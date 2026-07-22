दिल्ली के कनॉट प्लेस में मंगलवार रात हुई हिंसा के कई नए वीडियो सामने आए हैं. वायरल फुटेज में उपद्रवियों द्वारा RAF जवान का पीछा करने, उसे जमीन पर गिराकर पीटने और सुरक्षाबलों पर पथराव करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पथराव और पुलिस कार्रवाई के कुछ दावों से इनकार किया है.

दिल्ली के कनॉट प्लेस में देर रात 9 बजे के करीब उपद्रव हुआ है. जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को मारने के लिए इस तरह से दौड़ा रहे हैं. जिसके बाद RAF के जवान ने खुद को उन्मादी भीड़ से बचाने के लिए हाथ में पकड़ी आंसू गैस के गोले वाली गन सामने किया तो प्रदर्शनकारी रुके और फिर इसी गुट में मौजूद कुछ लोगों ने RAF के जवान को बचाया.

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बीजेपी नेता ने शेयर किया वीडियो

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो शेयर किया. उन्होंने लिखा, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं होता. 21 जुलाई 2026 को रात करीब 9:00 बजे का एक परेशान करने वाला वीडियो दिखाता है कि रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान का हिंसक भीड़ पीछा कर रही है और उस पर हमला कर रही है."

Another video of the incident provides an even clearer picture of the violence.



It shows a rioter kicking the RAF personnel, causing him to fall to the ground. Once he is down, the mob surrounds him and assaults him.



This is not the conduct of a peaceful protest. It is… pic.twitter.com/zcWU9Zz3wO — Amit Malviya (@amitmalviya) July 21, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "जवान भागता हुआ दिखाई दे रहा है. भागने की कोशिश में वह जमीन पर गिर जाता है. दंगाई उसे घेर लेते हैं, उसकी ढाल छीन लेते हैं और बार-बार उस पर हमला करते हैं, लात मारते हैं, घूंसे मारते हैं और उसी ढाल से उस पर वार करते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए थी. किसी भी कारण से कर्तव्य निभा रहे कानून प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ ऐसी क्रूरता को उचित नहीं ठहराया जा सकता. यह शांतिपूर्ण विरोध नहीं था यह भीड़ की हिंसा थी.

फोर्स की गाड़ी पर किया पथराव

इस दौरान उपद्रवी रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी पर भी पथराव और बैरीकेड को गिराते हुए नजर आए. मंगलवार (21 जुलाई) रात करीब 9 बजे हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखाई देता है कि उपद्रवियों के हमले के दौरान एक RAF जवान जमीन पर गिर जाता है और भीड़ उसे पीटने लगती है. इसी बीच अपने साथी को बचाने के लिए दूसरा RAF जवान मौके पर पहुंचता है और हमलावरों को पीछे हटाने की कोशिश करता है.

सेना के जवान पर उपद्रवियों ने किया हमला

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दोनों जवान वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय भी उपद्रवी उनका पीछा करते हैं और डंडों व अन्य हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं. घटना की एक और वीडियो जिसमे साफ साफ दिख रहा है कि उपद्रवी RAF के जवान को लात मार कर गिरा रहा है.

रात 9 बजे हुए उपद्रव में RAF के जवान को उपद्रवियों द्वारा पीटने की साफ वीडियो सामने आई है. उन्मादी भीड़ से बचने के लिए RAF का जवान भाग रहा होता है और भागते भागते गिर जाता है जिसके बाद उपद्रवी पकड़ लेते है और शील्ड से लातो से घूसों से हमला करना शुरू कर देते हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया.

कनॉट प्लेस में जमकर हुई पत्थरबाजी

कनॉट प्लेस में उपद्रवियों और पुलिस में अभी फिर जमकर पत्थरबाजी हुई है. पुलिस लोगों से शांति बनाने की अपील कर रही है. दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकरी मोके पर मौजूद हैं. सीपी में पालिका केंद्र के पास रात 9 बजे हुए उपद्रव में जहां एक तरफ उपद्रवी भीड़ RAF के सिपाही के पीछे भाग रही है तो एक के हाथ में डंडा उठा कर भाग रहा है और दो लोग तलवार लहरा कर भाग रहे हैं. हालांकि दिल्ली पुलिस ने पथराव और पुलिस एक्शन से इनकार किया है.

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