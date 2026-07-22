भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2026-27 घरेलू सीजन से पहले प्लेइंग कंडीशंस में पांच बड़े बदलाव किए हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, इन नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग डिलीवरी फेंकने वाले गेंदबाज को लेकर किया गया है. अब ऐसा करने पर गेंदबाज सिर्फ पारी नहीं, बल्कि पूरे मैच से निलंबित होगा. BCCI ने मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव सभी राज्य क्रिकेट संघों को भेज दिए हैं.

जानबूझकर नो-बॉल फेंकने पर पूरे मैच से निलंबन

BCCI के नए नियम के अनुसार, अगर ऑन-फील्ड अंपायर किसी गेंदबाज को जानबूझकर फ्रंट-फुट नो-बॉल या नॉन-लैंडिंग डिलीवरी फेंकने का दोषी मानते हैं, तो वह गेंदबाज मैच के बाकी हिस्से में गेंदबाजी नहीं कर सकेगा. पहले यह प्रतिबंध सिर्फ उसी पारी तक सीमित रहता था. BCCI ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया कि इस नियम को लागू करने का फैसला ऑन-फील्ड अंपायर करेंगे.

दिन का आखिरी ओवर हर हाल में होगा पूरा

BCCI ने खेल समाप्ति से जुड़े नियम में भी बदलाव किया है. अब दिन के आखिरी ओवर के दौरान विकेट गिरने पर भी अंपायर पूरा ओवर कराएंगे. पहले आखिरी ओवर में विकेट गिरते ही दिन का खेल समाप्त हो जाता था. MCC का मानना है कि पुराने नियम की वजह से नई बल्लेबाजी जोड़ी को क्रीज पर आने का मौका नहीं मिलता था.

अंतिम पारी घोषित या फॉरफिट नहीं कर सकेंगी टीमें

नए नियम के तहत अब कोई भी टीम मैच की अंतिम पारी घोषित या फॉरफिट (Forfeit) नहीं कर सकेगी. MCC और BCCI का मानना है कि कुछ टीमें इस नियम का इस्तेमाल कृत्रिम नतीजे निकालने के लिए कर रही थीं, जो खेल की भावना के खिलाफ था. घरेलू वनडे क्रिकेट में अब टीम के हेड कोच को ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान मैदान पर जाकर खिलाड़ियों से बातचीत करने की अनुमति मिलेगी. ICC भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इसी तरह का नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है.

विकेटकीपरों को मिली राहत

BCCI ने विकेटकीपरों से जुड़े नियम में भी बदलाव किया है. अब विकेटकीपर के ग्लव्स सिर्फ गेंद छोड़े जाने के समय स्टंप्स के पीछे होने चाहिए. पहले गेंदबाज के रन-अप शुरू होते ही विकेटकीपर को अपने ग्लव्स स्टंप्स के पीछे रखना अनिवार्य था. इस नियम की वजह से पहले कई बार नो-बॉल दी गई या स्टंपिंग को अमान्य घोषित करना पड़ा था.

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दलीप ट्रॉफी से लागू होंगे नए नियम

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने सभी राज्य क्रिकेट संघों को नए नियमों की जानकारी दे दी है. बोर्ड अंपायरों और मैच रेफरी के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा. 2026-27 घरेलू सीजन की शुरुआत अगले महीने दलीप ट्रॉफी से होगी और उसी टूर्नामेंट से ये सभी नए नियम लागू हो जाएंगे.

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