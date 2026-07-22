भूकंप और बर्फ भी बेअसर, इस देश में बिना एक भी कील के कैसे टिके हैं लकड़ी के पारंपरिक घर?

कारीगर लकड़ी के टुकड़ों को किसी 3D पजल की तरह से एक-दूसरे में सटीक तरीके से फिट कर देते हैं. इस वजह से लकड़ी के सभी हिस्से आपस में मजबूती से लॉक हो जाते हैं. यह प्राचीन इंजीनियरिंग इतनी मजबूत होती है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये मकान बिना किसी खराबी के मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं.