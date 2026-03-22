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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजफट जाए परमाणु बम तो रेडिएशन से कैसे बचा जाए, क्या वहां से भागना सही?

फट जाए परमाणु बम तो रेडिएशन से कैसे बचा जाए, क्या वहां से भागना सही?

21 मार्च 2026 को ईरान के एयरबेस पर हुए हमलों के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. परमाणु बम फटने की स्थिति में भागने के बजाय कंक्रीट की मजबूत इमारत या बेसमेंट में छिपना चाहिए.

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Mar 2026 03:19 PM (IST)
21 मार्च 2026 को ईरान के एयरबेस पर हुए हमलों के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. परमाणु बम फटने की स्थिति में भागने के बजाय कंक्रीट की मजबूत इमारत या बेसमेंट में छिपना चाहिए.

ईरान के खूजिस्तान प्रांत में 21 मार्च 2026 को देजफुल शहर के पास स्थित वाहदाती एयरबेस पर हुई भीषण बमबारी ने पूरी दुनिया को दहला दिया है. अमेरिका और इजरायल की सटीक मिसाइलों ने इस बेस के गोला-बारूद बंकरों को निशाना बनाया, जिससे वहां रखे हथियारों में धमाकों की एक लंबी चेन रिएक्शन शुरू हो गई है. युद्ध के इन बिगड़ते हालात ने एक बार फिर परमाणु हमले के पुराने डर को ताजा कर दिया है. परमाणु बम मानव सभ्यता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है. आज के तनावपूर्ण माहौल में यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर कभी परमाणु विस्फोट जैसी स्थिति बने, तो रेडिएशन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है.

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परमाणु बम का धमाका होने पर सबसे पहले तीव्र प्रकाश, भीषण गर्मी और ऊर्जा की एक लहर पैदा होती है. हिरोशिमा में धमाके के समय इतनी गर्मी पैदा हुई थी कि लोग खड़े-खड़े भाप बन गए थे, लेकिन जो लोग धमाके के केंद्र से दूर होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन 'रेडिएशन' (विकिरण) होता है.
परमाणु बम का धमाका होने पर सबसे पहले तीव्र प्रकाश, भीषण गर्मी और ऊर्जा की एक लहर पैदा होती है. हिरोशिमा में धमाके के समय इतनी गर्मी पैदा हुई थी कि लोग खड़े-खड़े भाप बन गए थे, लेकिन जो लोग धमाके के केंद्र से दूर होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन 'रेडिएशन' (विकिरण) होता है.
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रेडिएशन हवा के जरिए कई किलोमीटर तक फैलता है और इंसानी शरीर के सेल्स को नष्ट कर देता है. यह अदृश्य मौत है, जो तुरंत नहीं तो कुछ दिनों या महीनों बाद इंसान को तड़पाकर मारती है. इसलिए, परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए चंद सेकंड ही मिलते हैं और सही जानकारी ही जान बचा सकती है.
रेडिएशन हवा के जरिए कई किलोमीटर तक फैलता है और इंसानी शरीर के सेल्स को नष्ट कर देता है. यह अदृश्य मौत है, जो तुरंत नहीं तो कुछ दिनों या महीनों बाद इंसान को तड़पाकर मारती है. इसलिए, परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए चंद सेकंड ही मिलते हैं और सही जानकारी ही जान बचा सकती है.
Published at : 22 Mar 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Nuclear Attack Nuclear Blast Hiroshima Nagasaki

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