फट जाए परमाणु बम तो रेडिएशन से कैसे बचा जाए, क्या वहां से भागना सही?

रेडिएशन हवा के जरिए कई किलोमीटर तक फैलता है और इंसानी शरीर के सेल्स को नष्ट कर देता है. यह अदृश्य मौत है, जो तुरंत नहीं तो कुछ दिनों या महीनों बाद इंसान को तड़पाकर मारती है. इसलिए, परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए चंद सेकंड ही मिलते हैं और सही जानकारी ही जान बचा सकती है.