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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAncient Tax System: करेंसी के आने से पहले कैसे वसूला जाता था टैक्स, जानें क्या था उस वक्त का टैक्स सिस्टम?

Ancient Tax System: करेंसी के आने से पहले कैसे वसूला जाता था टैक्स, जानें क्या था उस वक्त का टैक्स सिस्टम?

Ancient Tax System: जब तक मुद्रा का चलन नहीं हुआ था तब भी टैक्स लिया जाता था. आइए जानते हैं कि टैक्स के रूप में क्या देते थे लोग.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Jul 2026 06:20 PM (IST)
Ancient Tax System: जब तक मुद्रा का चलन नहीं हुआ था तब भी टैक्स लिया जाता था. आइए जानते हैं कि टैक्स के रूप में क्या देते थे लोग.

Ancient Tax System: सिक्कों और कागज की मुद्रा के चलन में आने से काफी पहले राज्यों और सभ्यताओं ने टैक्स इकट्ठा करने के लिए कुछ व्यवस्थित सिस्टम बना लिए थे. पैसे देने के बजाय लोग अपनी फसल का कुछ हिसाब पशुधन, हाथ से बनी चीज या फिर अपनी शारीरिक मेहनत शासक को देते थे. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

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मुद्रा के आविष्कार से पहले टैक्स वस्तु विनियम के जरिए इकट्ठा किया जाता था. किसान अनाज देते थे, पशुपालक गाय, भेड़, बकरी या फिर घोड़े जैसे पशु देते थे और व्यापारी और कारीगर नकद के बजाय कपड़े, चमड़ा, नमक या फिर कीमती पत्थर देते थे.
मुद्रा के आविष्कार से पहले टैक्स वस्तु विनियम के जरिए इकट्ठा किया जाता था. किसान अनाज देते थे, पशुपालक गाय, भेड़, बकरी या फिर घोड़े जैसे पशु देते थे और व्यापारी और कारीगर नकद के बजाय कपड़े, चमड़ा, नमक या फिर कीमती पत्थर देते थे.
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जिन लोगों के पास खेती की उपज या फिर पशुधन नहीं होता था वह अक्सर पूर्वी श्रम के जरिए टैक्स चुकाते थे. यानी सड़क, नहर, किले, मंदिर और दूसरी सार्वजनिक जगहों को बनाने के लिए मुफ्त में मेहनत करते थे. कई राज्यों में कारीगर भी हर साल कुछ निश्चित दिनों तक बिना मजदूरी के राज्य के लिए काम करते थे.
जिन लोगों के पास खेती की उपज या फिर पशुधन नहीं होता था वह अक्सर पूर्वी श्रम के जरिए टैक्स चुकाते थे. यानी सड़क, नहर, किले, मंदिर और दूसरी सार्वजनिक जगहों को बनाने के लिए मुफ्त में मेहनत करते थे. कई राज्यों में कारीगर भी हर साल कुछ निश्चित दिनों तक बिना मजदूरी के राज्य के लिए काम करते थे.
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वैदिक और मौर्य काल के दौरान टैक्स खेती की उपज के एक हिस्से के रूप में इकट्ठा किया जाता था. इसी के साथ बलि धीरे-धीरे अपनी मर्जी से दिए जाने वाले दान से बदलकर एक अनिवार्य टैक्स बन गया. रेवेन्यू धान्य और हिरण्य के रूप में स्वीकार किया जाता था. धान्य का मतलब अनाज और हिरण्य का मतलब सोना या फिर कच्ची धातु.
वैदिक और मौर्य काल के दौरान टैक्स खेती की उपज के एक हिस्से के रूप में इकट्ठा किया जाता था. इसी के साथ बलि धीरे-धीरे अपनी मर्जी से दिए जाने वाले दान से बदलकर एक अनिवार्य टैक्स बन गया. रेवेन्यू धान्य और हिरण्य के रूप में स्वीकार किया जाता था. धान्य का मतलब अनाज और हिरण्य का मतलब सोना या फिर कच्ची धातु.
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प्राचीन मिस्र में अधिकारी फसल के मौसम में किसानों से सीधे गेहूं और जौ इकट्ठा करते थे और उन्हें शाही अनाज भंडार में जमा करते थे. पिरामिड और बड़ी संरचनाओं के निर्माण के प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से लोगों द्वारा अनिवार्य श्रम के जरिए पूरा किया जाता था.
प्राचीन मिस्र में अधिकारी फसल के मौसम में किसानों से सीधे गेहूं और जौ इकट्ठा करते थे और उन्हें शाही अनाज भंडार में जमा करते थे. पिरामिड और बड़ी संरचनाओं के निर्माण के प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से लोगों द्वारा अनिवार्य श्रम के जरिए पूरा किया जाता था.
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सुमेरियन सभ्यता में शुरुआत में टैक्स सीधे राजाओं को देने के बजाय मंदिर के अधिकारियों को दिया जाता था. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का यह मानना था कि सभी संसाधन देवताओं के हैं. पशुपालकों पर भी उनके झुंड के आकार के आधार पर टैक्स लगाया जाता था. इस वजह से मवेशी राज्य के रेवेन्यू का एक जरूरी स्रोत बन गए.
सुमेरियन सभ्यता में शुरुआत में टैक्स सीधे राजाओं को देने के बजाय मंदिर के अधिकारियों को दिया जाता था. ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का यह मानना था कि सभी संसाधन देवताओं के हैं. पशुपालकों पर भी उनके झुंड के आकार के आधार पर टैक्स लगाया जाता था. इस वजह से मवेशी राज्य के रेवेन्यू का एक जरूरी स्रोत बन गए.
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भले ही उस समय पैसा नहीं था फिर भी प्राचीन सभ्यताओं ने टैक्स लगाने की ऐसी बेहतरीन व्यवस्था विकसित की थी जिससे शासकों को शासन चलाने, सेना बनाए रखने, बुनियादी ढांचा तैयार करने और जन प्रशासन को सहारा देने के लिए जरूरी चीज मिल जाती थी.
भले ही उस समय पैसा नहीं था फिर भी प्राचीन सभ्यताओं ने टैक्स लगाने की ऐसी बेहतरीन व्यवस्था विकसित की थी जिससे शासकों को शासन चलाने, सेना बनाए रखने, बुनियादी ढांचा तैयार करने और जन प्रशासन को सहारा देने के लिए जरूरी चीज मिल जाती थी.
Published at : 21 Jul 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Ancient Tax System Taxes Before Currency History Of Taxation

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