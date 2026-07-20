भारत ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैंकिंग में मजबूत स्थिति को हासिल किया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस के मामले में वह अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद दुनिया भर में चौथे स्थान पर आता है. इसी के साथ भारत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आता है.