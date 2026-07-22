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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजनींद में अलार्म तो सुन सकते हैं पर क्यों नहीं महसूस होती खुशबू, इसके पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?

नींद में अलार्म तो सुन सकते हैं पर क्यों नहीं महसूस होती खुशबू, इसके पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?

सोते समय थैलमस गंध के संकेतों को दिमाग तक जाने से रोक देता है जिससे खुशबू महसूस नहीं होती, जबकि कान एक्टिव रहने के कारण अलार्म की आवाज सुनकर हम तुरंत जाग जाते हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jul 2026 07:00 AM (IST)
सोते समय थैलमस गंध के संकेतों को दिमाग तक जाने से रोक देता है जिससे खुशबू महसूस नहीं होती, जबकि कान एक्टिव रहने के कारण अलार्म की आवाज सुनकर हम तुरंत जाग जाते हैं.

रात को सोने के बाद जब सुबह घड़ी का अलार्म बजता है तो हम नींद में भी उसे सुन लेते हैं और जाग जाते हैं, लेकिन पास में रखी किसी चीज की खुशबू या धुआं हमें क्यों नहीं जगा पाता है? कई बार लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या सोते वक्त इंसान को किसी भी महक या बदबू का अहसास होता है? वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि इंसान की सूंघने और सुनने की क्षमता नींद के दौरान एक जैसे काम नहीं करती है. चलिए इसे विस्तार से समझें.

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मानव दिमाह में थैलमस नाम का एक बेहद अहम हिस्सा मौजूद होता है, जो कि किसी सुरक्षा गार्ड या फिर फिल्टर की तरीके से काम करता है. जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो थैलमस बाहरी दुनिया से मिलने वाले अधिकांश संकेतों को दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से रोकता है.
मानव दिमाह में थैलमस नाम का एक बेहद अहम हिस्सा मौजूद होता है, जो कि किसी सुरक्षा गार्ड या फिर फिल्टर की तरीके से काम करता है. जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो थैलमस बाहरी दुनिया से मिलने वाले अधिकांश संकेतों को दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से रोकता है.
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जब नाक से मिलने वाली गंध के सिग्नल सीधे थैलमस के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाते, तो इस वजह से दिमाग महक को पहचान ही नहीं पाता है. इसी वजह से नींद के दौरान हमारा दिमाग महक या बदबू की चेतावनियों को पूरी तरह समझ नहीं पाता और हमें इसका अहसास नहीं होता है.
जब नाक से मिलने वाली गंध के सिग्नल सीधे थैलमस के जरिए प्रोसेस नहीं हो पाते, तो इस वजह से दिमाग महक को पहचान ही नहीं पाता है. इसी वजह से नींद के दौरान हमारा दिमाग महक या बदबू की चेतावनियों को पूरी तरह समझ नहीं पाता और हमें इसका अहसास नहीं होता है.
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वहीं इसके विपरीत हमारे सुनने की क्षमता नींद के दौरान काफी हद तक सतर्क बनी रहती है. जब कान किसी भी तरह की तेज आवाज या फिर अलार्म को सुनते हैं तो वे आवाज थैलमस के सुरक्षा फिल्टर को पार करके सीधे दिमाग के एक्टिव हिस्से तक पहुंच जाती है.
वहीं इसके विपरीत हमारे सुनने की क्षमता नींद के दौरान काफी हद तक सतर्क बनी रहती है. जब कान किसी भी तरह की तेज आवाज या फिर अलार्म को सुनते हैं तो वे आवाज थैलमस के सुरक्षा फिल्टर को पार करके सीधे दिमाग के एक्टिव हिस्से तक पहुंच जाती है.
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दिमाग तुरंत आवाज का विश्लेषण करता है और यह तय करता है कि क्या यह कोई खतरा या जरूरी संकेत तो नहीं है. जैसे ही अलार्म की आवाज को दिमाग पहचान पाता है, वह तुरंत शरीर को जागने का निर्देश जारी कर देता है, जिससे तुरंत हमारी नींद खुल जाती है.
दिमाग तुरंत आवाज का विश्लेषण करता है और यह तय करता है कि क्या यह कोई खतरा या जरूरी संकेत तो नहीं है. जैसे ही अलार्म की आवाज को दिमाग पहचान पाता है, वह तुरंत शरीर को जागने का निर्देश जारी कर देता है, जिससे तुरंत हमारी नींद खुल जाती है.
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हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी नाक पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है. हमारी नाक का ऑलफैक्ट्री सिस्टम सोते समय भी एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा घट जाती है.
हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी नाक पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है. हमारी नाक का ऑलफैक्ट्री सिस्टम सोते समय भी एक्टिव रहता है, लेकिन इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा घट जाती है.
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अगर आसपास सामान्य खुशबू या हल्की दुर्गंध हो तो सोता हुआ शख्स उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता है. केवल वह स्थिति अलग हो जाती है जब हवा में जहरीले धुएं या फिर केमिकल जैसी बहुत तेज दम घोंटने वाली गंध फैल जाए.
अगर आसपास सामान्य खुशबू या हल्की दुर्गंध हो तो सोता हुआ शख्स उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता है. केवल वह स्थिति अलग हो जाती है जब हवा में जहरीले धुएं या फिर केमिकल जैसी बहुत तेज दम घोंटने वाली गंध फैल जाए.
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ऐसी खतरनाक और असामान्य गंध ही हमारे सेंसर रिसेप्टर्स को झकझोर कर दिमाग को खतरे का मैसेज भेजती है. नींद में गंध न सूंघ पाने की यह शारीरिक सीमा कई बार आग लगने जैसी स्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकती है.
ऐसी खतरनाक और असामान्य गंध ही हमारे सेंसर रिसेप्टर्स को झकझोर कर दिमाग को खतरे का मैसेज भेजती है. नींद में गंध न सूंघ पाने की यह शारीरिक सीमा कई बार आग लगने जैसी स्थितियों में जानलेवा भी साबित हो सकती है.
Published at : 22 Jul 2026 07:00 AM (IST)
Tags :
Smell While Sleeping Alarm Wakes Us Up Science

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