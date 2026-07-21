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Ancient Tax System: करेंसी के आने से पहले कैसे वसूला जाता था टैक्स, जानें क्या था उस वक्त का टैक्स सिस्टम?
Ancient Tax System: जब तक मुद्रा का चलन नहीं हुआ था तब भी टैक्स लिया जाता था. आइए जानते हैं कि टैक्स के रूप में क्या देते थे लोग.
Ancient Tax System: सिक्कों और कागज की मुद्रा के चलन में आने से काफी पहले राज्यों और सभ्यताओं ने टैक्स इकट्ठा करने के लिए कुछ व्यवस्थित सिस्टम बना लिए थे. पैसे देने के बजाय लोग अपनी फसल का कुछ हिसाब पशुधन, हाथ से बनी चीज या फिर अपनी शारीरिक मेहनत शासक को देते थे. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.
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Published at : 21 Jul 2026 06:20 PM (IST)
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