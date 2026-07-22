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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCJP के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांंधी के धरना पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA सरकार…'

CJP के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांंधी के धरना पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA सरकार…'

Congress Protest Near PM House: जेडीयू नेता संजय झा का कहना है कि एनडीए सरकार नीट पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर संसद में बहस के लिए तैयार है. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
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दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास बीते मंगलवार (21 जुलाई, 2026) की शाम राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं की ओर से धरना दिए जाने पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से सवाल उठाए गए हैं. सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद विपक्ष के इस धरना पर जेडीयू का कहना है कि इसे विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं, अराजकता फैलाने की कोशिश ही कहा जाएगा.

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बीते मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को एक्स हैंडल के जरिए पोस्ट करते हुए कहा कि पेपर लीक चाहे किसी भी परीक्षा का हो, दुर्भाग्यपूर्ण है. राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं दशकों से हो रही हैं. इसे रोकने के लिए कड़े कानून और पुख्ता व्यवस्था होनी ही चाहिए.

उन्होंने कहा कि हाल में हुए नीट (NEET) पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (21 जुलाई) ही स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

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'सदन में बहस के लिए तैयार'

जेडीयू नेता ने कहा कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है और एनडीए सरकार नीट पेपर लीक सहित शिक्षा और परीक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर संसद में बहस के लिए भी पूरी तरह तैयार है. यह बात नेता प्रतिपक्ष को भी स्पष्ट रूप से बता दी गई है.

संजय झा ने कहा, "विपक्ष के नेता संसद में अपनी बात रखने की बजाय संसदीय कार्यवाही को बाधित कर प्रधानमंत्री आवास के निकट सड़क पर हंगामा शुरू कर रहे हैं, तो इसे विरोध का लोकतांत्रिक तरीका नहीं, अराजकता फैलाने की कोशिश ही कहा जाएगा. संसद में चर्चा से भागकर सड़क पर हंगामा करना बताता है कि विपक्ष की मंशा समाधान की नहीं, सिर्फ राजनीति की है. मुझे विश्वास है, देश की जनता इसे भली-भांति समझ रही है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Jul 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Sanjay Kumar Jha CJP BIHAR NEWS
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