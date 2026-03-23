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Gas Cylinder Design: गैस के सिलेंडर और तेल के टैंकर क्यों होते हैं गोल, जानें किस मैटीरियल से बनाया जाता है इन्हें?
Gas Cylinder Design: अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि गैस सिलेंडर और तेल के टैंकर हमेशा गोल ही होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Gas Cylinder Design: जैसे-जैसे मध्य पूर्व में तनाव की वजह से एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आई है, गैस सिलेंडर और तेल टैंकर जैसी चीजों पर लोगों का अचानक ध्यान गया है. हालांकि इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में काफी आम है लेकिन काफी कम लोग इस बात पर गौर कर पाते हैं कि ये हमेशा गोल आकार के ही क्यों होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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