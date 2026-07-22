सफदरजंग से मेदांता में शिफ्ट, जानिए कौन उठाएगा सोनम वांगचुक के इलाज का खर्च?

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया है. बीते कई दिनों से अनशन पर होने के चलते उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक फैसला लिया गया. मेदांता में उनको विशेष चिकित्सा देखभाल के तहत रखा गया है. ऐसे में सवाल है कि आखिर उनके इलाज का खर्चा कौन उठाएगा.

मेदांता में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में सोनम वांगचुक

मेदांता अस्पताल में दाखिल किए जाने के बाद सोनम वांगचुक को सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू विभाग में रखा गया है. अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन यानी फिजिशियन विशेषज्ञों की टीम उनकी सेहत की हर मिनट निगरानी कर रही है. लंबे वक्त तक भोजन त्यागने और अनशन पर बैठने के कारण शरीर में कई तरह की अंदरूनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं. इन्हीं सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुे डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी मेडिकल जांच कर रही है. डॉक्टर्स का पूरा ध्यान उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की स्थिति सामान्य और स्थिर रखने पर है.

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कौन उठाएगा सोनम वांगचुक के इलाज का खर्चा?

अस्पताल में भर्ती होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इलाज पर होने वाले कुल भुगतान का खर्चा आखिर कौन करेगा. अब तक इस बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. हालांकि सामान्य प्रक्रियाओं को देखा जाए तो ऐसा मामलों में इलाज का पूरा खर्चा मरीज के परिजन या व्यक्तिगत स्तर पर जुटाए गए आर्थिक सहयोग से ही पूरा किया जाता है. चूंकि यह मामला सीधे तौर पर कोर्ट के दाखिल के बाद अस्पचाल बदलने से जुड़ा है, इसलिए आर्थिक जिम्मेदारी को लेकर स्थिति बाद में स्पष्ट हो सकती है.

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका और अदालत के निर्देश

सोनम वांगचुक के स्थानांतरण की पूरी कहानी उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा अदालत में दायर की गई अर्जी से जुड़ी है. गीतांजलि ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और अपने पति को दिल्ली के सफदरजंग से शिफ्ट करके गुरुग्राम के निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराने की बात कही थी. अदालत ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए सोनम वांगचुक तो बेहतर सुविधाओं वाले मेदांता अस्पताल में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट करने के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए.

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