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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर में इस तरीके से उगाएं मीठा नीम, बाजार जाने का झंझट हो जाएगा खत्म

घर में इस तरीके से उगाएं मीठा नीम, बाजार जाने का झंझट हो जाएगा खत्म

Curry Leaves Growing At Home: अपने घर के गमले में कढ़ी पत्ता उगाकर आप बाजार जाने के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं. सही देखभाल और आसान ट्रिक्स से पौधा हमेशा हरा-भरा और घना रहेगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 22 Jul 2026 10:04 AM (IST)
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Curry Leaves Growing At Home: साउथ इंडियन डिश बनानी हो या फिर किसी दाल-सब्जी में तड़का लगाना हो  कढ़ी पत्ता यानी मीठा नीम खाने का स्वाद तुरंत डबल कर देता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जरूरत के टाइम पर घर में कढ़ी पत्ता खत्म रहता है और बार-बार बाजार से खरीदना पड़ता है. कई लोग इसे गमले में लगाते तो हैं. 

पर कुछ ही दिनों में पौधा सूख जाता है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है. अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है. तो अब टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. कुछ बहुत ही आसान और देसी हैक्स अपनाकर आप अपने घर के गमले में ही मीठे नीम का हरा-भरा और घना पौधा उगा सकते हैं जिससे आपको साल भर बिल्कुल फ्रेश पत्तियां मिलती रहेंगी.

सही मिट्टी और गमले का चुनाव कैसे करें?

मीठे नीम के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहली शर्त है सही मिट्टी और ड्रेनेज. गमले में पौधा लगाते टाइम नॉर्मल मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट जरूर मिला लें. इससे मिट्टी एकदम भुरभुरी रहती है और जड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है. 

ध्यान रखें कि गमले के नीचे एक-दो छेद जरूर हों जिससे एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल सके, क्योंकि गमले में पानी रुकने से जड़ें सड़ने लगती हैं. इसके अलावा, कढ़ी पत्ते के पौधे को रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिलना बहुत जरूरी है. अगर आप इसे छांव में रखेंगे. तो पत्तियों का रंग फीका पड़ जाएगा और पौधा घना नहीं हो पाएगा.

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पौधे को घना बनाने के सीक्रेट टिप्स 

अगर आप चाहते हैं कि आपका कढ़ी पत्ता एकदम झाड़ीदार और घना बने तो टाइम-टू-टाइम इसकी प्रूनिंग यानी ऊपर से कटाई करते रहें. जब भी आप पत्तियां तोड़ें तो सिर्फ पत्ता न निकालें बल्कि ऊपर की छोटी टहनी को ही चुटकी से काट दें. इससे वहां से दो नई शाखाएं निकलेंगी और पौधा तेजी से फैलेगा. 

इसके अलावा महीने में एक-दो बार छाछ में थोड़ा सा पानी मिलाकर पौधे की जड़ों में डालें. यह एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है. जिससे पत्तियां चमकदार और एकदम हरी रहती हैं. कीड़ों और फंगस से बचाए रखने के लिए समय-समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें. इन छोटे-छोटे ट्रिक्स से आपका पौधा सालों-साल हरा-भरा रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Curry Leaves Kitchen Gardening Curry Leave
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