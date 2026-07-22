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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld's Happiest Cities 2026: कैसे तय होता है शहरों का हैप्पी इंडेक्स? कौन तय करता है लोगों की खुशी का ठिकाना

World's Happiest Cities 2026: कैसे तय होता है शहरों का हैप्पी इंडेक्स? कौन तय करता है लोगों की खुशी का ठिकाना

World's Happiest Cities 2026: जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में छठा स्थान मिला है. आइए जानते हैं कि कौन तय करता है यह रैंकिंग.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 22 Jul 2026 10:57 AM (IST)
World's Happiest Cities 2026: जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में छठा स्थान मिला है. आइए जानते हैं कि कौन तय करता है यह रैंकिंग.

World's Happiest Cities 2026: जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है आज टाइम आउट की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में छठा स्थान हासिल करके अपनी एक अलग जगह बना चुका है. इस उपलब्धि ने लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता को जगा दिया है कि खुशी को कैसे मापा जाता है और कौन यह तय करता है कि किसी शहर के निवासी सच में खुश हैं या फिर नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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खुशी सूचकांक यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि हर व्यक्ति खुश है या फिर नहीं. इसके बजाय यह किसी शहर या फिर देश की बड़ी आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली जीवन की कुल गुणवत्ता, अवसर, सामाजिक स्थिति और संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करता है.
खुशी सूचकांक यह पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि हर व्यक्ति खुश है या फिर नहीं. इसके बजाय यह किसी शहर या फिर देश की बड़ी आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली जीवन की कुल गुणवत्ता, अवसर, सामाजिक स्थिति और संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन करता है.
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प्रमुख रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जरिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, गैलप और ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर जैसे संगठनों द्वारा तैयार की जाती हैं. आजाद संस्थान और मीडिया संगठन भी शहर विशिष्ट खुशी रैंकिंग प्रकाशित करते हैं.
प्रमुख रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जरिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, गैलप और ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर जैसे संगठनों द्वारा तैयार की जाती हैं. आजाद संस्थान और मीडिया संगठन भी शहर विशिष्ट खुशी रैंकिंग प्रकाशित करते हैं.
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सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक कैंट्रिल लैडर सर्वे है. इसमें लोग 0 से 10 के पैमाने पर अपने जीवन को रेट करते हैं. उनकी प्रतिक्रिया इस बात की सीधी जानकारी देती है कि नागरिक अपनी वर्तमान जीवन स्थिति और भविष्य की संभावना को कैसे देखते हैं.
सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक कैंट्रिल लैडर सर्वे है. इसमें लोग 0 से 10 के पैमाने पर अपने जीवन को रेट करते हैं. उनकी प्रतिक्रिया इस बात की सीधी जानकारी देती है कि नागरिक अपनी वर्तमान जीवन स्थिति और भविष्य की संभावना को कैसे देखते हैं.
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प्रति व्यक्ति जीडीपी और औसत आय का स्तर खुशी की रैंकिंग में एक बड़ा किरदार निभाता है. एक मजबूत अर्थव्यवस्था आमतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और दूसरी जरूरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती है.
प्रति व्यक्ति जीडीपी और औसत आय का स्तर खुशी की रैंकिंग में एक बड़ा किरदार निभाता है. एक मजबूत अर्थव्यवस्था आमतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और दूसरी जरूरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती है.
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शोधकर्ता इस बात की जांच करते हैं कि क्या लोग मुश्किल समय में परिवार, दोस्तों और समुदाय पर भरोसा कर सकते हैं. वे इस बात को भी समझते हैं कि व्यक्तियों को बिना किसी गैर जरूरी प्रतिबंध के अपने करियर, रिश्तों और जीवन शैली के बारे में फैसला लेने की कितनी आजादी है.
शोधकर्ता इस बात की जांच करते हैं कि क्या लोग मुश्किल समय में परिवार, दोस्तों और समुदाय पर भरोसा कर सकते हैं. वे इस बात को भी समझते हैं कि व्यक्तियों को बिना किसी गैर जरूरी प्रतिबंध के अपने करियर, रिश्तों और जीवन शैली के बारे में फैसला लेने की कितनी आजादी है.
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लंबा और स्वस्थ जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, उधार व्यवहार और भ्रष्टाचार का कम स्तर मिलकर किसी शहर के खुशी स्कोर में बड़ा योगदान देते हैं.
लंबा और स्वस्थ जीवन, अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, उधार व्यवहार और भ्रष्टाचार का कम स्तर मिलकर किसी शहर के खुशी स्कोर में बड़ा योगदान देते हैं.
Published at : 22 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Happiness Index World's Happiest Cities 2026 Jaipur Happiness Ranking

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