एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों को जोड़ता है यह अकेला देश, जानें कहां से कहां तक लगती है इसकी सीमा

यही कारण है कि मिस्त्र को इन दोनों महाद्वीपों के बीच एक बेहद मजबूत और महत्वपूर्ण पुल माना जाता है. इस अनोखी भौगोलिक स्थिति की वजह से मिस्त्र न केवल रणनीतिक रूप से दुनिया का एक शक्तिशाली केंद्र बन जाता है, बल्कि यह प्राचीन काल से व्यापार और संस्कृति के आदान-प्रदान का बड़ा जरिया रहा है.