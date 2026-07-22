कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को ही पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. इसके अलावा सीएम विजय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धरने से हिरासत में लिए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है.

विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'नीट परीक्षा लागू होने के बाद से न केवल इसकी विश्वसनीयता धूमिल रही है, बल्कि छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और उनके भविष्य के सपने एक बड़े प्रश्नचिह्न में तब्दील हो गए हैं.'

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नीट को पूरी तरह खत्म किया जाए- टीवीके

टीवीके ने कहा कि नीट परीक्षा के कारण हर साल छात्रों को होने वाला नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसलिए, हम केंद्र सरकार से नीट परीक्षा को पूरी तरह से समाप्त करने की पुरजोर मांग करते हैं.

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राहुल गांधी को हिरासत में लेने पर क्या बोले सीएम विजय?

प्रधानमंत्री आवास पर धरने पर बैठे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी समेत बड़े नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर टीवीके ने कहा कि राजधानी में लोकतंत्र का यह दमन घोर निंदनीय है.

टीवीके ने लिखा, 'दिल्ली में युवाओं के अहिंसक विरोध प्रदर्शन के समर्थन में मैदान में उतरे लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटकर हथकड़ी लगाकर ले जाना लोकतांत्रिक अधिकारों पर एक खुला हमला है. यह घोर निंदनीय है.'

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पीएम आवास पर धरने में कौन-कौन शामिल?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर धरना दिया और नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की. बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता सुप्रिया सुले भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. बाद में विपक्षी नेताओं को जबरन उस जगह से हटाया गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.