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Building Bye Laws: आप अपने घर पर कितनी मंजिले बनवा सकते हैं, क्या है बिल्डिंग बाईलॉज?
Building Bye Laws: क्या आप जानते हैं कि अपने घर पर कितनी मंजिलें बनवा सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
Building Bye Laws: अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि कानूनी तौर पर आप कितने मंजिल का घर बना सकते हैं. काफी लोग यह सोचते हैं कि यह सीमा सिर्फ प्लॉट के साइज पर निर्भर करती है लेकिन असल में इसकी इजाजत स्थानीय बिल्डिंग नियम से तय होती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 16 Jul 2026 05:17 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion