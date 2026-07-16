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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजएशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है यह अकेला देश, जानें कहां से कहां तक लगती है इसकी सीमा

एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है यह अकेला देश, जानें कहां से कहां तक लगती है इसकी सीमा

दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, जहां इसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में और मुख्य भाग स्वेज नहर के पार अफ्रीका में आता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 16 Jul 2026 07:39 PM (IST)
दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश है जो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है, जहां इसका सिनाई प्रायद्वीप एशिया में और मुख्य भाग स्वेज नहर के पार अफ्रीका में आता है.

दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे अनोखे देश मौजूद हैं, जिनकी भौगोलिक सीमाएं किसी एक महाद्वीप तक सीमित न रहकर अलग-अलग महाद्वीपों को अपस में जोड़ती हैं. भूगोल की भाषा में इसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल या अंतर्महाद्वीपीय देश कहा जाता है. लेकिन जब बात विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका जैसे दो विशाल भूभागों को जोड़ने की आती है तो पूरी दुनिया में केवल मिस्त्र ही अकेला ऐसा देश है जो इस खूबी को समेटे है.

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मिस्त्र का अधिकांश मुख्य भूभाग भौगोलिक और एतिहासिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है, लेकिन इस देश का खास इलाका ऐसा भी है, जो कि भौगोलिक तौर पर एशिया महाद्वीप की सीमा के अंदर आता है.
मिस्त्र का अधिकांश मुख्य भूभाग भौगोलिक और एतिहासिक रूप से अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है, लेकिन इस देश का खास इलाका ऐसा भी है, जो कि भौगोलिक तौर पर एशिया महाद्वीप की सीमा के अंदर आता है.
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यही कारण है कि मिस्त्र को इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण पुल माना जाता है. इस अनोखी भौगोलिक स्थिति की वजह से मिस्त्र न केवल रणनीतिक रूप से दुनिया का एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, बल्कि यह प्राचीन काल से व्यापार और संस्कृति के आदान-प्रदान का बड़ा जरिया रहा है.
यही कारण है कि मिस्त्र को इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण पुल माना जाता है. इस अनोखी भौगोलिक स्थिति की वजह से मिस्त्र न केवल रणनीतिक रूप से दुनिया का एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, बल्कि यह प्राचीन काल से व्यापार और संस्कृति के आदान-प्रदान का बड़ा जरिया रहा है.
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एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली असली भौगोलिक लकीर स्वेज नहर के आसपास से गुजरती है. स्वेज नहर के ठीक पूर्व में स्थित मिस्त्र के इस मशहूर इलाके को सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है.
एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली असली भौगोलिक लकीर स्वेज नहर के आसपास से गुजरती है. स्वेज नहर के ठीक पूर्व में स्थित मिस्त्र के इस मशहूर इलाके को सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है.
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यह पूरी तरह से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है. वहीं दूसरी तरफ इस मानव निर्मित ऐतिहासिक नहर का जो पश्चिमी किनारा है , वह मिस्त्र के मुख्य हिस्से यानी अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है.
यह पूरी तरह से एशिया महाद्वीप का हिस्सा है. वहीं दूसरी तरफ इस मानव निर्मित ऐतिहासिक नहर का जो पश्चिमी किनारा है , वह मिस्त्र के मुख्य हिस्से यानी अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ता है.
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मिस्त्र का सिनाई प्रायद्वीप एक त्रिकोणीय आकार का मरुस्थलीय इलाका है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है. यह क्षेत्र भले ही मिस्त्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय वर्गीकरण के अनुसार यह एशिया का हिस्सा है.
मिस्त्र का सिनाई प्रायद्वीप एक त्रिकोणीय आकार का मरुस्थलीय इलाका है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्थित है. यह क्षेत्र भले ही मिस्त्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है, लेकिन प्रायद्वीपीय वर्गीकरण के अनुसार यह एशिया का हिस्सा है.
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इसी सिनाई प्रायद्वीप की वजह से मिस्त्र को एशिया में एक भू-राजनैतिक बढ़त हासिल होती है. यह इलाका न केवल तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, बल्कि मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार और सैन्य आवाजाही के लिहाज से भी दुनिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण रास्ता है.
इसी सिनाई प्रायद्वीप की वजह से मिस्त्र को एशिया में एक भू-राजनैतिक बढ़त हासिल होती है. यह इलाका न केवल तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, बल्कि मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच होने वाले वैश्विक व्यापार और सैन्य आवाजाही के लिहाज से भी दुनिया का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण रास्ता है.
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मिस्त्र की सीमाओं की बात करें तो यह उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर से घिरी हैं. अफ्रीका महाद्वीप वाले मुख्य हिस्से में इसके पश्चिम में लीबिया देश की सीमा लगती है और दक्षिण में सूडान देश स्थित है.
मिस्त्र की सीमाओं की बात करें तो यह उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर से घिरी हैं. अफ्रीका महाद्वीप वाले मुख्य हिस्से में इसके पश्चिम में लीबिया देश की सीमा लगती है और दक्षिण में सूडान देश स्थित है.
Published at : 16 Jul 2026 07:39 PM (IST)
Tags :
Egypt Geography Sinai Peninsula

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