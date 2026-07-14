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आपके टूथपेस्ट से लेकर चीनी और दवाओं तक, जानें कहां-कहां इस्तेमाल होता है नॉनवेज?
Non Vegetarian Ingredients: दवा और कॉस्मेटिक जैसे कई चीजों में नॉनवेज का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.
Non Vegetarian Ingredients: टूथपेस्ट और चीनी से लेकर दवा और कॉस्मेटिक तक रोजमर्रा की कई चीजों में जानवरों से मिलने वाली चीजें हो सकती हैं. ग्राहकों को यह पता ही नहीं लगता कि इन चीजों में नॉनवेज का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें.
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Published at : 14 Jul 2026 07:19 PM (IST)
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