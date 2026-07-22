CJP के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांंधी के धरना पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA सरकार…'

दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास बीते मंगलवार (21 जुलाई, 2026) की शाम राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की ओर से धरना दिए जाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से सवाल उठाए गए हैं. सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद विपक्ष के इस धरना पर जेडीयू का कहना है कि इसे विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं, अराजकता फैलाने की कोशिश ही कहा जाएगा.

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बीते मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को एक्स हैंडल के जरिए पोस्ट करते हुए कहा कि पेपर लीक चाहे किसी भी परीक्षा का हो, दुर्भाग्यपूर्ण है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं दशकों से हो रही हैं. इसे रोकने के लिए कड़े कानून और पुख्ता व्यवस्था होनी ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि हाल में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (21 जुलाई) ही स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

पेपर लीक चाहे किसी भी परीक्षा का हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं दशकों से हो रही हैं। इसे रोकने के लिए कड़े कानून और पुख्ता व्यवस्था होनी ही चाहिए।



हाल में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले में माननीय प्रधानमंत्री श्री… — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) July 21, 2026

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'सदन में बहस के लिए तैयार'

जेडीयू नेता ने कहा कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है और एनडीए सरकार नीट पेपर लीक सहित शिक्षा और परीक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर संसद में बहस के लिए भी पूरी तरह तैयार है. यह बात नेता प्रतिपक्ष को भी स्पष्ट रूप से बता दी गई है.

संजय झा ने कहा, "विपक्ष के नेता संसद में अपनी बात रखने की बजाय संसदीय कार्यवाही को बाधित कर प्रधानमंत्री आवास के निकट सड़क पर हंगामा शुरू कर रहे हैं, तो इसे विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं, अराजकता फैलाने की कोशिश ही कहा जाएगा. संसद में चर्चा से भागकर सड़क पर हंगामा करना बताता है कि विपक्ष की मंशा समाधान की नहीं, सिर्फ राजनीति की है. मुझे विश्वास है, देश की जनता इसे भली-भांति समझ रही है."

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