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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी

'देश और दुनिया में गौरव...', PM मोदी के सबसे लंबे सरकार प्रमुख के रिकॉर्ड पर बोले इकबाल अंसारी

UP News In Hindi: पीएम मोदी के सबसे अधिक समय से सरकार के मुखिया रहने के रिकॉर्ड पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 23 Mar 2026 09:46 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों को मिलकार सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिस पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का देश और पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है. उनके कामों की पूरा देश प्रशंसा कर रहा है. 

इक़बाल अंसारी ने कहा कि "आज नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहे हैं. ये हमारे देश की परंपराएं हैं कि इतने लंबे समय तक माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो इतना बेहतर रहा कि सभी का साथ रहा तो सभी का विकास रहा. आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश दुनिया में गौरव, इनका इतना बेहतर काम रहा है कि पूरा देश जान रहा है." 

पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ

पीएम मोदी की तारीफ़ करते हुए इकबाल अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री  रहते हुए हमारे देश में कभी कोई कमी नहीं आई और आज सारी चीजें हमारे देश में मौजूद हैं. सभी का साथ है और सभी का विकास है. इतने लंबे समय तक काम करने के लिए ये पहले प्रधानमंत्री हैं. 

हमारा तो मानना है कि देश का अध्यक्ष ऐसा ही होना चाहिए जो पूरे देश और दुनिया में जाना जाए. वो जो काम कहते हैं जनता उसे करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है. वो क़ानून व्यवस्था पूरे देश में क़ायम रखने की क्षमता रखते हैं. पूरे देश और दुनिया में अपनी बात रखने सलाहियत है ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए नरेंद्र मोदी के जैसा.

पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक भारत में सरकार का प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को मिलाकर 8931 पूरे कर लिए हैं. ये एक बड़ी उपलब्धि है. उनसे पहले सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को 8930 दिनों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे.  

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Published at : 23 Mar 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
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