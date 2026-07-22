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नींद में अलार्म तो सुन सकते हैं पर क्यों नहीं महसूस होती खुशबू, इसके पीछे कैसे काम करता है विज्ञान?
सोते समय थैलमस गंध के संकेतों को दिमाग तक जाने से रोक देता है जिससे खुशबू महसूस नहीं होती, जबकि कान एक्टिव रहने के कारण अलार्म की आवाज सुनकर हम तुरंत जाग जाते हैं.
रात को सोने के बाद जब सुबह घड़ी का अलार्म बजता है तो हम नींद में भी उसे सुन लेते हैं और जाग जाते हैं, लेकिन पास में रखी किसी चीज की खुशबू या धुआं हमें क्यों नहीं जगा पाता है? कई बार लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या सोते वक्त इंसान को किसी भी महक या बदबू का अहसास होता है? वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि इंसान की सूंघने और सुनने की क्षमता नींद के दौरान एक जैसे काम नहीं करती है. चलिए इसे विस्तार से समझें.
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Published at : 22 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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