‘OMG 2 मेरा आइडिया थी लेकिन अक्षय ने नहीं दिया कोई क्रेडिट’, परेश रावल का खुलासा

'OMG 2' साल 2023 में रिलीज हुई थी और ये क्रिटिक्स और कमर्शियल, दोनों ही नज़रिए से सफल रही थी. सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए कई बदलावों के बाद फिल्म को 'ए' सर्टिफिकेट मिला था. इन बदलावों में अक्षय कुमार के किरदार को भगवान शिव के बजाय एक दैवीय दूत के तौर पर दिखाना शामिल था. वहीं इस फिल्म ने दुनिया भर में 221 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. गौरतलब है कि पहली 'ओएमजी' में परेश रावल ने लीड रोल प्ले किया था जबकि इसके सीक्वल में पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में थे. वहीं अब परेश ने ओएमजी 2 को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्होंने ओएमजी 2 क्यों नहीं की थी.

'ओएमजी 2' थी परेश रावल का आईडिया

दरअसल विवेक ललवानी को दिए इंटरव्यू के दौरान परेश रावल ने दावा किया है कि 'ओएमजी 2' असल में उस आइडिया पर आधारित थी जिसे उन्होंने डायरेक्टर अमित राय के साथ मिलकर तैयार किया था. लेकिन अक्षय कुमार के जुड़ने के बाद इसमें काफी बदलाव किए गए. परेश ने बताया कि उन्होंने 'रोड टू संगम' के डायरेक्टर अमित राय से कॉन्टेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें उनका काम बहुत पसंद था.

उन्होंने कहा, "मैंने 'रोड टू संगम' के डायरेक्टर अमित राय से कॉन्टेक्ट किया और पूछा कि क्या वह कोई और फिल्म बनाने की सोच रहे हैं. मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूं. मैंने उनसे कहा, 'मेरे पास एक आइडिया है चलो बैठकर इसे लिखते हैं.' मैंने उनसे यह भी कहा कि मैं राइटर तो नहीं हूं, लेकिन आइडिया दे सकता हूं और यह पहचानने में मदद कर सकता हूं कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीनप्ले की थोड़ी-बहुत समझ है."

परेश ने कहा, "कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में थी जिसे मास्टरबेट करते हुए पकड़ा जाता है और उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है. उसके पिता खजुराहो मंदिर में टूरिस्ट गाइड थे. अमित ने उसे महाकाल मंदिर में पार्ट-टाइम पुजारी बनाने का सजेशन दिया. हमने मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की और सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश कोठारी को भी इसमें शामिल किया. हमारी कई मीटिंग हुईं क्योंकि हमारा मकसद फिल्म को एजुकेशन और एंटरटेनिंग बनाना था, न कि अश्लील. हम इस प्रोसेस में पूरी तरह शामिल थे."

‘ओएमजी’ के सीक्वल के तौर पर नहीं सोची गई थी ‘ओएमजी 2’

उन्होंने आगे कहा कि धर्मा प्रोडक्शंस के सोमेन मिश्रा तक पहुंचने से पहले अनुराग कश्यप को स्क्रिप्ट सुनाई गई थी. उन्होंने बताया, "कुछ लोगों ने तो साफ कह दिया कि यह फिल्म नहीं चलेगी." परेश ने कहा कि इस फ़िल्म को कभी भी ‘ओएमजी’ के सीक्वल के तौर पर नहीं सोचा गया था. इसके बजाय, उन्होंने सोचा था कि मुख्य किरदार का गाइड कोई बाइकर होगा, न कि कोई डिवाइन पावर.

उन्होंने कहा "हमारा मेन आइडिया ये था कि पिता का गाइड कोई बाइकर हो, न कि भगवान. पहली ‘ओएमजी’ में भगवान इसलिए आए थे क्योंकि मामला भगवान के खिलाफ था. लेकिन ये फिल्म एक पिता की अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई के बारे में थीय इसमें किसी दैवीय किरदार की ज़रूरत नहीं थी. हम 'मुकद्दर का सिकंदर' में कादर खान के किरदार जैसा कोई शख्स चाहते थे."

