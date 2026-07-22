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दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में छठे नंबर पर है यह भारतीय शहर, दिल्ली-मुंबई तो नहीं समझ रहे आप?
Fun Facts of Pink City: टाइम आउट 2026 की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जयपुर को छठा स्थान मिला है. शहर की संस्कृति, खानपान और बेहतर जीवनशैली ने इसे टॉप 10 में जगह दिलाई.
टाइम आउट द्वारा 2026 के सबसे खुशहाल शहर
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Published at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में छठे नंबर पर है यह भारतीय शहर, दिल्ली-मुंबई तो नहीं समझ रहे आप?
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