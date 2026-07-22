'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है. 20 जुलाई को सीजेपी संग सैंकड़ों छात्रों ने संसद तक मार्च किया था. लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों और छात्रों को पुलिस की लाठीचार्च का सामना करना पड़ा. वहीं भूमि पेडनेकर से लेकर प्रकाश राज, अनुराग कश्यप और हुमा कुरैशी तक तमाम सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टपर छात्रों पर हुई हिंसा की निंदा की है.

इन सबके बीच सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखने के लिए जाने जाने वाले दिगग्ज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी विरोध स्थल पर हुई झड़पों का फुटेज देखने के बाद अपना आक्रोश जताया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, नसीरुद्दीन भावुक हो गए. उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने वालों की कड़ी आलोचना की.

नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर किया रिएक्ट

एक्स पर शेयर की गई वीडियो में 76 साल के अभिनेता नसीरुद्दीन ने कहा, 'आदाब नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आपसे, पहली तो ये कि अगर कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने. अभिनय के दो अलग-अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा, वो उन बच्चों से जिन्हें सिखाने की मैंने कोशिश की है. मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है. मैं उन्हें हजार-हजार हर सांस के साथ उन्हें दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं.”

बच्चों से मुझे कहना है कि मैं तुम्हें हज़ार-हज़ार सलाम करता हूँ हिम्मत ना हारें।

और मैं इस मुल्क की हुक़ूमत से बस इतना कहना चाहता हूँ कि सब याद रखा जाएगा - नसीरुद्दीन शाह

pic.twitter.com/EmtfCRaRjr — Saurabh (@sauravyadav1133) July 22, 2026

'मैं गुस्से से खौल रहा हूं'

नसीरुद्दीन शाह ने आगे कहा, “इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे बच्चों के साथ किस तरह से जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है. उन गुंडो के हाथों, जो मुझे अमेरिका के एजेंटों आईसीई की याद दिलाते हैं. मुंह पर नकाब लगाए हुए और हाथ में डंडा लिए हुए. कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचों तुम्हारा अंजाम तुम्हे भी एक दिन मिलेगा जरूर. इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें. बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं. आप लड़ते रहें, मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमसे उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है. आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम आपके साथ हैं.’

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जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे नसीरुद्दीन शाह?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि नसीरुद्दीन और उनके बेटे, विवान और इमाद, सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. हालांकि असल में, यह क्लिप मुंबई के रीगल सिनेमा में एक फ़िल्म की स्क्रीनिंग का था.

विरोध प्रदर्शन मुंबई तक फैले, पुलिस ने लगाई पाबंदियां

वहीं विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं हैं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थक मुंबई में भी सड़कों पर उतर आए हैं. किसी भी संभावित अशांति को रोकने के लिए, मुंबई पुलिस ने 23 जुलाई से 6 अगस्त तक पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है.

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