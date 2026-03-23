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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'

असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. हिमंता सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रहीं नंदिता गरलोसा रविवार (22 मार्च) को औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गई. बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने के चलते उन्होंने यह फैसला लिया है. अब वो कांग्रेस के टिकट पर अपनी मौजूदा सीट हाफलोंग से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 23 Mar 2026 07:03 AM (IST)
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