INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभूकंप और बर्फ भी बेअसर, इस देश में बिना एक भी कील के कैसे टिके हैं लकड़ी के पारंपरिक घर?

भूकंप और बर्फ भी बेअसर, इस देश में बिना एक भी कील के कैसे टिके हैं लकड़ी के पारंपरिक घर?

दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर एक गांव के घर बिना किसी कील के सिर्फ तकनीक और प्राकृतिक रस्सियों के सहारे टिके हैं. इनका लचीला ढांचा भारी बर्फबारी और भूकंप के झटकों को आसानी से सोख लेता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jul 2026 08:33 AM (IST)
दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां पर एक गांव के घर बिना किसी कील के सिर्फ तकनीक और प्राकृतिक रस्सियों के सहारे टिके हैं. इनका लचीला ढांचा भारी बर्फबारी और भूकंप के झटकों को आसानी से सोख लेता है.

टीवी और परियों की कहानी में अक्सर हमने बर्फ से ढके खूबसूरत गांव और लकड़ी के सुंदर बने घर देखे हैं. बहुत से लोग यह मानते हैं कि ऐसा सिर्फ कल्पना में होता है, लेकिन असलियत में ऐसा ही एक बेहद अनोखा गांव धरती पर मौजूद है. जापान के गिफू प्रांत की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा शिराकावा-गो नाम का यह गांव अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां बने लकड़ी के घरों में एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है. आइए जानें कि ये भूकंप के झटके कैसे झेलते हैं.

1/8
शिराकावा-गो गांव के इन पारंपरिक मकानों को गाश्शो-जुकुरी शैली में बनाया गया है. जापानी भाषा में गाश्शो का मतलब होता है प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ. इन घरों की विशाल छतों के दोनों तरफ बेहद तीखा ढलान दिया गया है, जिससे इनका आकार हाथ जोड़ने की मुद्रा सा दिखाई देता है.
शिराकावा-गो गांव के इन पारंपरिक मकानों को गाश्शो-जुकुरी शैली में बनाया गया है. जापानी भाषा में गाश्शो का मतलब होता है प्रार्थना की मुद्रा में जुड़े हुए हाथ. इन घरों की विशाल छतों के दोनों तरफ बेहद तीखा ढलान दिया गया है, जिससे इनका आकार हाथ जोड़ने की मुद्रा सा दिखाई देता है.
2/8
यह अनोखी बनावट सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है. सर्दियों के मौसम में जब इस क्षेत्र में भयंकर बर्फबारी होती है तो तीखी ढलान की वजह से छत पर जमा बर्फ अपने आप फिसलकर नीचे की तरफ गिर जाती है.
यह अनोखी बनावट सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच छिपी है. सर्दियों के मौसम में जब इस क्षेत्र में भयंकर बर्फबारी होती है तो तीखी ढलान की वजह से छत पर जमा बर्फ अपने आप फिसलकर नीचे की तरफ गिर जाती है.
3/8
इन एतिहासिक इमारतों का निर्माण जिस जापानी तकनीक से किया गया है, उसे किगुमी तकनीक कहा जाता है. इस पारंपरिक कला में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठों और बीम को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों की बजाय विशेष खांचे काटे जाते हैं.
इन एतिहासिक इमारतों का निर्माण जिस जापानी तकनीक से किया गया है, उसे किगुमी तकनीक कहा जाता है. इस पारंपरिक कला में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठों और बीम को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों की बजाय विशेष खांचे काटे जाते हैं.
4/8
कारीगर लकड़ी के टुकड़ों को किसी 3D पजल की तरह से एक-दूसरे में सटीक तरीके से फिट कर देते हैं. इस वजह से लकड़ी के सभी हिस्से आपस में मजबूती से लॉक हो जाते हैं. यह प्राचीन इंजीनियरिंग इतनी मजबूत होती है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये मकान बिना किसी खराबी के मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं.
कारीगर लकड़ी के टुकड़ों को किसी 3D पजल की तरह से एक-दूसरे में सटीक तरीके से फिट कर देते हैं. इस वजह से लकड़ी के सभी हिस्से आपस में मजबूती से लॉक हो जाते हैं. यह प्राचीन इंजीनियरिंग इतनी मजबूत होती है कि सदियों बीत जाने के बाद भी ये मकान बिना किसी खराबी के मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं.
5/8
घरों के भारी-भरकम त्रिकोणीय फ्रेम को आपस में बांधकर रखने के लिए किसी धातु के तार का इस्तेमाल नहीं होता है. इसकी जगह पर जापानी कारीगर नेसो यानी विश हेजल नाम के स्थानीय पौधों की बेहद लचीली चहनियों और भूसे की मोटी रस्सियों का सहारा लेते हैं.
घरों के भारी-भरकम त्रिकोणीय फ्रेम को आपस में बांधकर रखने के लिए किसी धातु के तार का इस्तेमाल नहीं होता है. इसकी जगह पर जापानी कारीगर नेसो यानी विश हेजल नाम के स्थानीय पौधों की बेहद लचीली चहनियों और भूसे की मोटी रस्सियों का सहारा लेते हैं.
6/8
इन प्राकृतिक धागों और टहनियों से लकड़ी के जोड़ं को मजबूती से आपस में लपेट दिया जाता है और बांधा जाता है. प्राकृतिक चीजों से तैयार यह ढांचा सालों-साल मौसम की मार को आसानी से झेलता है और समय के साथ ढीला पड़ने की बजाय और भी ज्यादा कसाव हासिल कर लेता है.
इन प्राकृतिक धागों और टहनियों से लकड़ी के जोड़ं को मजबूती से आपस में लपेट दिया जाता है और बांधा जाता है. प्राकृतिक चीजों से तैयार यह ढांचा सालों-साल मौसम की मार को आसानी से झेलता है और समय के साथ ढीला पड़ने की बजाय और भी ज्यादा कसाव हासिल कर लेता है.
7/8
धातु की कीलें न होने की वजह से इन इमारतों का ढांचा एक जगह कठोर रहने की बजाय काफी लचीला होता है. जब भी जापान में भारी भूकंप के झटके आते हैं या छतों पर भारी बर्फ का वजन पड़ता है तो ये घर टूटकर गिरते नहीं हैं.
धातु की कीलें न होने की वजह से इन इमारतों का ढांचा एक जगह कठोर रहने की बजाय काफी लचीला होता है. जब भी जापान में भारी भूकंप के झटके आते हैं या छतों पर भारी बर्फ का वजन पड़ता है तो ये घर टूटकर गिरते नहीं हैं.
8/8
इसके विपरीत भूकंप की तरंगों के साथ यह पूरी लकड़ी की संरचना थोड़ी-बहुत हिलती है और झटके से पैदा होने वाली ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है. इसी अद्भुत लचीलेपन की वजह से सैकड़ों सालों से आने वाले बड़े-बड़े भूकंप के झटके और भीषण प्राकृतिक आपदाएं भी इन लकड़ी के घरों को हिला नहीं पाती हैं.
इसके विपरीत भूकंप की तरंगों के साथ यह पूरी लकड़ी की संरचना थोड़ी-बहुत हिलती है और झटके से पैदा होने वाली ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है. इसी अद्भुत लचीलेपन की वजह से सैकड़ों सालों से आने वाले बड़े-बड़े भूकंप के झटके और भीषण प्राकृतिक आपदाएं भी इन लकड़ी के घरों को हिला नहीं पाती हैं.
Published at : 22 Jul 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Shirakawa Go Houses Gassho Zukuri Architecture

