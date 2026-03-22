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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLongest Range Missiles: लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में किस देश की है बादशाहत, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर?

Longest Range Missiles: लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में किस देश की है बादशाहत, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर?

Longest Range Missiles: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि किस देश के पास सबसे एडवांस्ड लंबी दूरी की मिसाइल है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 07:23 PM (IST)
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Longest Range Missiles: ईरान, इजरायल और अमेरिका आपस में संघर्ष में उलझे हुए हैं. मिडिल लिस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच लोगों का ध्यान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों पर गया है.  यह बात साफ नजर आ रही है कि सैन्य शक्ति को तय करने में मिसाइल तकनीक कितनी ज्यादा अहम होती है. आइए जानते हैं कि किस देश के पास सबसे खतरनाक लंबी दूरी की मिसाइलें हैं.

रूस लिस्ट में सबसे ऊपर 

इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस है. इसका सबसे शक्तिशाली हथियार RS-28 सरमत है. इसे अक्सर Satan II भी कहा जाता है. इसकी मारक क्षमता 18000 किलोमीटर तक है. यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसे एडवांस्ड रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे खौफनाक हथियारों में से एक बन गई है. 

चीन और अमेरिका भी पीछे नहीं 

चीन अपनी DF-41 मिसाइल के साथ इस दौड़ में शामिल है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 12000 से 15000 किलोमीटर है. यह काफी सटीक निशाने के साथ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका LGM-30 Minuteman III जैसे प्रणालियों के साथ अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है. यह लगभग 13000 से 14000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. अमेरिका Trident II D5 मिसाइल भी तैनात करता है. यह एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इसका इस्तेमाल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों करते हैं. इसके मारक क्षमता लगभग 12000 किलोमीटर है. 

क्या है नॉर्थ कोरिया की स्थिति? 

उत्तरी कोरिया अपनी Hwasong श्रृंखला खासतौर से Hwasong-15, 17 और 18 के साथ एक चौंकाने वाले दावेदार के रूप में उभरा है. माना जाता है कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता 13000 किलोमीटर से भी ज्यादा है.

भारत कहां खड़ा होता है? 

जहां तक भारत की बात है तो वह उन चुनिंदा देशों के खास समूह में मजबूती से शामिल है जिनके पास लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं मौजूद हैं. भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि-V की आधिकारिक रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसकी असली क्षमता 8000 किलोमीटर तक हो सकती है. 

इसी के साथ K-6 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल की रेंज 10000 से 12000 किलोमीटर होने की उम्मीद है और आने वाली अग्नि-VI जैसी आधुनिक परियोजनाएं अभी विकास के चरण में हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 07:23 PM (IST)
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US Israel Iran War Longest Range Missiles World Rs28 Sarmat Range
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