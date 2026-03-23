जब किसी कंटेनर या सिलेंडर के अंदर गैस या फिर तरल पदार्थ को जमा किया जाता है तो वह सभी दिशाओं से उसकी दीवारों पर दबाव डालता है. गोल या फिर बेलनाकार होने की वजह से यह दबाव पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है. अगर सिलेंडर में कोने होते तो दबाव उन कोनों पर केंद्रित हो जाता, जिससे दरार पड़ने या फिर विस्फोट होने का खतरा बढ़ जाता.