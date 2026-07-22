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भूकंप और बर्फ भी बेअसर, इस देश में बिना एक भी कील के कैसे टिके हैं लकड़ी के पारंपरिक घर?
दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर एक गांव के घर बिना किसी कील के सिर्फ तकनीक और प्राकृतिक रस्सियों के सहारे टिके हैं. इनका लचीला ढांचा भारी बर्फबारी और भूकंप के झटकों को आसानी से सोख लेता है.
टीवी और परियों की कहानी में अक्सर हमने बर्फ से ढके खूबसूरत गांव और लकड़ी के सुंदर बने घर देखे हैं. बहुत से लोग यह मानते हैं कि ऐसा सिर्फ कल्पना में होता है, लेकिन असलियत में ऐसा ही एक बेहद अनोखा गांव धरती पर मौजूद है. जापान के गिफू प्रांत की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा शिराकावा-गो नाम का यह गांव अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां बने लकड़ी के घरों में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है. आइए जानें कि ये भूकंप के झटके कैसे झेलते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 08:33 AM (IST)
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