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आपके टूथपेस्ट से लेकर चीनी और दवाओं तक, जानें कहां-कहां इस्तेमाल होता है नॉनवेज?

Non Vegetarian Ingredients: दवा और कॉस्मेटिक जैसे कई चीजों में नॉनवेज का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Non Vegetarian Ingredients: दवा और कॉस्मेटिक जैसे कई चीजों में नॉनवेज का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.

Non Vegetarian Ingredients: टूथपेस्ट और चीनी से लेकर दवा और कॉस्मेटिक तक रोजमर्रा की कई चीजों में जानवरों से मिलने वाली चीजें हो सकती हैं. ग्राहकों को यह पता ही नहीं लगता कि इन चीजों में नॉनवेज का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें.

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कुछ टूथपेस्ट में जानवरों से मिलने वाली चीजें होती हैं. इनमें जानवरों की चर्बी से बनी ग्लिसरीन और जानवरों की हड्डियों से मिलने वाले कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल हो सकता है. कुछ ब्रांड ने जानवरों पर टेस्टिंग भी की है.
कुछ टूथपेस्ट में जानवरों से मिलने वाली चीजें होती हैं. इनमें जानवरों की चर्बी से बनी ग्लिसरीन और जानवरों की हड्डियों से मिलने वाले कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल हो सकता है. कुछ ब्रांड ने जानवरों पर टेस्टिंग भी की है.
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चीनी को साफ करने के लिए बोन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ देशों में सफेद चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान हड्डी के चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि भारत जैसे कई देश अब शाकाहारी विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं.
चीनी को साफ करने के लिए बोन चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ देशों में सफेद चीनी बनाने की प्रक्रिया के दौरान हड्डी के चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि भारत जैसे कई देश अब शाकाहारी विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं.
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कई मुलायम और सख्त जिलेटिन कैप्सूल आमतौर पर गाय और सूअर जैसे जानवरों की हड्डियों और खाल से निकाले गए कोलेजन का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं.
कई मुलायम और सख्त जिलेटिन कैप्सूल आमतौर पर गाय और सूअर जैसे जानवरों की हड्डियों और खाल से निकाले गए कोलेजन का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं.
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दवाओं में जानवरों से मिलने वाले एडिटिव्स हो सकते हैं. टैबलेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैग्नीशियम स्टीयरेट जैसे तत्व कभी-कभी जानवरों की चर्बी से मिल सकते हैं. हालांकि पौधों से मिलने वाले विकल्प भी मौजूद हैं.
दवाओं में जानवरों से मिलने वाले एडिटिव्स हो सकते हैं. टैबलेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले मैग्नीशियम स्टीयरेट जैसे तत्व कभी-कभी जानवरों की चर्बी से मिल सकते हैं. हालांकि पौधों से मिलने वाले विकल्प भी मौजूद हैं.
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साबुन, क्रीम और लिपस्टिक में बनावट को बेहतर बनाने और नमी देने के लिए जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता रहा है.
साबुन, क्रीम और लिपस्टिक में बनावट को बेहतर बनाने और नमी देने के लिए जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता रहा है.
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कुछ परफ्यूम में जानवरों से मिलने वाले फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ खुशबुओं में ऐतिहासिक रूप से जानवरों से मिलने वाली चीज जैसे की कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि सिंथेटिक और पौधों से मिलने वाले विकल्प भी आम हो रहे हैं.
कुछ परफ्यूम में जानवरों से मिलने वाले फिक्सेटिव का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ खुशबुओं में ऐतिहासिक रूप से जानवरों से मिलने वाली चीज जैसे की कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि सिंथेटिक और पौधों से मिलने वाले विकल्प भी आम हो रहे हैं.
Published at : 14 Jul 2026 07:19 PM (IST)
Tags :
Non Vegetarian Ingredients Animal-Derived Ingredients Toothpaste Ingredients

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