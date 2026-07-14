आपके टूथपेस्ट से लेकर चीनी और दवाओं तक, जानें कहां-कहां इस्तेमाल होता है नॉनवेज?

कुछ परफ्यूम में जानवरों से मिलने वाले फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ खुशबुओं में ऐतिहासिक रूप से जानवरों से मिलने वाली चीज जैसे की कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि सिंथेटिक और पौधों से मिलने वाले विकल्प भी आम हो रहे हैं.