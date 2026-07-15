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पानी में डूबने पर शरीर में क्या-क्या होता है, आखिर कितनी देर तक बच सकती है जान?
कई बार जब इंसान पानी में डूबता है तो बचने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डूबने के बाद शरीर में क्या होता है और कितनी देर कोई जिंदा रह सकता है.
फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि पानी में डूब रहा इंसान काफी देर तक हाथ-पैर मारता रहता है, चिल्लाता है और मदद मांगता है. लेकिन असल जिंदगी में पानी में डूबने की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है. असल में यह बेहद खामोश और चंद मिनटों के अंदर जान लेने वाली होती है. चिकित्सा विज्ञान और हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि पानी में डूबने का बाद शरीर के अंदर की प्रणालियां बहुत तेजी से ध्वस्त होने लगती हैं, जिससे महज कुछ मिनटों में ही इंसान मौत के मुंह में समा जाता है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:30 AM (IST)
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