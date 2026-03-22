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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?

ईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?

Diego Garcia Base Distance Iran: हाल ही में ईरान ने कथित तौर पर डिएगो गार्सिया पर हमला किया है. आइए जानते हैं कि यह ईरान से कितनी दूर है और क्या वहां पर हमला करना मुमकिन है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 06:30 PM (IST)
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Diego Garcia Base Distance Iran: बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कथित तौर पर डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका के रणनीतिक सैन्य अड्डे की ओर मिसाइलें दागी हैं. यह एक ऐसी जगह है जिसे लंबे समय से पहुंच से बाहर माना जाता रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल हवा में ही नाकाम हो गई जबकि दूसरी को अमेरिका के रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया.  इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. डिएगो गार्सिया ईरान से कितनी दूर है और क्या ईरान के पास सचमुच वहां हमला करने की क्षमता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी 

डिएगो गार्सिया मध्य हिंद महासागर में बसा है. यह ईरान के इलाके से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है. भौगोलिक रूप से यह चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है और भारत से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में बसा है. ऐतिहासिक रूप से इस दूरी की वजह से यह ईरान की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की पहुंच से बाहर रहा है. माना जाता था कि इन प्रणालियों की ज्यादा से ज्यादा मारक क्षमता सिर्फ 2000 किलोमीटर है.

ईरान की मिसाइल क्षमताओं में बदलाव 

इस घटना के बाद संकेत मिलता है कि ईरानी की हमला करने की क्षमताओं का विस्तार हो सकता है. भले ही मिसाइल अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक ना गिरी हों लेकिन यह प्रयास ही इस बात का संकेत है कि ईरान के पास अब लंबी दूरी की प्रणालियों हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि वह उनका परीक्षण कर रहा हो. 

डिएगो गार्सिया इतना जरूरी क्यों है? 

यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है. यह अमेरिका के सबसे जरूरी विदेशी ठिकानों में से एक है. यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए एक पट्टे समझौते के तहत संचालित यह अड्डा एक संयुक्त नौसैनिक और हवाई सुविधा के रूप में काम करता है. इसे अक्सर ना डूबने वाला विमानवाहक पोत कहा जाता है. 

क्या कोई मिसाइल सचमुच डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती है?

तकनीकी रूप से 4000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एडवांस्ड लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल या मध्यम दूरी की प्रणालियों की जरूरत होती है. हालांकि ईरान की पहले की क्षमताएं कम दूरी तक की सीमित थीं. लेकिन हाल ही में हुए इस घटनाक्रम के बाद पता चलता है कि काफी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण या उन्हें तैनात करने की प्रक्रिया जारी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: जब दुनियाभर में अमेरिका ने बनाए हैं मिलिट्री बेस तो भारत में क्यों नहीं, क्या है इंडिया की नीति?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 06:30 PM (IST)
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US Israel Iran War Diego Garcia Base Iran Missile Range
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