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इंसानियत को तबाह कर सकते हैं ये सबसे खतरनाक हथियार, जंग में इनके इस्तेमाल पर है पाबंदी
Prohibited Weapons In War: युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो पूरी इंसानियत को मिटाने की ताकत रखते हैं. आइए उन खतरनाक हथियारों के बारे में जानें.
जंग की विभीषिका सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं होती, असली खौफ उन हथियारों में छिपा है जो दिखाई नहीं देते लेकिन पीढ़ियों को अपाहिज बना देते हैं. बंदूक और टैंकों से परे, कुछ ऐसे प्रतिबंधित हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल युद्ध के मैदान को नरक में बदल सकता है. ये हथियार न केवल शरीर को छलनी करते हैं, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी में जहर घोलकर जीवन का नामोनिशान मिटा देते हैं. आइए जानते हैं उन सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में, जिनके इस्तेमाल पर दुनिया भर में सख्त पाबंदी है.
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Published at : 08 Apr 2026 08:28 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion