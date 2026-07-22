दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में छठे नंबर पर है यह भारतीय शहर, दिल्ली-मुंबई तो नहीं समझ रहे आप?

इस लिस्ट को तैयार करने के लिए शोधकर्ताओं ने वहां रहने वाले लोगों से कुछ खास बातों पर अपनी राय देने के लिए कहा था. जैसे कि क्या उनका शहर उन्हें खुश करता है, क्या वे अपने शहर में उन जगहों के मुकाबले ज्यादा खुश महसूस करते हैं जहां वे पहले रह चुके हैं या घूम चुके हैं, क्या उनके शहर के लोग सकारात्मक सोच वाले लगते हैं, क्या उन्हें अपने शहर की रोजमर्रा की चीजों में खुशी मिलती है, और क्या हाल ही में उनके शहर में खुशी का माहौल बढ़ा है. इन्हीं सवालों के अधार पर हर शहर की रैंकिंग तय की गई, और हर देश से सिर्फ सबसे ऊपर रहने वाले एक ही शहर को टॉप 20 की लिस्ट में जगह दी गई.