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फिल्म के लिए सलमान-अजय को किया गया था कॉन्टेक्ट

उन्होंने बताया कि बाइकर के रोल के लिए उन्होंने अजय देवगन और सलमान खान से कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन जान-बूझकर अक्षय कुमार से संपर्क नहीं किया था. उन्होंने कहा, "मैंने अक्षय से कॉन्टेक्ट हीं किया क्योंकि लोगों को लगता कि यह 'ओएमजी' है, जबकि ऐसा कोई प्लान नहीं था." परेश ने आगे बताया कि जब यह प्रोजेक्ट शेप ले रहा था, तभी अक्षय के फिल्म में शामिल होने को लेकर बातचीत शुरू हुई.

उन्होंने याद करते हुए कहा, "मुझे लग रहा था कि हम अभी चीजों पर विचार कर रहे हैं. हमारी ऑप्टिमिस्टिक्स के विपुल शाह के साथ एक मीटिंग भी हुई थी. उन्होंने भी अक्षय के बारे में पूछा, और मैंने कहा कि अगर मुझे उनके साथ फिल्म बनानी होती, तो मैं सीधे उनसे कॉन्टेक्ट करता. अक्षय और मैं 'OMG' में पार्टनर थे. मुझे किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं थी."

परेश के मुताबिक, बाद में अमित राय ने उन्हें बताया कि अक्षय इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं. परेश ने कहा, "कुछ दिनों बाद, अमित राय ने फोन करके बताया कि अक्षय यह फ़िल्म करना चाहते हैं. प्रॉब्लम ये थी कि अमित ने स्क्रिप्ट पर टेंपरेरली 'ओएमजी' लिख दिया था क्योंकि जॉनर एक जैसा था."

प्रोजेक्ट को प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे ने अक्षय तक पहुंचाया

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रोड्यूसर अश्विन वर्दे ने इस प्रोजेक्ट को अक्षय तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने आरोप लगाया, "हमारी एक मीटिंग में अश्विन वर्दे मौजूद थे. तभी उन्होंने तय किया कि वे इसे अक्षय के साथ करना चाहते हैं." परेश ने कहा कि जब प्रोजेक्ट एक अलग दिशा में आगे बढ़ने लगा, तो उन्होंने अमित राय के साथ बदलावों पर बहस करने के बजाय इससे अलग होने का फ़ैसला किया. परेशन कहा, "मैंने अमित से कहा कि मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता. अमित ने कहा, 'लेकिन वे इसे बनाना चाहते हैं.' उन्होंने उससे स्क्रिप्ट ले ली. मैंने अमित से कहा कि मैं उससे लड़ नहीं सकता. वह मेरा दोस्त है. अगर उसने यही चुना था, तो मैंने उसे शुभकामनाएं दीं. मैंने बार-बार उनसे कहा कि इसे फ्रैंचाइजी न बनाएं क्योंकि यह वैसी नहीं थी. लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े."

परेशन ने क्यों छोड़ी थी ‘ओएमजी 2’?

उन्होंने आगे कहा कि बाद में अक्षय ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफ़र दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें यह वैसी कहानी नहीं लगी जिसे डेवलेप करने में उन्होंने मदद की थी. परेश ने कहा, "मैंने अक्षय से बात की. उन्होंने मुझसे फिल्म करने के लिए कहा. मैंने उनसे कहा, 'नहीं, यह वह फिल्म नहीं है जिसकी मैंने इमेजिनेशन की थी. इस कहानी में भगवान की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं शुरू से ही इस स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा रहा था. मुझे ठीक-ठीक पता था कि यह कैसी होनी चाहिए. इसीलिए मैं इससे अलग हो गया.”

बाद में फिल्में पंकज त्रिपाठी पिता के किरदार में और अक्षय कुमार "शिव के दूत" के रूप में नजर आए.

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‘कहानी का क्रेडिट नहीं दिया गया’

परेश ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा निराशा इस बात की हुई कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में उनके कॉन्ट्रिब्यूशन को कोई पहचान नहीं मिली. उन्होंने दावा किया, "सबसे दुख की बात यह है कि मुझे कहानी या कॉन्सेप्ट का क्रेडिट तक नहीं दिया गया. मेरा नाम कहीं भी नहीं लिया गया. "

उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्री के कई बड़े नामों को पता था कि यह आइडिया उन्हीं का था. उन्होंने कहा, "अमित, अक्षय, अश्विन, अजय देवगन, करण जौहर और सलमान खान... सभी जानते हैं कि यह मेरा आइडिया और मेरी कहानी थी. शायद अजय और सलमान ने सब्जेक्ट की वजह से मना कर दिया. उन्हें लगा कि यह विवादित हो सकता है. मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की थी. "