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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में छठे नंबर पर है यह भारतीय शहर, दिल्ली-मुंबई तो नहीं समझ रहे आप?

दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में छठे नंबर पर है यह भारतीय शहर, दिल्ली-मुंबई तो नहीं समझ रहे आप?

Fun Facts of Pink City: टाइम आउट 2026 की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जयपुर को छठा स्थान मिला है. शहर की संस्कृति, खानपान और बेहतर जीवनशैली ने इसे टॉप 10 में जगह दिलाई.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jul 2026 11:02 AM (IST)
Fun Facts of Pink City: टाइम आउट 2026 की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में जयपुर को छठा स्थान मिला है. शहर की संस्कृति, खानपान और बेहतर जीवनशैली ने इसे टॉप 10 में जगह दिलाई.

टाइम आउट द्वारा 2026 के सबसे खुशहाल शहर

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टाइम आउट की इस सालाना ग्लोबल सर्वे के लिए दुनियाभर के करीब 24,000 लोगों से बातचीत की गई. इन लोगों से सिर्फ नाइटलाइफ और खाने-पीने के बारे में ही नहीं पूछा गया, बल्कि यह भी जानने की कोशिश की गई कि उनके शहर में लोगों का आपस में जुड़ाव कैसा है, वहां प्यार ढूंढना कितना आसान है, और सबसे जरूरी बात, क्या उनका शहर उन्हें सच में खुश रखता है. इन्हीं जवाबों के आधार पर साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की यह लिस्ट तैयार की गई.
टाइम आउट की इस सालाना ग्लोबल सर्वे के लिए दुनियाभर के करीब 24,000 लोगों से बातचीत की गई. इन लोगों से सिर्फ नाइटलाइफ और खाने-पीने के बारे में ही नहीं पूछा गया, बल्कि यह भी जानने की कोशिश की गई कि उनके शहर में लोगों का आपस में जुड़ाव कैसा है, वहां प्यार ढूंढना कितना आसान है, और सबसे जरूरी बात, क्या उनका शहर उन्हें सच में खुश रखता है. इन्हीं जवाबों के आधार पर साल 2026 के लिए दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की यह लिस्ट तैयार की गई.
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इस लिस्ट में भारत की तरफ से गुलाबी नगरी यानी जयपुर ने बाजी मारी है. राजस्थान की राजधानी जयपुर को इस लिस्ट में छठा स्थान मिला है. जयपुर अपने स्वादिष्ट खाने, शानदार महलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इतना ही नहीं ये उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड पर घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है.
इस लिस्ट में भारत की तरफ से गुलाबी नगरी यानी जयपुर ने बाजी मारी है. राजस्थान की राजधानी जयपुर को इस लिस्ट में छठा स्थान मिला है. जयपुर अपने स्वादिष्ट खाने, शानदार महलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. इतना ही नहीं ये उत्तर भारत में रहने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड पर घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है.
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जो भी लोग जयपुर घूम चुके हैं, वे जानते हैं कि इस शहर में एक अनोखा संतुलन ही देखने को मिलता है. यहां हरे-भरे पार्क हैं, पैदल घूमने लायक अच्छी सड़कें और मोहल्ले हैं, और शहर में भागदौड़ तो है लेकिन वह बहुत ज्यादा भीड़- भड़क्का जैसी नहीं लगती. इसके साथ ही जयपुर में एक सुकून भरी जिंदगी जीने का अलग ही मजा भी है, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है. 
जो भी लोग जयपुर घूम चुके हैं, वे जानते हैं कि इस शहर में एक अनोखा संतुलन ही देखने को मिलता है. यहां हरे-भरे पार्क हैं, पैदल घूमने लायक अच्छी सड़कें और मोहल्ले हैं, और शहर में भागदौड़ तो है लेकिन वह बहुत ज्यादा भीड़- भड़क्का जैसी नहीं लगती. इसके साथ ही जयपुर में एक सुकून भरी जिंदगी जीने का अलग ही मजा भी है, जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है. 
