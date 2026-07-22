INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसफदरजंग से मेदांता में शिफ्ट, जानिए कौन उठाएगा सोनम वांगचुक के इलाज का खर्च?

सफदरजंग से मेदांता में शिफ्ट, जानिए कौन उठाएगा सोनम वांगचुक के इलाज का खर्च?

दिल्ली के जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अदालत में उनकी पत्नी की याचिका के बाद मेदांता शिफ्ट किया गया है. चलिए जानें कि उनके इलाज का खर्च कौन उठाएगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया है. बीते कई दिनों से अनशन पर होने के चलते उनकी स्थिति बिगड़ गई थी, जिसके बाद यह प्रशासनिक फैसला लिया गया. मेदांता में उनको विशेष चिकित्सा देखभाल के तहत रखा गया है. ऐसे में सवाल है कि आखिर उनके इलाज का खर्चा कौन उठाएगा.

मेदांता में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में सोनम वांगचुक

मेदांता अस्पताल में दाखिल किए जाने के बाद सोनम वांगचुक को सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद आईसीयू विभाग में रखा गया है. अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन यानी फिजिशियन विशेषज्ञों की टीम उनकी सेहत की हर मिनट निगरानी कर रही है. लंबे वक्त तक भोजन त्यागने और अनशन पर बैठने के कारण शरीर में कई तरह की अंदरूनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं. इन्हीं सब पहलुओं को मद्देनजर रखते हुे डॉक्टरों की एक विशेष टीम लगातार उनकी मेडिकल जांच कर रही है. डॉक्टर्स का पूरा ध्यान उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की स्थिति सामान्य और स्थिर रखने पर है.

यह भी पढ़ें: Protests Near PM House: संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?

कौन उठाएगा सोनम वांगचुक के इलाज का खर्चा?

अस्पताल में भर्ती होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इलाज पर होने वाले कुल भुगतान का खर्चा आखिर कौन करेगा. अब तक इस बारे में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. हालांकि सामान्य प्रक्रियाओं को देखा जाए तो ऐसा मामलों में इलाज का पूरा खर्चा मरीज के परिजन या व्यक्तिगत स्तर पर जुटाए गए आर्थिक सहयोग से ही पूरा किया जाता है. चूंकि यह मामला सीधे तौर पर कोर्ट के दाखिल के बाद अस्पचाल बदलने से जुड़ा है, इसलिए आर्थिक जिम्मेदारी को लेकर स्थिति बाद में स्पष्ट हो सकती है.

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका और अदालत के निर्देश

सोनम वांगचुक के स्थानांतरण की पूरी कहानी उनकी पत्नी गीतांजलि द्वारा अदालत में दायर की गई अर्जी से जुड़ी है. गीतांजलि ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और अपने पति को दिल्ली के सफदरजंग से शिफ्ट करके गुरुग्राम के निजी अस्पताल मेदांता में भर्ती कराने की बात कही थी. अदालत ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत भांपते हुए और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखते हुए सोनम वांगचुक तो बेहतर सुविधाओं वाले मेदांता अस्पताल में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट करने के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए.

यह भी पढ़ें: Police-CAPF-RAF और CRPF... इन दंगारोधी फोर्सेज में कौन सबसे खतरनाक, किससे कब लिया जाता है काम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
Medanta Hospital Sonam Wangchuk Sonam Wangchuk Hunger Strike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Protest Rules in India: देश की किन जगहों पर धरना देना अपराध, क्या इस दायरे में आता है प्रधानमंत्री आवास?
देश की किन जगहों पर धरना देना अपराध, क्या इस दायरे में आता है प्रधानमंत्री आवास?
जनरल नॉलेज
Police-CAPF-RAF और CRPF... इन दंगारोधी फोर्सेज में कौन सबसे खतरनाक, किससे कब लिया जाता है काम?
Police-CAPF-RAF और CRPF... इन दंगारोधी फोर्सेज में कौन सबसे खतरनाक, किससे कब लिया जाता है काम?
जनरल नॉलेज
Passport Police Verification Rules : पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस मांग रही रिश्वत? यहां करें शिकायत, निकल जाएगी हेकड़ी
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस मांग रही रिश्वत? यहां करें शिकायत, निकल जाएगी हेकड़ी
जनरल नॉलेज
Protests Near PM House: संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
संसद भवन से कितना दूर है प्रधानमंत्री आवास, वहां धरना देने के लिए किसकी लगती है परमिशन?
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'NEET को ही पूरी तरह खत्म कर दो', CJP प्रदर्शन के बीच विजय थलापति की बड़ी मांग, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर क्या कहा?
'NEET को ही खत्म कर दो', CJP प्रदर्शन के बीच CM विजय की मांग, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर क्या कहा?
बिहार
CJP के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांंधी के धरना पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA सरकार…'
CJP के प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांंधी के धरना पर JDU की पहली प्रतिक्रिया, 'NDA सरकार…'
इंडिया
'बेटे से पीछे हटने के लिए...', CJP के संसद मार्च में लाठीचार्ज के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके के मां-बाप
'बेटे से पीछे हटने के लिए...', CJP के संसद मार्च में लाठीचार्ज के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके के मां-बाप
स्पोर्ट्स
BCCI ने घरेलू क्रिकेट के ये 5 बड़े नियम बदले, अब जानबूझकर नो-बॉल फेंकने पर पूरे मैच से बाहर होगा गेंदबाज
BCCI ने घरेलू क्रिकेट के ये 5 बड़े नियम बदले, अब जानबूझकर नो-बॉल फेंकने पर पूरे मैच से बाहर होगा गेंदबाज
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
एक पैर में जूता, इस हालत में सीढ़ी पर ही बैठ गए... हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी का PM मोदी को मैसेज
एक पैर में जूता, इस हालत में सीढ़ी पर ही बैठ गए... हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी का PM मोदी को मैसेज
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
घर में इस तरीके से उगाएं मीठा नीम, बाजार जाने का झंझट हो जाएगा खत्म
घर में इस तरीके से उगाएं मीठा नीम, बाजार जाने का झंझट हो जाएगा खत्म
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget