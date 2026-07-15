यूके की कौन-कौन शराब भारत में बिकती हैं, जाम छलकाने के शौकीनों को कितना होगा फायदा?

इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत सरकार ने यूके से आने वाली स्कॉच और जिन जैसी ड्रिंक्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 150 फीसदी से सीधे आधा करके 75 फीसदी पर ला दिया है. इतना ही नहीं, यह राहत आगे भी जारी रहेगी और समझौतों के 10वें साल तक इसे धीरे-धीरे घटाकर 40 फीसदी तक सीमित कर दिया जाएगा.