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जयपुर में आप सुबह किसी पुराने महल को घूमने में बिता सकते हैं, दोपहर रंग-बिरंगे बाजारों में खरीदारी करते हुए गुजार सकते हैं, और शाम होते-होते गरमागरम प्याज की कचौरी, या फिर अगर आपको पसंद हो तो पास्ता जैसे खाने का मजा ले सकते हैं. यानी इस शाही शहर में हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर मौजूद है. 
जयपुर में आप सुबह किसी पुराने महल को घूमने में बिता सकते हैं, दोपहर रंग-बिरंगे बाजारों में खरीदारी करते हुए गुजार सकते हैं, और शाम होते-होते गरमागरम प्याज की कचौरी, या फिर अगर आपको पसंद हो तो पास्ता जैसे खाने का मजा ले सकते हैं. यानी इस शाही शहर में हर तरह के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास जरूर मौजूद है. 
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इस लिस्ट को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने वहां रहने वाले लोगों से कुछ खास बातों पर अपनी राय देने के लिए कहा था. जैसे कि क्या उनका शहर उन्हें खुश करता है, क्या वे अपने शहर में उन जगहों के मुकाबले ज्यादा खुश महसूस करते हैं जहां वे पहले रह चुके हैं या घूम चुके हैं, क्या उनके शहर के लोग सकारात्मक सोच वाले लगते हैं, क्या उन्हें अपने शहर की रोजमर्रा की चीजों में खुशी मिलती है, और क्या हाल ही में उनके शहर में खुशी का माहौल बढ़ा है. इन्हीं सवालों के अधार पर हर शहर की रैंकिंग तय की गई, और हर देश से सिर्फ सबसे ऊपर रहने वाले एक ही शहर को टॉप 20 की लिस्ट में जगह दी गई. 
इस लिस्ट को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने वहां रहने वाले लोगों से कुछ खास बातों पर अपनी राय देने के लिए कहा था. जैसे कि क्या उनका शहर उन्हें खुश करता है, क्या वे अपने शहर में उन जगहों के मुकाबले ज्यादा खुश महसूस करते हैं जहां वे पहले रह चुके हैं या घूम चुके हैं, क्या उनके शहर के लोग सकारात्मक सोच वाले लगते हैं, क्या उन्हें अपने शहर की रोजमर्रा की चीजों में खुशी मिलती है, और क्या हाल ही में उनके शहर में खुशी का माहौल बढ़ा है. इन्हीं सवालों के अधार पर हर शहर की रैंकिंग तय की गई, और हर देश से सिर्फ सबसे ऊपर रहने वाले एक ही शहर को टॉप 20 की लिस्ट में जगह दी गई. 
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इस साल की लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर ब्रिटेन का शहर बाथ है. इसके बाद दूसरे नंबर पर पनामा का पनामा सिटी, तीसरे नंबर पर मैक्सिको का ग्वाडलाहारा, चौथे नंबर पर कोलंबिया का मेडेलिन और पांचवें नंबर पर पोलैंड का क्राको शामिल है. इन सबके ठीक बाद छठे नंबर पर भारत के जयपुर ने अपनी जगह बनाई, जो इस बात का सबूत है कि यह गुलाबी शहर सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के लिए भी उतना ही खास है. 
इस साल की लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले नंबर पर ब्रिटेन का शहर बाथ है. इसके बाद दूसरे नंबर पर पनामा का पनामा सिटी, तीसरे नंबर पर मैक्सिको का ग्वाडलाहारा, चौथे नंबर पर कोलंबिया का मेडेलिन और पांचवें नंबर पर पोलैंड का क्राको शामिल है. इन सबके ठीक बाद छठे नंबर पर भारत के जयपुर ने अपनी जगह बनाई, जो इस बात का सबूत है कि यह गुलाबी शहर सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के लिए भी उतना ही खास है. 
Published at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
GK NEWS Time Out Happiest Cities 2026 Fun Facts Of Pink City

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