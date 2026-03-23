हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे

आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे

मुंबई इंडियंस आईपीएल के 19वें सीजन को लेकर जोर-शोर से तैयारियों में जुटी है. इससे पहले खेले गए 18 सीजन में मुंबई इंडियंस एकमात्र फ्रेंचाइजी है, जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 23 Mar 2026 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

Mumbai Indians Never Included Any Pakistani Player: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. इसी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) की भी शुरुआत हो रही है. पीएसएल में दुनिया के हर खोने से क्रिकेटर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि है कि इन विदेशी खिलाड़ियों को जैसे ही आईपीएल का ऑफर मिलता है, वो पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं. पीएसएल 2026 से भी अपना नाम वापस लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. ऐसे में यहां हम आपको आईपीएल इतिहास की उस टीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में कभी शामिल नहीं किया है. 

मुंबई इंडियंस ने कभी नहीं किया पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल

आईपीएल के 19 साल के इतिहास में सिर्फ एक ही ऐसी टीम है, जिसने कभी भी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल नहीं किया है. ये कोई और नहीं, बल्कि आईपीएल की सबसे सफल टीम और पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम है. खास तौर से इस फ्रेंचाइजी ने आईपीएल में कभी भी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने साथ नहीं जोड़ा है.

आईपीएल के पहले सीजन में खेले थे पाकिस्तानी खिलाड़ी

आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी. इस लीग के पहले सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी कई टीमों में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेले थे, लेकिन मुंबई इंडियंस एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं था. बता दें कि आईपीएल के पहले सीजन में पर्पल कैप हासिल करने वाला खिलाड़ी भी एक पाकिस्तानी ही था.

ILT20 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी को मुंबई ने खरीदा है

मुंबई इंडियंस की टीम दुनिया के अलग-अलग फ्रेंचाइजी लीग में है. आईपीएल के अलावा मेजर प्रीमियर लीग, द हंड्रेड, SA20 और ILT20 जैसे लीग में टीमें हैं. इन टीमों भी मुंबई इंडियंस ने हमेशा से ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों से परहेज किया है. हालांकि, मुंबई ने यूएई बेस्ड ILT20 लीग में पाकिस्तान के उस्मान को खान जरूर खरीदा है, लेकिन इस खिलाड़ी को छोड़ दें तो मुंबई इंडियंस ने कभी पाकस्तानी खिलाड़ियों को अपने साथ नहीं जोड़ा है.

यह भी पढ़ें

न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने क्रिकेट में कर दिया ऐसा कारनामा, आजतक कोई पुरुष भी नहीं कर पाया

क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड

Published at : 23 Mar 2026 09:26 AM (IST)
Tags :
PSL IPL Cricket News MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE PAKISTAN SUPER LEAGUE IPL 2026 PSL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 में रोहित, युवराज और रैना कोई नहीं
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 में रोहित, युवराज और रैना कोई नहीं
क्रिकेट
साल 2008 से 2025 तक, ऐसा रहा है विराट कोहली का हर सीजन का हाल, आईपीएल का हर रिकॉर्ड जान लीजिए
साल 2008 से 2025 तक, ऐसा रहा है विराट कोहली का हर सीजन का हाल, आईपीएल का हर रिकॉर्ड जान लीजिए
क्रिकेट
न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने क्रिकेट में कर दिया ऐसा कारनामा, आजतक कोई पुरुष भी नहीं कर पाया
न्यूजीलैंड की अमेलिया केर ने क्रिकेट में कर दिया ऐसा कारनामा, आजतक कोई पुरुष भी नहीं कर पाया
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ट्रंप के बाद अब स्कॉट बेसेंट ने दी धमकी, बोले- 'ईरान के किले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
क्रिकेट
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
आईपीएल के 19 साल के इतिहास में वो कौन सी टीम जिसने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को कभी नहीं किया शामिल, नाम जानकर चौंक जाएंगे
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
शिक्षा
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
विदेश में शिक्षा की ओर बढ़ा भारतीय युवाओं का क्रेज...लाखों छात्रों ने किया रुख, जानें इसका कारण
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget