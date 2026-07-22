शोधकर्ता इस बात की जांच करते हैं कि क्या लोग मुश्किल समय में परिवार, दोस्तों और समुदाय पर भरोसा कर सकते हैं. वे इस बात को भी समझते हैं कि व्यक्तियों को बिना किसी गैर जरूरी प्रतिबंध के अपने करियर, रिश्तों और जीवन शैली के बारे में फैसला लेने की कितनी आजादी है.