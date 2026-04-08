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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइंसानियत को तबाह कर सकते हैं ये सबसे खतरनाक हथियार, जंग में इनके इस्तेमाल पर है पाबंदी

इंसानियत को तबाह कर सकते हैं ये सबसे खतरनाक हथियार, जंग में इनके इस्तेमाल पर है पाबंदी

Prohibited Weapons In War: युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो पूरी इंसानियत को मिटाने की ताकत रखते हैं. आइए उन खतरनाक हथियारों के बारे में जानें.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Prohibited Weapons In War: युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो पूरी इंसानियत को मिटाने की ताकत रखते हैं. आइए उन खतरनाक हथियारों के बारे में जानें.

जंग की विभीषिका सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं होती, असली खौफ उन हथियारों में छिपा है जो दिखाई नहीं देते लेकिन पीढ़ियों को अपाहिज बना देते हैं. बंदूक और टैंकों से परे, कुछ ऐसे प्रतिबंधित हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान को नरक में बदल सकता है. ये हथियार न केवल शरीर को छलनी करते हैं, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी में जहर घोलकर जीवन का नामोनिशान मिटा देते हैं. आइए जानते हैं उन सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में, जिनके इस्तेमाल पर दुनिया भर में सख्त पाबंदी है.

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जब भी युद्ध की बात आती है, तो हमारे दिमाग में टैंक और लड़ाकू विमानों की तस्वीर उभरती है. लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है. युद्ध में इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियार इतने घातक होते हैं कि वे सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देते हैं.
जब भी युद्ध की बात आती है, तो हमारे दिमाग में टैंक और लड़ाकू विमानों की तस्वीर उभरती है. लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयावह है. युद्ध में इस्तेमाल होने वाले कुछ हथियार इतने घातक होते हैं कि वे सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों को भी तबाह कर देते हैं.
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ये हथियार अचानक हमला करने के बजाय धीरे-धीरे तड़पाकर मारने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत इनके इस्तेमाल को अपराध माना गया है. जैविक हथियार दुनिया के सबसे कातिल हथियारों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देते. इनमें खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है.
ये हथियार अचानक हमला करने के बजाय धीरे-धीरे तड़पाकर मारने की क्षमता रखते हैं. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत इनके इस्तेमाल को अपराध माना गया है. जैविक हथियार दुनिया के सबसे कातिल हथियारों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देते. इनमें खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों का इस्तेमाल किया जाता है.
Published at : 08 Apr 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Iran-Israel-US Iran Israel US War Prohibited Weapons Prohibited Weapons In War

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