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Protests Near PM House: संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
जनरल नॉलेज
CJP Protest: ABVP से देश के शिक्षा मंत्री तक... ऐसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर
ABVP से देश के शिक्षा मंत्री तक... ऐसा रहा धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर
जनरल नॉलेज
India Hydrogen Train: क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?
क्या आम ट्रेन से तेज है हाइड्रोजन ट्रेन, जानें दो किलोमीटर का सफर कितनी देर में करती है तय?
जनरल नॉलेज
ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां परमाणु बम भी बेअसर, जानें कितने लोगों को मिल सकती है पनाह?
ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना जहां परमाणु बम भी बेअसर, जानें कितने लोगों को मिल सकती है पनाह?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
राजनीतिक बहसों से दूर धरातल पर बदलते भारत का सच, निवेशक की नजर से कितना बदला बिहार?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'
राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'
महाराष्ट्र
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान, लाठीचार्ज से नाराज
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान
इंडिया
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
'अगर कोई मर जाता है तो...', CJP के संसद चलो मार्च के दिन प्रदर्शनकारियों के बीच क्या हुई बात, पुलिस खंगाल रही राज
क्रिकेट
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
संन्यास के बाद भी नहीं रुके बेन स्टोक्स, यहां खेली नाबाद शतकीय पारी, दिलाई टीम को जीत
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Collection Day 12: दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूल लिया बजट?
दूसरे मंगलवार फिर 'धमाल 4' ने बढ़ाई रफ्तार, छापे करोड़ों, जानें- 12 दिनों में कितना वसूला बजट?
विश्व
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
ईरान से जंग लड़ते-लड़ते खाली हो गया अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा? US में किसने कर दिया ये चौंकाने वाला दावा
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
'बच्ची नहीं बवाल' छोटी डांसर ने स्टेज पर बिखेरा ऐसा जलवा, देखती रह गई सपना चौधरी- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget