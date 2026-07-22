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World's Happiest Cities 2026: कैसे तय होता है शहरों का हैप्पी इंडेक्स? कौन तय करता है लोगों की खुशी का ठिकाना
World's Happiest Cities 2026: जयपुर को दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में छठा स्थान मिला है. आइए जानते हैं कि कौन तय करता है यह रैंकिंग.
World's Happiest Cities 2026: जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है आज टाइम आउट की दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में छठा स्थान हासिल करके अपनी एक अलग जगह बना चुका है. इस उपलब्धि ने लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता को जगा दिया है कि खुशी को कैसे मापा जाता है और कौन यह तय करता है कि किसी शहर के निवासी सच में खुश हैं या फिर नहीं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 22 Jul 2026 10:57 AM (IST)
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