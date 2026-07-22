नींद में अलार्म तो सुन सकते हैं पर क्यों नहीं महसूस होती खुशबू, इसके पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?

मानव दिमाह में थैलमस नाम का एक बेहद अहम हिस्सा मौजूद होता है, जो कि किसी सुरक्षा गार्ड या फिर फिल्टर की तरीके से काम करता है. जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो थैलमस बाहरी दुनिया से मिलने वाले अधिकांश संकेतों को दिमाग के सोचने वाले हिस्से यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से रोकता है.