लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में किस देश की है बादशाहत, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर?

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Longest Range Missiles: ईरान, इजरायल और अमेरिका आपस में संघर्ष में उलझे हुए हैं. मिडिल लिस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच लोगों का ध्यान युद्ध में इस्तेमाल होने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों पर गया है. यह बात साफ नजर आ रही है कि सैन्य शक्ति को तय करने में मिसाइल तकनीक कितनी ज्यादा अहम होती है. आइए जानते हैं कि किस देश के पास सबसे खतरनाक लंबी दूरी की मिसाइलें हैं.

रूस लिस्ट में सबसे ऊपर

इस लिस्ट में सबसे ऊपर रूस है. इसका सबसे शक्तिशाली हथियार RS-28 सरमत है. इसे अक्सर Satan II भी कहा जाता है. इसकी मारक क्षमता 18000 किलोमीटर तक है. यह अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसे एडवांस्ड रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस वजह से यह दुनिया के सबसे खौफनाक हथियारों में से एक बन गई है.

चीन और अमेरिका भी पीछे नहीं

चीन अपनी DF-41 मिसाइल के साथ इस दौड़ में शामिल है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 12000 से 15000 किलोमीटर है. यह काफी सटीक निशाने के साथ एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका LGM-30 Minuteman III जैसे प्रणालियों के साथ अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए है. यह लगभग 13000 से 14000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. अमेरिका Trident II D5 मिसाइल भी तैनात करता है. यह एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है. इसका इस्तेमाल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों करते हैं. इसके मारक क्षमता लगभग 12000 किलोमीटर है.

क्या है नॉर्थ कोरिया की स्थिति?

उत्तरी कोरिया अपनी Hwasong श्रृंखला खासतौर से Hwasong-15, 17 और 18 के साथ एक चौंकाने वाले दावेदार के रूप में उभरा है. माना जाता है कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता 13000 किलोमीटर से भी ज्यादा है.

भारत कहां खड़ा होता है?

जहां तक भारत की बात है तो वह उन चुनिंदा देशों के खास समूह में मजबूती से शामिल है जिनके पास लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताएं मौजूद हैं. भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि-V की आधिकारिक रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर से ज्यादा है. हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इसकी असली क्षमता 8000 किलोमीटर तक हो सकती है.

इसी के साथ K-6 सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल की रेंज 10000 से 12000 किलोमीटर होने की उम्मीद है और आने वाली अग्नि-VI जैसी आधुनिक परियोजनाएं अभी विकास के चरण में हैं.

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