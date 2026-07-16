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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBuilding Bye Laws: आप अपने घर पर कितनी मंजिले बनवा सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बाईलॉज?

Building Bye Laws: आप अपने घर पर कितनी मंजिले बनवा सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बाईलॉज?

Building Bye Laws: क्या आप जानते हैं कि अपने घर पर कितनी मंजिलें बनवा सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 Jul 2026 05:17 PM (IST)
Building Bye Laws: क्या आप जानते हैं कि अपने घर पर कितनी मंजिलें बनवा सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Building Bye Laws: अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि कानूनी तौर पर आप कितने मंजिल का घर बना सकते हैं. काफी लोग यह सोचते हैं कि यह सीमा सिर्फ प्लॉट के साइज पर निर्भर करती है लेकिन असल में इसकी इजाजत स्थानीय बिल्डिंग नियम से तय होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

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भारत के ज्यादातर शहरों में घर के मालिक स्थानीय विकास प्राधिकरण के नियम के मुताबिक आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन या फिर चार और मंजिलें बना सकते हैं.
भारत के ज्यादातर शहरों में घर के मालिक स्थानीय विकास प्राधिकरण के नियम के मुताबिक आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन या फिर चार और मंजिलें बना सकते हैं.
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कितनी मंजिलें बनाने की इजाजत होगी यह मुख्य रूप से पास की सड़क की चौड़ाई, प्लॉट के साइज और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किए गए फ्लोर एरिया रेश्यो पर निर्भर करती है.
कितनी मंजिलें बनाने की इजाजत होगी यह मुख्य रूप से पास की सड़क की चौड़ाई, प्लॉट के साइज और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तय किए गए फ्लोर एरिया रेश्यो पर निर्भर करती है.
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दिल्ली जैसे शहरों में अगर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से स्टिल्ट पार्किंग के लिए रखा जाता है तो लागू नियम के आधार पर अधिकारी उसके ऊपर चार और रिहायशी मंजिल बनाने की मंजूरी दे सकते हैं.
दिल्ली जैसे शहरों में अगर ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से स्टिल्ट पार्किंग के लिए रखा जाता है तो लागू नियम के आधार पर अधिकारी उसके ऊपर चार और रिहायशी मंजिल बनाने की मंजूरी दे सकते हैं.
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बिल्डिंग नियमों के तहत घर के मालिक को हवा, रोशनी और इमरजेंसी में आने जाने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ काफी जगह छोड़नी पड़ती है. कई राज्यों में प्लॉट का कुछ हिस्सा खुली जगह या फिर ग्रीन स्पेस के तौर पर छोड़ना भी जरूरी होता है.
बिल्डिंग नियमों के तहत घर के मालिक को हवा, रोशनी और इमरजेंसी में आने जाने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ काफी जगह छोड़नी पड़ती है. कई राज्यों में प्लॉट का कुछ हिस्सा खुली जगह या फिर ग्रीन स्पेस के तौर पर छोड़ना भी जरूरी होता है.
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बालकनी, रैंप, सीढ़ी या फिर कोई भी दूसरा ढांचा सार्वजनिक सड़क या फिर फुटपाथ तक नहीं बढ़ना चाहिए. ऐसा अतिक्रमण म्युनिसिपल बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन है.
बालकनी, रैंप, सीढ़ी या फिर कोई भी दूसरा ढांचा सार्वजनिक सड़क या फिर फुटपाथ तक नहीं बढ़ना चाहिए. ऐसा अतिक्रमण म्युनिसिपल बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन है.
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कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बिल्डिंग प्लान किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाना होगा. साथ ही उसे स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर विकास प्राधिकरण से मंजूर करवाना होगा.
कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बिल्डिंग प्लान किसी रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से बनवाना होगा. साथ ही उसे स्थानीय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर विकास प्राधिकरण से मंजूर करवाना होगा.
Published at : 16 Jul 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Floor Area Ratio Building Bye Laws House Construction Rules India

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