुआत हो रही है. पीएसएल में दुनिया के हर खोने से क्रिकेटर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि है कि इन विदेशी खिलाड़ियों को जैसे ही आईपीएल का ऑफर मिलता है, वो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं. पीएसएल 2026 से भी अपना नाम वापस लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. ऐसे में यहां हम आपको आईपीएल इतिहास की उस टीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में कभी शामिल नहीं किया है.
मुंबई इंडियंस ने कभी नहीं किया पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसी टीम है, जिसने कभी भी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है. ये कोई और नहीं, बल्कि आईपीएल की सबसे सफल टीम और पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम है. खास तौर से इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में कभी भी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा है.
आईपीएल के पहले सीजन में खेले थे पाकिस्तानी खिलाड़ी
आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. इस लीग के पहले सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी कई टीमों में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, लेकिन मुंबई इंडियंस एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं था. बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन में पर्पल कैप हासिल करने वाला खिलाड़ी भी एक पाकिस्तानी ही था.
ILT20 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी को मुंबई ने खरीदा है
मुंबई इंडियंस की टीम दुनिया के अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीग में है. आईपीएल के अलावा मेजर प्रीमियर लीग, द हंड्रेड, SA20 और ILT20 जैसे लीग में टीमें हैं. इन टीमों भी मुंबई इंडियंस ने हमेशा से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से परहेज किया है. हालांकि, मुंबई ने यूएई बेस्ड ILT20 लीग में पाकिस्तान के उस्मान को खान जरूर खरीदा है, लेकिन इस खिलाड़ी को छोड़ दें तो मुंबई इंडियंस ने कभी पाकस्तानी खिलाड़ियों को अपने साथ नहीं जोड़ा है.
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