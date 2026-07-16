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एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है यह अकेला देश, जानें कहां से कहां तक लगती है इसकी सीमा
दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, जहां इसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में और मुख्य भाग स्वेज नहर के पार अफ्रीका में आता है.
दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे अनोखे देश मौजूद हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं किसी एक महाद्वीप तक सीमित न रहकर अलग-अलग महाद्वीपों को अपस में जोड़ती हैं. भूगोल की भाषा में इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल या अंतर्महाद्वीपीय देश कहा जाता है. लेकिन जब बात विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका जैसे दो विशाल भूभागों को जोड़ने की आती है तो पूरी दुनिया में केवल मिस्त्र ही अकेला ऐसा देश है जो इस खूबी को समेटे है.
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Published at : 16 Jul 2026 07:39 PM (IST)
Tags :Egypt Geography Sinai Peninsula
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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