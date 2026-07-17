फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुरुष खिलाड़ी क्यों पहन रहे 'काली ब्रा', आखिर क्या है यह बला?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोच इससे फिटनेस, थकान की निगरानी कर चोट बचाते हैं.

FIFA World Cup 2026: न्यू जर्सी स्टेडियम में 20 जुलाई को फीफा विश्व कप 2026 का समापन समारोह मनाया जाएगा. अगर आपने यह पूरा टूर्नामेंट देखा हो तो एक चीज पर जरूर गौर किया होगा कि कई पुरुष खिलाड़ी अपनी जर्सी के नीचे काली स्पोर्ट्स ब्रा जैसी दिखने वाली चीज पहनते हैं. आपको बता दें कि यह असल में एक हाई टेक्नोलॉजी वाला जीपीएस परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बनियान है जिसे अक्सर स्मार्ट वेस्ट कहा जाता है. यह टीम को वास्तविक समय में खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रदर्शन की निगरानी करने में मदद करता है.

स्मार्ट वेस्ट कैसे काम करता है?

वेस्ट खिलाड़ी के ऊपरी शरीर के चारों तरफ कसकर फिट होती है और इसमें कंधे के ब्लेड के बीच एक छोटी सी जेब होती है. इस पॉकेट के अंदर एक कंपैक्ट जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है जो लगभग एक माचिस के आकार का है. ट्रैकर लगातार सेटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करता है और प्रशिक्षण सत्र और मैच के दौरान खिलाड़ी की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है. क्रॉप टॉप या फिर ब्रा जैसी डिजाइन इस बात को पक्का करती है कि डिवाइस ऊपरी रीढ़ के खिलाफ मजबूती से स्थित रहे. ऐसा इसलिए ताकि खिलाड़ी के दौड़ने, कूदने या फिर अचानक मुड़ने के दौरान इसे हिलने से रोका जा सके.

यह कौन सा डेटा इकट्ठा करता है?

इस वेस्ट में जीपीएस रिसीवर, एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप जैसे एडवांस्ड सेंसर होते हैं. यह हर सेकंड सैकड़ों डेटा पॉइंट इकट्ठा करते हैं. यह कोचिंग स्टाफ को मैच के दौरान खिलाड़ी की शीर्ष स्प्रिंट रफ्तार, तय की गई कुल दूरी, और बाकी जरूरी प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी करने की इजाजत देता है. इस जानकारी से प्रशिक्षकों को यह समझने में मदद मिलती है कि हर खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहा है.

थकान और शारीरिक स्वास्थ्य की निगरानी

मूवमेंट ट्रैकिंग के अलावा सिस्टम दिल की रफ्तार जैसे शारीरिक डेटा की भी निगरानी कर सकता है. साथ ही यह खिलाड़ी के शारीरिक कार्यभार का अनुमान लगा सकता है. इस जानकारी को समझ के कोच और खेल वैज्ञानिक इस बात को तय कर सकते हैं कि क्या खिलाड़ी थका हुआ था या अगले मैच से पहले उसे और ज्यादा रिकवरी की जरूरत है.

चोट को रोकने में मदद करना

इस डिवाइस की मदद से सबसे बड़ा फायदा चोट से बचाव है. अगर डेटा से यह पता चलता है कि कोई खिलाड़ी सुरक्षित शारीरिक सीमा से आगे बढ़ रहा है या फिर ओवर ट्रेनिंग के लक्षण दिख रहे हैं तो कोचिंग स्टाफ गंभीर चोट लगने से पहले अपने कार्यभार को कम कर सकता है या फिर उन्हें सब्सीट्यूट कर सकता है.

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