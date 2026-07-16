बिल्डिंग नियमों के तहत घर के मालिक को हवा, रोशनी और इमरजेंसी में आने जाने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ काफी जगह छोड़नी पड़ती है. कई राज्यों में प्लॉट का कुछ हिस्सा खुली जगह या फिर ग्रीन स्पेस के तौर पर छोड़ना भी जरूरी होता है.