IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब

क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब

विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कई तरह के सवाल उठे. वहीं 2027 वनडे वर्ल्ड कप में दोनों के भविष्य को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 17 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर पिछले काफी समय से अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही थीं. पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से विराट के संन्यास के बाद दोनों के रिश्तों को लेकर अटकलों का दौर और तेज हो गया. प्रैक्टिस सेशन और ड्रेसिंग रूम में दोनों को बातचीत करते हुए कम देखा गया. हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आईं कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले एजबेस्टन में हुए ट्रेनिंग सेशन के दौरान दोनों ने एक-दूसरे से बात तक नहीं की. ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में रहा है. पहले वनडे से पहले भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक को नेट्स में विराट कोहली से बातचीत करते हुए देखा गया था. उस दौरान गौतम गंभीर भी विराट की बल्लेबाजी को करीब से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. विराट से बातचीत करने के लिए कोटक ही उनके पास गए थे.

हालांकि दूसरे वनडे के बाद सितांशु कोटक ने इन सभी अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. दोनों लगातार एक-दूसरे से बात करते हैं और उनके रिश्तों में सब कुछ सामान्य है. कोटक ने कहा, 'विराट और गौतम ने आज कम से कम 10 बार एक-दूसरे से बात की होगी. मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच किसी पुल की जरूरत है.'

जब उनसे विराट कोहली के साथ हुई बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'विराट बल्लेबाजी के लिए जाने से पहले कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे. सच कहूं तो बल्लेबाजी कोच के तौर पर जब तक विराट खुद किसी चीज को महसूस न करें या उन्हें किसी चीज की जरूरत न लगे, तब तक उनकी बल्लेबाजी में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए. हमें भी उनके खेलने के तरीके में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं लगती.'

उन्होंने आगे कहा, 'मुख्य तौर पर उनकी फुटवर्क को लेकर कुछ बातें हुई थीं. नेट्स से पहले उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे और अभ्यास खत्म होने के बाद भी हम बातचीत कर रहे थे. इसके अलावा जो बातें बाहर चल रही हैं, मुझे नहीं पता ये अफवाहें कहां से आती हैं, लेकिन आती जरूर हैं.'

दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी. जो रूट ने नाबाद 99 रन की शानदार पारी खेलते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य 35 गेंद बाकी रहते हासिल करा दिया. इससे पहले भारत की ओर से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाए, लेकिन पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई.

यह भी पढ़ें- IND VS ENG: 'जो रूट एक लाजवाब खिलाड़ी, आप चेंजिंग रूम में भी उससे...' , हैरी ब्रूक तारीफ में क्या कुछ कहा

मैच के बाद कोटक ने यह भी खुलासा किया कि बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम और मुख्य कोच गौतम गंभीर को एक अहम संदेश भेजा था. उन्होंने बताया कि विराट ने पिच के व्यवहार को लेकर जानकारी दी थी ताकि बाकी बल्लेबाज उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सकें.

यह भी पढ़ें- कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? टीम इंडिया में ओपनर के लिए इन 4 खिलाड़ियों की दावेदारी मजबूत

कोटक ने कहा, 'अगर आपने ध्यान दिया हो तो विराट ने बल्लेबाजी के दौरान ही हमें संदेश भेजा था. उन्होंने मुख्य कोच को बताया था कि इस पिच पर शॉर्ट गेंदें उम्मीद के मुताबिक बल्ले तक नहीं आ रही हैं. इसलिए हमें पहले से इसकी जानकारी मिल गई थी.'

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Sitanshu Kotak VIRAT KOHLI GAUTAM GAMBHIR Oneday World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर एक-दूसरे से बात नहीं करते? टीम इंडिया के कोच ने दिया चौंकाने वाला जवाब
क्रिकेट
Dhoni की भविष्यवाणी हुई सच! Spain vs Argentina वर्ल्ड कप फाइनल से पहले माही का पोस्ट वायरल
Dhoni की भविष्यवाणी हुई सच! Spain vs Argentina वर्ल्ड कप फाइनल से पहले माही का पोस्ट वायरल
क्रिकेट
रोहित शर्मा का करियर खत्म करने की तैयारी? 2027 वर्ल्ड कप से बाहर करने के पीछे ये 3 बड़े कारण
रोहित शर्मा का करियर खत्म करने की तैयारी? 2027 वर्ल्ड कप से बाहर करने के पीछे ये 3 बड़े कारण
क्रिकेट
Turning Point: जीत रहा था भारत, जो रुट की पारी पड़ी भारी; जानिए दूसरे वनडे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
जीत रहा था भारत, जो रुट की पारी पड़ी भारी; जानिए दूसरे वनडे का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
Advertisement

वीडियोज

Lionel Messi: 39 साल की फुटबॉल मशीन! ABPLIVE
Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Monsoon Session: आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, संसदीय बुलेटिन से क्या पता चला
आयकर से उद्योग तक... मॉनसून सत्र में कई बिलों को पारित कराने की तैयारी में सरकार, देखें लिस्ट
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
बांकीपुर उपचुनाव में चिराग पासवान की LJPR एक्टिव, बीजेपी प्रत्याशी के लिए कर दिया ये काम
विश्व
'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के 45 सैनिकों को मार गिराया', बलूचिस्तान को आजाद घोषित करने के बाद BLA का बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
क्या रोहित शर्मा पर संन्यास लेने का दबाव बनाया जा रहा है? टीम इंडिया के कोच ने ही कर दिया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, इनसाइड तस्वीर शेयर कर लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
कैटरीना को बाहों में भरकर विक्की कौशल ने सेलिब्रेट किया एक्ट्रेस का बर्थडे, लिखा, 'जान का जन्मदिन...'
बिहार
RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए
RJD को 'B' फैक्टर से दिक्कत! लालू-तेजस्वी से क्यों दूर हुए मृत्युंजय तिवारी? अंदर की खबर जानिए
जनरल नॉलेज
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
World Emoji Day: आखिर किसने बनाया था पहला Emoji, जान लीजिए इसका इतिहास?
लाइफस्टाइल
World Emoji Day: घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम
घर को दें Emoji वाला क्यूट लुक, इन आइडियाज से बनाएं यूनिक रूम
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget