इंसानियत को तबाह कर सकते हैं ये सबसे खतरनाक हथियार, जंग में इनके इस्तेमाल पर है पाबंदी

ये हथियार अचानक हमला करने के बजाय धीरे-धीरे तड़पाकर मारने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत इनके इस्तेमाल को अपराध माना गया है. जैविक हथियार दुनिया के सबसे कातिल हथियारों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देते. इनमें खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है.