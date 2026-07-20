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Artificial Intelligence: एआई के मामले में यह देश चुप चाप बढ़ा रहा अपनी ताकत, जानें क्या है भारत की स्थिति?
Artificial Intelligence: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना दबदबा बना रहा है. आइए जानते हैं कौन सा देश इस मामले में सबसे आगे है और क्या है भारत की स्थिति.
Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल कॉम्पिटीशन के सबसे बड़े क्षेत्र में से एक बनकर उभर रहा है. इसमें देश तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं. जिस तरफ अमेरिका अत्यधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं चीन कम लागत वाले और काफी कुशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के जरिए चुपचाप अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है भारत की स्थिति.
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Published at : 20 Jul 2026 08:08 PM (IST)
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