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यूके की कौन-कौन शराब भारत में बिकती हैं, जाम छलकाने के शौकीनों को कितना होगा फायदा?
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से स्कॉच व्हिस्की और जिन समेत यूके से आने वाली कई प्रीमियम चीजें सस्ती हो गई हैं. चलिए जानें कि इनके दाम आखिर कितने गिर गए हैं.
भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आजसे लागू हो गया है. इस डील के जमीन पर उतरते ही दोनों देशों के बीच व्यापार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है. इस समझौते के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाले चुनिंदा सामानों पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा शराब के शौकीनों के बीच है, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाली मशहूर स्कॉट व्हिस्की और प्रीमियम जिन के दामों में अब कमी आने का रास्ता साफ हो चुका है. चलिए जानें कि भारत में यूके ब्रांड की कौन सी शराब आती है और अब वह कितनी सस्ती होगी.
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Published at : 15 Jul 2026 11:05 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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