पानी में डूबने पर शरीर में क्या-क्या होता है, आखिर कितनी देर तक बच सकती है जान?

फेफड़ों में पानी भर जाने के बाद जब दिमाग की कोशिकाओं को तीन से चार मिनट तक ऑक्सीजन की एक बूंद भी नहीं मिलती, तो वे हमेशा के लिए मरना शुरू हो जाती हैं. पानी के अंदर छह से दस मिनट का समय वह खतरनाक पड़ाव है, जब इंसान ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच जाता है.