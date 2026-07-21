वैदिक और मौर्य काल के दौरान टैक्स खेती की उपज के एक हिस्से के रूप में इकट्ठा किया जाता था. इसी के साथ बलि धीरे-धीरे अपनी मर्जी से दिए जाने वाले दान से बदलकर एक अनिवार्य टैक्स बन गया. रेवेन्यू धान्य और हिरण्य के रूप में स्वीकार किया जाता था. धान्य का मतलब अनाज और हिरण्य का मतलब सोना या फिर कच्ची धातु.