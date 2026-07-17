होर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब अल-मंडेब भी होगा बंद! इससे कितने बढ़ जाएंगे तेल के दाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका-ईरान तनाव से बाब अल मंडेब नाकेबंदी का खतरा.

नाकेबंदी वैश्विक तेल-गैस आपूर्ति बाधित कर कीमतें बढ़ाएगी.

तेल $200 तक, शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी संभव.

भारत के तेल आयात, व्यापार पर गंभीर असर होगा.

Bab el-Mandeb Strait: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. इस टकराव ने पहले ही होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित किया है. लेकिन अब ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले जारी रहे तो यमन के हूती बाब अल मंडेब को ब्लॉक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों में क्या बदलाव आएगा.

क्यों है बाब अल मंडेब जरूरी?

यह लाल सागर को अदन खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है. यह दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री व्यापार गलियारों में से एक है. इसके जरिए एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कमर्शियल कार्गो का परिवहन होता है. अगर इस रास्ते से शिपिंग में रुकावट आती है तो ग्लोबल सप्लाई चैन पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा.

ग्लोबल तेल की कीमतों पर असर

होर्मुज और बाब अल मंडेब दोनों जगह पर एक साथ रुकावट आने से सप्लाई का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा. इस तरह के डबल चोक पॉइंट संकट से ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई का अनुमानित 25% से 30% हिस्सा बाधित हो सकता है. इसे क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक कीमतें लगभग $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं. हालांकि असल कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि रुकावट कितने समय तक और कितनी गंभीर रहती हैं.

शिपिंग की लागत में भी बढ़ोतरी

अगर जहाज लाल सागर से नहीं गुजार पाते हैं तो उन्हें अफ्रीका के चारों तरफ केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाले काफी लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इस यात्रा में लगभग 4000 से 6000 नॉटिकल मील की दूरी बढ़ जाती है. इससे यात्रा का समय 14 से 20 दिन बढ़ जाता है. लंबे समुद्री सफर से ईंधन की खपत, माल ढुलाई का खर्चा और युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे. इससे तेल और दूसरे सामानों की धुलाई काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी.

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भारत पर असर

भारत अपने कच्चे तेल और एलएनजी का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी एशिया से इंपोर्ट करता है. इससे वह इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी रुकावट से काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ सकती है और साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है.

इससे व्यापार पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% व्यापार लाल सागर और बाब अल मंडेब कॉरिडोर से होकर होता है. अगर लंबे समय तक रुकावट बनी रहती है तो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और बासमती चावल जैसी कृषि वस्तुओं के एक्सपोर्ट में भी देरी हो सकती है.

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