ईरान से कितनी दूर है डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस, क्या यहां तक पहुंच सकती है मिसाइल?

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Diego Garcia Base Distance Iran: बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कथित तौर पर डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिका के रणनीतिक सैन्य अड्डे की ओर मिसाइलें दागी हैं. यह एक ऐसी जगह है जिसे लंबे समय से पहुंच से बाहर माना जाता रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल हवा में ही नाकाम हो गई जबकि दूसरी को अमेरिका के रक्षा प्रणालियों ने रोक लिया. इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. डिएगो गार्सिया ईरान से कितनी दूर है और क्या ईरान के पास सचमुच वहां हमला करने की क्षमता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

डिएगो गार्सिया से ईरान की दूरी

डिएगो गार्सिया मध्य हिंद महासागर में बसा है. यह ईरान के इलाके से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है. भौगोलिक रूप से यह चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है और भारत से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में बसा है. ऐतिहासिक रूप से इस दूरी की वजह से यह ईरान की पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की पहुंच से बाहर रहा है. माना जाता था कि इन प्रणालियों की ज्यादा से ज्यादा मारक क्षमता सिर्फ 2000 किलोमीटर है.

ईरान की मिसाइल क्षमताओं में बदलाव

इस घटना के बाद संकेत मिलता है कि ईरानी की हमला करने की क्षमताओं का विस्तार हो सकता है. भले ही मिसाइल अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक ना गिरी हों लेकिन यह प्रयास ही इस बात का संकेत है कि ईरान के पास अब लंबी दूरी की प्रणालियों हो सकती हैं या फिर हो सकता है कि वह उनका परीक्षण कर रहा हो.

डिएगो गार्सिया इतना जरूरी क्यों है?

यह सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है. यह अमेरिका के सबसे जरूरी विदेशी ठिकानों में से एक है. यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए एक पट्टे समझौते के तहत संचालित यह अड्डा एक संयुक्त नौसैनिक और हवाई सुविधा के रूप में काम करता है. इसे अक्सर ना डूबने वाला विमानवाहक पोत कहा जाता है.

क्या कोई मिसाइल सचमुच डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती है?

तकनीकी रूप से 4000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एडवांस्ड लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल या मध्यम दूरी की प्रणालियों की जरूरत होती है. हालांकि ईरान की पहले की क्षमताएं कम दूरी तक की सीमित थीं. लेकिन हाल ही में हुए इस घटनाक्रम के बाद पता चलता है कि काफी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण या उन्हें तैनात करने की प्रक्रिया जारी हो सकती है.

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