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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजयूके की कौन-कौन शराब भारत में बिकती हैं, जाम छलकाने के शौकीनों को कितना होगा फायदा?

यूके की कौन-कौन शराब भारत में बिकती हैं, जाम छलकाने के शौकीनों को कितना होगा फायदा?

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से स्कॉच व्हिस्की और जिन समेत यूके से आने वाली कई प्रीमियम चीजें सस्ती हो गई हैं. चलिए जानें कि इनके दाम आखिर कितने गिर गए हैं.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 15 Jul 2026 11:05 AM (IST)
भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से स्कॉच व्हिस्की और जिन समेत यूके से आने वाली कई प्रीमियम चीजें सस्ती हो गई हैं. चलिए जानें कि इनके दाम आखिर कितने गिर गए हैं.

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आजसे लागू हो गया है. इस डील के जमीन पर उतरते ही दोनों देशों के बीच व्यापार का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार और उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है. इस समझौते के तहत ब्रिटेन से भारत आने वाले चुनिंदा सामानों पर आयात शुल्क में भारी कटौती की गई है. ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा शराब के शौकीनों के बीच है, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाली मशहूर स्कॉट व्हिस्की और प्रीमियम जिन के दामों में अब कमी आने का रास्ता साफ हो चुका है. चलिए जानें कि भारत में यूके ब्रांड की कौन सी शराब आती है और अब वह कितनी सस्ती होगी.

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इस समझौते के लागू होने के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले करीब 99 फीसदी सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाले 99 प्रतिशत सामानों पर बेहद मामूली औसतन 3 फीसदी का आयात शुल्क लगाया जाएगा.
इस समझौते के लागू होने के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले करीब 99 फीसदी सामानों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाले 99 प्रतिशत सामानों पर बेहद मामूली औसतन 3 फीसदी का आयात शुल्क लगाया जाएगा.
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भारत में ब्रिटेन से आने वाले एल्कोहल की बड़ी रेंज मौजूद है, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान स्कॉच व्हिस्की और लंदन ड्राई जिन का है. इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी की ब्रांडी और वोदका भी ब्रिटिश ब्रांड्स के तौर पर भारत के शराब प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है.
भारत में ब्रिटेन से आने वाले एल्कोहल की बड़ी रेंज मौजूद है, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान स्कॉच व्हिस्की और लंदन ड्राई जिन का है. इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी की ब्रांडी और वोदका भी ब्रिटिश ब्रांड्स के तौर पर भारत के शराब प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है.
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अगर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स की बात करें तो स्कॉच व्हिस्की में जॉनी वॉकर (रेड और ब्लैक लेबल), वैट 69, द मैकलान, चिवास रीगल, ग्लेनफिडिच और बैलेन्टाइन्स जैसे ब्रांड सीधा यूके से भारत आते हैं. वहीं जिन की कैटेगरी में गॉर्डन्स, बॉम्बे सफायर और टैनक्वेरी की मांग बहुत ज्यादा है.
अगर सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स की बात करें तो स्कॉच व्हिस्की में जॉनी वॉकर (रेड और ब्लैक लेबल), वैट 69, द मैकलान, चिवास रीगल, ग्लेनफिडिच और बैलेन्टाइन्स जैसे ब्रांड सीधा यूके से भारत आते हैं. वहीं जिन की कैटेगरी में गॉर्डन्स, बॉम्बे सफायर और टैनक्वेरी की मांग बहुत ज्यादा है.
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इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार ने यूके से आने वाली स्कॉच और जिन जैसी ड्रिंक्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 150 फीसदी से सीधे आधा करके 75 फीसदी पर ला दिया है. इतना ही नहीं, यह राहत आगे भी जारी रहेगी और समझौतों के 10वें साल तक इसे धीरे-धीरे घटाकर 40 फीसदी तक सीमित कर दिया जाएगा.
इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार ने यूके से आने वाली स्कॉच और जिन जैसी ड्रिंक्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 150 फीसदी से सीधे आधा करके 75 फीसदी पर ला दिया है. इतना ही नहीं, यह राहत आगे भी जारी रहेगी और समझौतों के 10वें साल तक इसे धीरे-धीरे घटाकर 40 फीसदी तक सीमित कर दिया जाएगा.
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टैक्स में की गई इस बड़ी कटौती के कारण भारतीय बाजार में उपलब्ध महंगी और प्रीमियम विदेशी शराब की कीमतों में करीब 5% से लेकर 10% तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
टैक्स में की गई इस बड़ी कटौती के कारण भारतीय बाजार में उपलब्ध महंगी और प्रीमियम विदेशी शराब की कीमतों में करीब 5% से लेकर 10% तक की कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.
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भले ही सरकार की तरफ से आयात शुल्क को आधा कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शराब की दुकानों पर बोतलों की कीमतें अचानक से बहुत गिर जाएंगी.
भले ही सरकार की तरफ से आयात शुल्क को आधा कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि शराब की दुकानों पर बोतलों की कीमतें अचानक से बहुत गिर जाएंगी.
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बाजार के जानकारों की उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती उत्पादन लागत, ब्रांड्स के अपने मार्जिन और भारत के अलग-अलग राज्यों में लगने वाले स्थानीय आबकारी शुल्कों के कारण कंपनियां तुरंत एमआरपी में बहुत बड़ी कटौती नहीं कर रही है.
बाजार के जानकारों की उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती उत्पादन लागत, ब्रांड्स के अपने मार्जिन और भारत के अलग-अलग राज्यों में लगने वाले स्थानीय आबकारी शुल्कों के कारण कंपनियां तुरंत एमआरपी में बहुत बड़ी कटौती नहीं कर रही है.
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उदाहरण के तौर पर देखें तो 5000 रुपये की कीमत वाली एक प्रीमियम स्कॉच की बोतल पर ग्राहकों को कुछ सौ रुपयों के करीब यानि 5 ये 10 फीसदी का ही मुनाफा मिलेगा.
उदाहरण के तौर पर देखें तो 5000 रुपये की कीमत वाली एक प्रीमियम स्कॉच की बोतल पर ग्राहकों को कुछ सौ रुपयों के करीब यानि 5 ये 10 फीसदी का ही मुनाफा मिलेगा.
Published at : 15 Jul 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
India UK Free Trade Agreement UK Scotch UK Whisky Price

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