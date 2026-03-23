हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक लीटर तेल में कितने किमी की उड़ान भरता है फाइटर जेट? ईरान-US और इजरायल जंग के बीच जानें जवाब

एक लीटर तेल में कितने किमी की उड़ान भरता है फाइटर जेट? ईरान-US और इजरायल जंग के बीच जानें जवाब

मिडिल ईस्ट की जंग में उड़ रहे इन विमानों की ईंधन की भूख इतनी खतरनाक है कि इनका माइलेज किलोमीटर में नहीं, बल्कि चंद मीटर में सिमट जाता है. आइए जानें कि 1 लीटर तेल में ये जेट कितनी दूर जा पाते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़े हवाई युद्ध ने दुनिया का ध्यान लड़ाकू विमानों की ताकत की ओर खींचा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले ये फाइटर जेट कितना तेल पीते हैं? जब हम अपनी कार या बाइक के माइलेज की बात करते हैं, तो हम किलोमीटर प्रति लीटर में गणना करते हैं, लेकिन फाइटर जेट की दुनिया बिल्कुल अलग है. यहां माइलेज किलोमीटर में नहीं, बल्कि मीटर में नापा जाता है. एक लड़ाकू विमान की तेल की भूख इतनी विशाल होती है कि वह चंद सेकंड में ही इतना ईंधन गटक सकता है जिसमें एक आम कार महीनों चल जाए.

कितने मीटर में सिमटा फाइटर जेट का माइलेज?

एक सामान्य फाइटर जेट का माइलेज सुनकर आप दंग रह जाएंगे. राफेल या F-16 जैसे मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान सामान्य उड़ान (क्रूजिंग स्पीड) के दौरान 1 लीटर ईंधन में केवल 300 से 400 मीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं. इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ 1 किलोमीटर की उड़ान भरने के लिए इन विमानों को लगभग 2.5 से 3 लीटर तेल की जरूरत होती है. यानी अगर एक जेट को 100 किलोमीटर दूर हमला करने जाना है, तो उसे कम से कम 300 लीटर ईंधन सिर्फ वहां पहुंचने के लिए चाहिए होगा.

आफ्टरबर्नर चालू होते ही बदल जाता है खेल

युद्ध की स्थिति में जब पायलट को दुश्मन की मिसाइल से बचना होता है या बहुत तेज गति (सुपरसोनिक स्पीड) पकड़नी होती है, तो वह आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल करता है. आफ्टरबर्नर इंजन को अतिरिक्त ताकत देने के लिए सीधे जेट पाइप में ईंधन छिड़कता है. जैसे ही आफ्टरबर्नर चालू होता है, ईंधन की खपत 3 से 4 गुना तक बढ़ जाती है. इस मोड में विमान का माइलेज घटकर 100 मीटर प्रति लीटर से भी कम रह जाता है. यानी जेट एक सेकंड में कई लीटर तेल जला देता है, जिससे उसकी रेंज काफी कम हो जाती है.

भारी और हल्के जेट की ईंधन खपत में अंतर

सभी फाइटर जेट एक जैसा तेल नहीं खपत करते हैं. अमेरिका का F-22 रैप्टर या रूस का सुखोई-30 MKI जैसे भारी और ट्विन-इंजन वाले जेट सबसे ज्यादा तेल पीते हैं. F-22 रैप्टर एक घंटे की उड़ान में करीब 8,000 से 10,000 लीटर ईंधन जला सकता है. वहीं, भारत का स्वदेशी तेजस (LCA Tejas) या स्वीडन का ग्रिपेन जैसे हल्के और सिंगल-इंजन वाले जेट काफी किफायती होते हैं. इनकी खपत लगभग 2,000 से 3,000 लीटर प्रति घंटा के बीच होती है, जो इन्हें लंबे समय तक हवा में रहने में मदद करती है.

युद्ध में ईंधन का रणनीतिक महत्व

जंग के मैदान में जेट का माइलेज जीत और हार का फैसला करता है. चूंकि ये विमान बहुत कम माइलेज देते हैं, इसलिए इन्हें हवा में ही ईंधन भरने वाले मिड-एयर टैंकर विमानों की जरूरत पड़ती है. अगर किसी विमान का माइलेज खराब है और उसे आफ्टरबर्नर का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा, तो वह मिशन अधूरा छोड़कर लौटने को मजबूर हो सकता है. यही कारण है कि आधुनिक फाइटर जेट्स को डिजाइन करते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वे कम से कम ईंधन में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सकें और दुश्मन पर भारी पड़ें.

यह भी पढ़ें: US Military Bases India: जब दुनियाभर में अमेरिका ने बनाए हैं मिलिट्री बेस तो भारत में क्यों नहीं, क्या है इंडिया की नीति?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 23 Mar 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
Sukhoi-30 Iran Israel America War Fighter Jet Mileage F-16 Use Per Hour
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
एक लीटर तेल में कितने किमी की उड़ान भरता है फाइटर जेट? ईरान-US और इजरायल जंग के बीच जानें जवाब
एक लीटर तेल में कितने किमी की उड़ान भरता है फाइटर जेट? ईरान-US और इजरायल जंग के बीच जानें जवाब
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
ईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?
ईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?
जनरल नॉलेज
Longest Range Missiles: लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में किस देश की है बादशाहत, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर?
लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों में किस देश की है बादशाहत, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर?
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump के U-Turn ने दुनिया को चौंकाया | Iran Vs America Israel War
Iran-Israel War: Middle East में बारूद की बारिश ने बढ़ाया युद्ध का खतरा | World War3 | Drones Attack
Sansani: ट्रंप के लिए अमेरिका में नफरत बढ़ रही है? | Middle East
Owaisi करेंगे Humayun Kabir की पार्टी से गठबंधन? सियासत में हलचल | Breaking News
War Update: ईरान-इजरायल टकराव ने बढ़ाया दुनिया का खतरा | Iran Vs America Israel War | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
ट्रंप की वजह से युद्ध में फंसा अमेरिका, पूर्व CIA चीफ का बड़ा आरोप, बताया ईरान से जंग का सबसे बड़ा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
'जब बीजेपी अपने दरवाजे बंद...', 2027 चुनाव में सपा के साथ जाने के सवाल पर संजय निषाद का चौंकाने वाला बयान
चुनाव 2026
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
असम चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका! इस दिग्गज नेता ने कमल छोड़ थामा 'हाथ'
क्रिकेट
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
क्रिकेट से संन्यास के बाद राजनीति में उतरे ये 6 भारतीय क्रिकेटर, किसी ने जड़ा छक्का तो कोई हुआ क्लीन बोल्ड
साउथ सिनेमा
Ustaad Bhagat Singh BO Day 4: 'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बजट भी नहीं वसूल पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धुरंधर 2' के आगे 'उस्ताद भगत सिंह' का हुआ बंटाधार, चार दिनों में बस इतनी हुई कमाई
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, कक्षा 1 और बालवाटिका में ऐसे ले सकते हैं दाखिला
जनरल नॉलेज
Composite Gas Cylinder: क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
क्या हैं कंपोजिट सिलेंडर, जानें आम सिलेंडर से ये कैसे अलग और कहां होते हैं इस्तेमाल?
ट्रेंडिंग
Video: टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
टेकऑफ के लिए तैयार थी फ्लाइट, तभी पायलट कॉकपिट में शीशा तोड़ घुसा ड्रोन, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget