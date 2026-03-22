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फट जाए परमाणु बम तो रेडिएशन से कैसे बचा जाए, क्या वहां से भागना सही?
21 मार्च 2026 को ईरान के एयरबेस पर हुए हमलों के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. परमाणु बम फटने की स्थिति में भागने के बजाय कंक्रीट की मजबूत इमारत या बेसमेंट में छिपना चाहिए.
ईरान के खूजिस्तान प्रांत में 21 मार्च 2026 को देजफुल शहर के पास स्थित वाहदाती एयरबेस पर हुई भीषण बमबारी ने पूरी दुनिया को दहला दिया है. अमेरिका और इजरायल की सटीक मिसाइलों ने इस बेस के गोला-बारूद बंकरों को निशाना बनाया, जिससे वहां रखे हथियारों में धमाकों की एक लंबी चेन रिएक्शन शुरू हो गई है. युद्ध के इन बिगड़ते हालात ने एक बार फिर परमाणु हमले के पुराने डर को ताजा कर दिया है. परमाणु बम मानव सभ्यता के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है. आज के तनावपूर्ण माहौल में यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर कभी परमाणु विस्फोट जैसी स्थिति बने, तो रेडिएशन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है.
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Published at : 22 Mar 2026 03:18 PM (IST)
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