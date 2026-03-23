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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजGas Cylinder Design: गैस के सिलेंडर और तेल के टैंकर क्यों होते हैं गोल, जानें किस मैटीरियल से बनाया जाता है इन्हें?

Gas Cylinder Design: गैस के सिलेंडर और तेल के टैंकर क्यों होते हैं गोल, जानें किस मैटीरियल से बनाया जाता है इन्हें?

Gas Cylinder Design: अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि गैस सिलेंडर और तेल के टैंकर हमेशा गोल ही होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Gas Cylinder Design: अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि गैस सिलेंडर और तेल के टैंकर हमेशा गोल ही होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

Gas Cylinder Design: जैसे-जैसे मध्य पूर्व में तनाव की वजह से एलपीजी की सप्लाई में रुकावट आई है, गैस सिलेंडर और तेल टैंकर जैसी चीजों पर लोगों का अचानक ध्यान गया है. हालांकि इनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में काफी आम है लेकिन काफी कम लोग इस बात पर गौर कर पाते हैं कि ये हमेशा गोल आकार के ही क्यों होते हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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जब किसी कंटेनर या सिलेंडर के अंदर गैस या फिर तरल पदार्थ को जमा किया जाता है तो वह सभी दिशाओं से उसकी दीवारों पर दबाव डालता है. गोल या फिर बेलनाकार होने की वजह से यह दबाव पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है. अगर सिलेंडर में कोने होते तो दबाव उन कोनों पर केंद्रित हो जाता, जिससे दरार पड़ने या फिर विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता.
जब किसी कंटेनर या सिलेंडर के अंदर गैस या फिर तरल पदार्थ को जमा किया जाता है तो वह सभी दिशाओं से उसकी दीवारों पर दबाव डालता है. गोल या फिर बेलनाकार होने की वजह से यह दबाव पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है. अगर सिलेंडर में कोने होते तो दबाव उन कोनों पर केंद्रित हो जाता, जिससे दरार पड़ने या फिर विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता.
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गोल टैंकों में कोई नुकीले किनारे या फिर कोने नहीं होते. दुर्घटना या किसी चीज से टकराने की स्थिति में बेलनाकार टैंक झटके को ज्यादा असरदार तरीके से झेल सकते हैं. इससे चौकोर आकार के कंटेनरों की तुलना में उनके फटने की संभावना कम हो जाती है.
गोल टैंकों में कोई नुकीले किनारे या फिर कोने नहीं होते. दुर्घटना या किसी चीज से टकराने की स्थिति में बेलनाकार टैंक झटके को ज्यादा असरदार तरीके से झेल सकते हैं. इससे चौकोर आकार के कंटेनरों की तुलना में उनके फटने की संभावना कम हो जाती है.
Published at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Design Oil Tanker Shape Cylindrical Tank Reason

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