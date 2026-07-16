आखिर जमीन के अंदर कैसे बनता है कोयला, जानें कितने तरह का होता है यह काला खजाना

यह जलते वक्त बहुत कम धुआं छोड़ता है. दुर्लभ और अत्यधिक महंगा होने की वजह से इसका इस्तेमाल आमतौर पर बिजली बनाने के बजाय बड़े धातु उद्योगों में किया जाता है. दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 86 फीसदी होती है. इसके बाद आने वाले सब बिटुमिनस कोयले में कार्बन 35 से 45 प्रतिशक होता है और इसकी हीटिंग क्षमता बिटुमिनस से थोड़ी कम आंकी जाती है. कोयले की सबसे अंतिम और चौथी श्रेणी को लिग्नाइट कहा जाता है, जिसमें महज 25 से 35 प्रतिशत तक ही कार्बन मौजूद होता है.